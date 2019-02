В последний месяц почти не слышно новостей про биткоин. Заголовки новостей уже не пестрят новыми отметками курса «Взяли очередную вершину». А всё почему?Потому что больше нет рекордов в цене, не о чем говорить. Единственный козырь «цифрового золота» - доходность пока испарился всего за месяц почти -50%. Конечно, сектантов веры в биткоин еще много, и они могут его разогнать вверх. Однако, биткоин был обречен…16 ноября 2017 газета Financial Times опубликовала шикарную статью под названием «Prepare to bet against bitcoin as it becomes civilized» (Приготовьтесь продавать биткоин, так как становится цивилизованным), в которой было очень много интересного. Но я не рискнул цитировать статью уважаемого журнала, когда котировки росли двузначными цифрами каждый день. Поэтому предлагаю сделать это сейчас. Краткий пересказ такой:Многие надеются, что выход на биржу позволить взвинтить цены на биткоин, однако, история показывает, что происходит ровно наоборот. Многие хедж-фонды хотят шортить (продавать) биткоин, как только он станет им доступен, а не покупать.В конце концов, все аргументы сводятся к тому, что ассимиляция биткойна в основной инвестиционный мир должна повысить привлекательность и спрос на него, делая его более ценным. Весьма вероятно, что будет обратный эффект. До сих пор у инвесторов не было простого способа сделать ставку против биткойна - единственной возможностью «шортить» биткоин было продавать монеты. Но фьючерсный контракт CME позволит инвесторам делать эти отрицательные ставки. Вам не нужно быть сторонником теории заговора, чтобы представить, что некоторые циники будут делать именно это.В подтверждение вышеуказанного тезиса FT приводит пример вывода на японскую биржу деривативов в конце 80-х годов, когда казалось, что фондовый рынок Японии живет на отдельной планете, произошел крах индекса Nikkei в 1990-м году.Тоже самое было и в США: когда казалось, что недвижимость в США – это надежно и не может упасть в цене никогда в 2005-7 годах. В 2007 году запустили индекс ABX (те самые ипотечные закладные). Однако, в 2008-м году цены не только на недвижимость, но и на американские акции, а потом и весь мир вернули к реальности.Поэтому учитывая прошлый опыт, биткоин может постичь та же участь, что и японский фондовый рынок и рынок недвижимости в США.Отмечу, что не только Financail Times об этом писали, но и другие издания.Bloomberg:И хотя криптосообщество ждет от инвесторов рекордного притока капитала и строит прогнозы о том, насколько подскочит курс, на деле биткоин может оказаться под угрозой обвала: хедж-фонды, которые в пока держатся в стороне от крипторынка, ждут появления фьючерсов для того, чтобы получить возможность сделать ставки на падение криптовалюты, сообщили более десяти источников в инвестиционных компаниях.В тоже время в Швейцарии создавались хедж-фонды, которые могут только ШОРТИТЬ биткоин, но не покупать его.Отмечу, что эти статьи были опубликованы ДО выхода на биржу биткоина.А теперь смотрим, что произошло с биткоином после выхода на биржу в середине декабря 2017 года:Нет даже смысла его запрещать. Инвестиционное сообщество само наказало лохов. Прибыль банкиров – убытки лохов. Зачем запрещать? Надо зарабатывать на них!Ниже под графиком цен на биткоин приведен график жизненного цикла любой мании. Как только выход на публику – сразу падение. Совпадение просто завораживает, не правда ли?Но кто из криптоинвесторов читает уважаемые издания или думает? Никто, ведь цена растет, пока…Но эти горе-инвесторы не отчаиваются! Ведь есть и еще и другие валюты! Мошенники (а потом и банкиры) должны поиметь народ по полной, поэтому спекулятивный капитал лохов перемещается в другие валюты. И теперь, говорят, надо покупать не одну валюту, а несколько! Диверсификация нужна.Вы представляете, какие термины пошли в оборот? Диверсификация криптовалют… или говна.Только должен разочаровать этих коллекционеров «цифрового золота»: если вы мешаете говно с говном, то получите ГОВНО! Не важно, какое оно: верблюжье, кошачье, собачье, человечье или коровье. Это все равно говно. Диверсификация говна – это говноме. Вот, что у вас получится, а не диверсификация.Типичный портфель диверсифицированного «криптоинвестора»:А знаете, новую фишку этих бедолаг?«Ты не разбираешься в теме, и не знаешь, что за некоторыми валютами стоят реальные активы»Серьезно? За ними что-то стоит? Кроме того, что лохов хотят кинуть на деньги?Тот же биткоин, который позиционируется как «цифровое золото» в ограниченном количестве уже 3 раза поделился!!! Bitcoin Cash, Litecoin и Bitcoin Gold.Девальвация произошла быстрее, чем в Венесуэле.А теперь смотрите за ловкостью рук. На нижеуказанном графике приводится капитализация всех криптовалют и их количество:Данные представлены только за 2017 год. Анализировать ранее нет смысла – ровная прямая, как пульс у покойника.На начало 2017 года общая капитализация валют составляла около 20 млрд.$ и было 617 криптовалют. Далее с течением времени росла и капитализация рынка и их количество. За 2017 год капитализация рынка выросла в 41 раз, а количество в 2,2 раза.Теперь же количество валют продолжает расти, а капитализация падает. В основном из-за цены биткоина, который составлял 87,45% рынка на начало года, а теперь всего треть.А далее пошли мои вопросы:В чем существенное отличие других валют от биткоина? Почему их не может жать та же участь?Если за криптовалютами стоят «активы», то какие? Какие активы увеличились в цене в 41 раз за год, а теперь падают? Когда акции во всем мире только и растут с нового года?Что это за такие активы, появившиеся в 2017 году?Внятные и вразумительные ответы даже не надеюсь получить от сектантов криптовалют.А остальным советую: не занимайтесь говномесом. Впереди жесточайший кризис для человечества, который бывает раз в поколение, а то и больше.Занимайтесь реальной диверсификацией, только она может помочь от грядущего шторма.