Китайская МММ или «Станьте богатыми быстро»

Человеческий порок, такой как жадность неистребим. А если он подкрепляется еще и глупостью, то получается идеальный кандидат для мошенников. Сегодня пойдет речь о китайском капитализме, а вернее его проблемах и недостатках.



Китайская экономика бурно развивается, а государственный строй коммунизм пытается ужиться с превалирующей ролью капитализма в экономике. Хотя официально в Китае строят коммунизм с партией и великим Си Цзиньпином во главе, экономика и вся страна живет по законам капитализма. Просто государство крупнейший игрок на рынке: заказчик услуг и владелец крупнейших банков, кредитующих страну. Ровно тоже самое, что и в России. Один в один. Только экономика в Китае в 20 раз больше. Но у нас это называется демократия и капитализм, а у них коммунизм. Как не называйте, а суть то одна с небольшими вариациями.



Поэтому проблемы в Китае будут и есть точно такие же, как и у других капиталистических стран. Кризиса у них еще не было, так как росли с низкой базы и достигли уровня США. Скоро будет. А пока экономика и население сталкивается с другими проявлениями капитализма – это мошенничество.



Китайские граждане, так как и советские долго жили бедно, а теперь вкусили запрет плод капиталистических стран - деньги, любые товары и возможность разбогатеть. Но так как долго жили бедно, хочется разбогатеть очень быстро!



Отмечу, что в плане понтов и роскоши современные китайцы (особенно дети богатых чиновников) не уступают россиянам. Красивой жизни хочется не только коммунистам и чиновникам в Китае, но и простым гражданам.



А что нужно, чтобы быть богатым? Правильно, Богатеть быстро!

Именно это и предлагала китайская компания Qbao.com, обещавшая возможность быстро разбогатеть, получая доход в размере до 80% годовых.



Китайская экономика растет быстро, но не такими темпами, но разве это кого-нибудь остановит?



Нет, это не остановило 200 миллионов китайцев! Еще раз, только вдумайтесь в эту цифру! 200.000.000. Это больше на 37%, чем все население нашей страны. У Мавроди по разным оценкам было 2-15 миллионов вкладчиков. Просто детский сад по сравнению с этой пирамидой.



Мавроди даже открыл MMM China, но не преуспел так как китайский основатель пирамиды Жан Сяолей. По данным Asia Times Сяолея арестовали перед Новым годом, предъявив обвинение в присвоении 11 миллиардов долларов. Компания функционировала по принципу классической "схемы Понци": деньги и проценты старым инвесторам выплачивались за счет средств новых вкладчиков.

Вкладчики отказываются верить в случившееся и считают трагической ошибкой арест Сяолея, получившего славу "гуру инвестиций". Несколько вкладчиков на гране самоубийства.

Ничего не напоминает?



Пирамида Сяолея, конечно, не афера Мэйдоффа на 64,8 млрд.$, но охват по аудитории гораздо больше.



Мораль этой новости?



Жадность, желание быстро, много заработать и безграмотность наказуемы в капитализме. Через мошенников. Не важно где: в России, в США или Китае. Везде один и тот же принцип.



Поэтому думайте своей головой, развивайтесь, не отдавайте никому свои деньги, будьте грамотными и инвестируйте правильно. Кроме вас ваше благополучие никого не заботит.