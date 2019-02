Страшно думать о том, что вы можете чего-то не знать, но гораздо страшнее думать, что миром в основном управляют люди, которые уверены, что точно знают, что происходит.Амос ТверскиЕсть два типа людей, которые теряют деньги: те, кто не знает ничего, и те, кто знает все.Генри КауфманФутбольная сказка вчера закончилась триумфов Францией и «действительно великолепный» чемпионат мира подошел к логическому завершению. Финал получился предсказуемым по результату, чего нельзя сказать о самом чемпионате.Исторический чемпионат в России побил множество рекордов и порадовал, а кого и огорчил множеством сенсаций. Все уже о них знают, а футбольные эксперты и комментаторы уже их разобрали, поэтому подводить спортивные итоги мы не будем.А подведем те, о которых будут всячески умалчивать, особенно банкиры и финансисты.О чем будут молчать? Какой позор не хотят вспоминать? Вот о нем сейчас и поговорим.Летом, когда снижается как деловая, так и торговая активность на бирже, спекулянтам особо делать нечего. На Wall Street существует даже такая поговорка «Sell in May and go away», что дословно переводится как «продавай в мае и уходи».И действительно, из-за снижения волатильности на рынке из-за периода отпусков спекулянтам делать нечего. Замечу, что инвесторов это не касается. Они должны быть в рынке всегда. Это доказано математически.В летний период бездельникам-финансистам заняться особо нечем. Чем же им тогда заниматься? Прогнозами! А в июне подвернулся прекрасный повод – чемпионат мира по футболу – прекрасный простор для прогнозов. Давайте же посмотрим на результаты этой «работы».Первым на сцену выходит банк UBS:Швейцарский банк UBS дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу — 2018 в России, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Команда из 18 финансовых аналитиков смоделировала итог соревнования около 10 тыс. раз.Наибольшую вероятность выиграть футбольный кубок в 2018 году получила Германия — 24%, далее следуют Бразилия — 19,8% и Испания — 16,1%. Англия заняла лишь четвертое место с 8,5% шансов на победу (шанс пройти в четвертьфинал составляет 68,5%). На пятом и шестом месте расположились команды Франции (7,3%) и Бельгии (5,3%).Победитель чемпионата мира – Франция получила лишь 7,3% вероятности победы, и это при том что Франция в 2016 году чуть не выиграла чемпионат Европы, а Португалия – выиграла, но ее даже нет в прогнозе.Зато Испания и Германия имеют непонятно высокий коэффициент. Вера в чудо?Стоит отметить, что подобный расклад имели все букмекерские конторы в мире и другие банки. просто пожурим швейцарцев за то, что они лезут не в своё дело с прогнозами. Занимайтесь банкингом, сыром и часами, а прогнозы оставьте другим.Второй позорник и безоговорочный лидер – американский банк Goldman Sachs. Об этом банке, одним из самых могущественных банков мира, можно сказать обо…сь опозорились, так опозорились. Посильнее, чем сборная Германия на чемпионате.Первый прогноз от американцев:Россию, впервые в истории принимающую у себя ЧМ по футболу, ждет провал на турнире, считает Goldman Sachs. Сборная не одержит ни одной победы и не выйдет в плей-офф, показывает прогноз банка, основанного на сложных вычислительных моделях.В своем анализе эксперты банка исходят из того, что число набранных той или иной командой очков в каждом матче вычисляется по так называемому распределению Пуассона.Наибольшие шансы выиграть мировое первенство, по мнению Goldman Sachs, у Бразилии (вероятность 18,5%), Франции (11,3%) и Германии (10,7%). При этом до финала, скорее всего, дойдет Германия, а не Франция, поскольку французы встретятся в полуфинале с явными фаворитами бразильцами.После того, как банк провалился с прогнозом по России, они выпустили второй прогноз с коррективами:Goldman Sachs скорректировал свой прогноз на исход чемпионата мира по футболу после сыгранных матчей.Рэнкинг охватывает ​в общей сложности 53 переменных, которые группируются в пять факторов: позиция сборной в футбольном рейтинге Эло, индивидуальные характеристики игроков, последние результаты команды (пропорция выигрышей/поражений в последних десяти матчах), результаты команды-соперницы и соотношение забитых и пропущенных голов в последних играх. Именно эти факторы, по мнению аналитиков банка, определяют наиболее сильных претендентов на победу в турнире.Если в прошлом прогнозе на первом месте в рэнкинге стояла Бразилия, то после сыгранных матчей она уступила место Франции: ее вероятность победы составила 15,1%, а Бразилии, сместившей на второе место, — 14,9%. Третий и четвертый по вероятности чемпионы — Бельгия и Англия вместо Германии и Португалии соответственно.Помимо собственно рэнкинга Goldman Sachs моделирует сценарий дальнейших этапов ЧМ, учитывая сложившуюся на текущий момент сетку турнира. Сейчас этот фактор говорит в пользу того, что в финале встретятся Бразилия и Англия, считают в банке.А вы не увидели состыковку в их «сложной» моделе?Несмотря на то, что по «53 переменным» Франция получила больший рейтинг, она не проходит в финал, а проходит Бразилия! Это как? Одно не имеет отношение к другому?Казалось, опозорились раз, потом второй раз, но молчите у же в тряпочку! Нет!И перед полуфинальными матчами, когда осталось всего 4 (!) команды Goldman Sachs выпустил третий прогноз о финале чемпионата мира по футболу в России.Смотрите и любуйтесь этой картинкой:Франция проигрывает Бельгии, а Хорватия Англии, и Бельгия станет чемпионом.Точность расчетов - 0,0%. Мегафейл, и это ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О «СЛОЖНЫХ» МОДЕЛЯХ банкиров и любых прогнозистов.А теперь, я хочу остановиться на этом подробно, и разъяснить всем одну простую вещь: любые прогнозы какой-либо области в мире: спорт, финансы, политика – абсолютно бесполезная вещь.Как говорил, наш профессор по экономической теории: «Жизнь богаче вымысла».Кто мог прогнозировать вылет предыдущих чемпионов – Германии из чемпионата на групповой стадии? Черный лебедь? Кто прогнозировал проигрыш Бразилии от Бельгии? Испании от России?Невозможно просчитать физическую, эмоциональную подготовку игроков, как отдельно, так и совокупности всей команды. А тренерская установка на игру тоже бесполезна? От нее ничего не зависит? Тогда зачем нужен тренер? Но даже если вы рассчитаете, это все показатели вам не никак помогут.Почему же?Если непонятно, тогда задам вопрос: Что нужно иметь, чтобы победить в чемпионате мира по футболу?- Супер-форварда звезду? Бразилия с актером Неймаром, Аргентина с великим Мессии, Португалия с героем Роналду вам скажут, что нет.- Лучшую защиту? Россия докажет обратное. Оказывается, надо еще забивать в чемпионате.- Лучшее нападение? Бразилия не доехала до финала. Оказывается, надо еще уметь обороняться.- Лучшего бомбардира? Англии это не помогло. Забивать надо не много аутсайдерам, а когда надо.- Лучшего игрока турнира? Модрич даже не улыбался в конце. Оно и понятно.- Лучшего вратаря на турнире? Тибо Куртуа одел только бронзовую медаль. Хотя для нас лучший вратарь – Игорь Акинфеев. Но играют на поле только вратари.Сборная Франция выиграла чемпионат без каких-либо трофеев, кроме новичка Мбаппе. Но они были командой без лучшей защиты, без лучшего нападения и вратаря, но победители!Где эти прогнозисты со своими моделями?Они бесполезны потому, что прогнозирую тупую экстраполяцию прошлого на будущее. Подробнее здесь.(Пример, Бельгия триумфально обыгрывала всех на чемпионате с крупным счетом до игры с Францией. И значит, «по расчетам» аналитиков, они обыграют и Францию)Они не могут ничего просчитать и спрогнозировать, потому что количество вариантов, факторов и событий пока неподвластно человеческому и компьютерному моделированию.И ЭТО ТОЛЬКО 32 КОМАНДЫ В ФУТБОЛЕ, где действует не так много факторов. А в экономике количество действующих лиц – миллионы. И, почему вы считаете, что банкиры, которые не могут угадать победителя из 4-х (!) команд, могут сделать это из тысяч акций и событий?А действия инсайдеров вы тоже можете предсказать? На рынке они есть, а в футболе они тоже есть. Только об их действиях мы, возможно, никогда и не узнаем. Как их можно предсказать? Ведь специально планируют сенсационные и непредсказуемые события.Чтобы быть справедливым отмечу, что не только два вышеуказанных банка опозорились, но и Commerzbank, Gracenota, Danske Bank и математики Инсбрукского университета (но вы математики (!) какого Х.. черта этим занимаетесь?)Ну, и под занавес всех опустил (или сам опустился?) Reuters, который провел опрос 145 аналитиков, экономистов и инвестиционных стратегов. Результаты видите выше.На РБК указали такое замечание касательно этих прогнозов:Основной недостаток прогностической модели Goldman Sachs, как и всех подобных, заключается в том, что они никак не учитывают качественные характеристики команд и отдельных игроков.Но, как мы увидели, даже, если вы учтете все эти факторы (непонятно как), то это не поможет вам. От слова абсолютно.Кого еще не задел? Microsoft! Получайте!Алгоритмы анализируют массу информации о футболе, включая официальную статистику, информацию о травмах, поисковые запросы, сообщения в социальных сетях, лайки и ожидания фанатов, поясняет Microsoft.А вот успешность алгоритма в предсказаниях на чемпионате Европы по футболу в 2016 г. сильно зависела от этапа соревнования: в плей-офф искусственный интеллект Microsoft угадал 69,2% результатов (9 из 13 матчей), а вот в 36 матчах группового этапа верно определил результат только в 17 – это 47,2%. Ошибся тогда Microsoft и с самым главным матчем. В июне он предсказывал, что в финале с вероятностью 66% сборная Германии победит сборную Испании. В состоявшемся в июле финале сборная Португалии обыграла сборную Франции со счетом 1:0.Искусственный интеллект Microsoft Bing уже публиковал свои предсказания перед началом группового этапа чемпионата. Для каждого из 48 матчей он предсказывал вероятность победы той или иной команды. В итоге он угадал в 62,5% случаев (30 побед).Искусственный интеллект получает итоговый результат 50%. Серьезно? А кто так не может? У меня есть монетка, и могу даже иногда превзойти их дорогущий искусственный интеллект.И еще вопросы:Как лайки в интернете помогут предсказать результаты матчей? То есть стратегия игры, физическая и ментальная подготовка футболистов не важна?Надеюсь, после этой статьи вы помойте одну простую вещь: все прогнозы от любой компании мира (с искусственным интеллектом или без него и мозгов), любой человек (гуру) не может предсказать дальнейшие события в мире НИ В КАКОЙ ОБЛАСТИ, а уж тем более в экономике, финансах, курсах валют и политических событий мира.Любой, кто надеется на единственный и конкретный результат, обречен на провал или случайный (очень маловероятный) выигрыш.Не надейтесь ни какие прогнозы, а действуете согласно своей И ТОЛЬКО СВОЕЙ личной стратегии. И мыслите в категориях вероятностей наступления множества вариантов и событий.Поэтому мое мышление в категории возможности наступления «различных вероятных событий» помогло и здесь. Моя ставка на 5 команд сыграла. Поэтому буду отмечать победу Франции 16-летним виски. Чего и вам желаю.