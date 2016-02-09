Январский скачок курса доллара и растущая последние три месяца инфляция сделали сое дело, цена инфляционной облигации 52001 третий торговый день подряд держится выше 100% от номинала( средневзвешенная сегодня 100,2146). На фоне умеренного роста доходности по 26215 это приводит к снижению реальной доходности, которая держится на исторических минимумах на уровне 2,8% годовых и удерживает breakeven inflation rate в диапазоне 7,5-7,7% годовых.
Всплеск инфляционных ожиданий модель уже проходила. Это было во время августовского скачка доллара, тогда он вырос с 60 до 71. В тот момент инфляционные ожидания выросли с 7,5 до 8,5% годовых, но поскольку индекс инфляции оставался на уровне 0,6% (месяц к месяцу), то в сентябре breakeven inflation rate снизилась до 7% годовых и с небольшими колебаниями вокруг этой цифры продержалась до конца года.
Январский скачок курса доллара, с 75 до 85, также привел к росту инфляционных ожиданий. Вreakeven inflation rate выросла с 7 до 8% годовых ( надо отметить как и августовский скачок доллара на 10 рублей данный скачок также привел к росту инфляционных ожиданий на 1 п.п). После отката доллара ниже 80-ти рублей breakeven inflation rate начала снижение, но инфляция в ноябре, декабре (0,8 месяц к месяцу) и тем более январская (1,0) не дают повторить августовский сценарий и учти на ожидаемую инфляцию 7%. Спрос на инфляционную бумагу скорее всего связан с объявленной индексацией до мая месяца. В силу высокой инфляции последних месяцев индексация будет проходить по ставке близкой к 12%годовых до мая месяца. Так при сегодняшнем номинале 1034,9 и начисленном купоне 11,89 к 1 мая номинал бумаги составит 1058,9 и начисленный купон будет составлять 4,86. В добавок к этому 24 февраля будет выплачен купон в размере 12,95. То есть доходность на ближайшие три месяца поддерживает спрос на бумагу, что не позволяет breakeven inflation rate опуститься ниже 7,5% годовых
P.S Описание модели по ссылке http://www.banki.ru/blog/Fosfoniy/7390.php
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