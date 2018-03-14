«У инвесторов всегда есть план действий, пока рынок не ударит в лицо»Джейсон ЦвейгВ феврале этого года американский рынок акций просел почти на 10% за 8 дней. Многие СМИ разразились «сенсационными» заголовками о рекордном снижение индексов, и пошли гадания – не начался ли кризис на рынке? Армагеддон уже в пути?Но по истечению месяца страсти улеглись, а половину потерь рынок уже отыграл.На самом деле, это обычные рыночные колебания, на которые инвестору не стоит обращать внимание. Но за этот короткий промежуток времени произошли такие события, которые можно охарактеризовать, как «Не может быть!». Именно такой немой вопрос был в моих глазах, потому что даже сказать ничего не мог.Теперь обо всем по порядку.Месяц назад издания и газеты соревновались в публикации цифр о том, кто больше потерял в миллиардах долларов из списка Forbes. Как видим, они уже почти восстановили свои «потери», а новых статей об этом нет. Но обращу ваше внимание на тех, кто потерял миллиарды долларов в одночасье и безвозвратно! И что самое удивительное в этой истории – это то, что потерявшими капитал оказались уважаемые институциональные инвесторы со штатом аналитиков и управленцев, а не спекулянтов-одиночек, не имеющих понятия о риске как таковом.Волатильность подвелаБезостановочный рост фондового рынка США в последние годы сыграл злую шутку со многими участниками рынка. Мало того, что рынок растет, так он еще и не проседает, как обычно. Многие трейдеры поверили в новую парадигму бесконечного роста. И решили на этом заработать, вложившись в фонды с низкой волатильностью.Посмотрите на графике падения волатильности до февраля 2017 года:Видно только падение и подскок в феврале. Многие «умники» решили, что рынок будет бесконечно расти без резких всплесков и купили фонды обратные индексу VIX.Ведь как заработать на падении? Шортить!Только когда индекс начинает расти, у владельцев «шортов» начинаются проблемы и убытки.Представляю вашему вниманию компании, которые хорошо зарабатывали на продаже волатильности до февраля 2018 года:Это владельцы паев ETN XIV.Что же произошло с этим фондом в феврале 2018 года?Цена упала с 108,36 до 4,22$. Черный лебедь Талеба или эффект «индейки».Непонятно на что рассчитывали владельцы этого ETN. Если 2 года на рынке не было резких всплесков, это не значит, что их дальше не будет. Всплески бывают периодически в момент паники на рынке – 2009, 2011, 2015 и их никто не может предсказать.Спросите как терять деньги у Credit SuisseПо иронии судьбы главным владельцем этого фонда являлся Швейцарский банк Credit Suisse, который и выпустил паи этого ETN.За один день банк потерял 498,63 млн.$. Но на этом, сказка не заканчивается. Это не единственный подобный фонд, выпущенный Швейцарским Банком.Есть еще TVIX, VIIX, TVIZ, VIIZ, ZIV, в которых Credit Suisse тоже является одним из основных держателей.Фонд XIV прекратил свое существование. Другие пока нет.Более того, швейцарский банк покупал подобные фонды даже не своего выпуска – SVXY (300,852 пая).График этого фонда:Или потеря 35 млн.$ за день. Поэтому убытки по всем этим фондам у швейцарцев просто колоссальны.Вопрос, который должны задавать акционеры этих фондов и банков:Как управляющие, закончившие лучшие финансовые учреждения мира со стоимостью обучения более 0,5 млн.$, имеющих все возможные сертификаты аналитиков, допустили такую ошибку?Возможно, моему читателю покажется, что я слишком драматизирую ситуацию по конкретному банку и конкретному фонду.Но убыток Credit Suisse в 948 миллионов CHF за 2017 год говорит сам за себя: дела идут плохо. А благодаря таким вложениям в 2018 году, убытки будут еще больше.И такая ситуация в отрасли управляемых хедж-фондов нормальна: выбирают лидеров роста под кредиты и маржинальные сделки, накупят фьючерсов и радуются растущему рынку. Но стоит только рынку просесть чуть больше обычного и начинаются непомерные убытки.Ведь + 90% за год – это крутая доходность, но не предел мечтаний. А вот -90% на счете – это провал и банкротство, который за год не восстановить.А вы верите профессионалам?Или сами управляете свои деньгами, не доверяя «профессионалам». О том, как это делать, какие риски ждут инвесторов и как можно их снизить поговорим на вебинаре.