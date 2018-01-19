Теперь платно

Кризис еще не пришел, а на Западе вовсю затягивают пояса в финансовой отрасли. Стоимость финансовых услуг и консультаций особенно в США очень недешевая – 2.500$ в час.



Но это личная консультация с финансовым советником. Те, кто не мог себе позволить такие консультации использовали бесплатные источники: рекомендации брокеров и банков.



Но дело в том, что этих советов и «аналитических отчетов» было слишком много, и читали всего не более 5% из них. В 2018 году отчетов станет меньше. По одной простой причине – бесплатного больше не будет.



С 3 января инвестиционные рекомендации аналитиков в Евросоюзе стали платными — вступила в силу новая директива «O рынках финансовых инструментов». С одной стороны, запрет на бесплатную аналитику поможет исключить конфликт интересов — например, возможность влиять на инвестиционные решения клиентов в собственных целях. С другой стороны, поможет сделать более прозрачными расходы на ту же аналитику. Ведь бесплатные обзоры и рекомендации до сих пор были бесплатны только условно — их стоимость, как правило, закладывалась в брокерскую комиссию. Теперь же стоимость аналитики должна фигурировать в прайсе отдельно от прочих услуг.



Вскрылись ребята «влиять на инвестиционные решения клиентов в собственных целях». И это в Европе! Про Россию говорить стоит?



У нас ситуация гиперболизирована в несколько раз. Мало того, что брокеры, консультанты и советники делают противоречивые рекомендации за комиссию от брокера, так бизнес по «консультациям», «автоследованию» принимает невероятные размеры. Некоторые умудрятся заработать более 20 миллионов рублей в год. Чего не скажешь об их клиентах…



Теперь в Европе этой «аналитики» станет меньше. Хорошая новость для них. Меньше людей будут страдать от глупостей и намеренно невыгодных рекомендаций для себя. У нас пока далеко до этого.



Также заметил, что многие издания ограничивают все больше и больше доступ к бесплатным статьям, а на Западе так почти все нормальные статьи закрыты. Только платная подписка.



Может и мне двигаться в этом направлении? А то пишешь посты бесплатно)