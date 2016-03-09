18 числа ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке. Как часто заявляют представители ЦБ, установлением определенного уровня ключевой ставки они решают две задачи, таргетирование инфляции и снижение давления на рубль.Какой фон складывается к моменту принятия решения?Цена на нефть укрепилась выше 40$ за бочку, с перспективой сходить в район 50, рубль торгуется в районе 71-72.Давление на национальную валюту вроде как ослабло. В случае похода рубля ниже 70 есть вероятность, что ЦБ будет выходить на рынок и пополнять ЗВР тем самым увеличивая рублевую ликвидность.Что касается инфляции, то после январского всплеска до 1% м/м она снизилась до 0,6. Отчасти это связано с высокой базой января, но все равно снижение существенное. С сентября месяца прошлого года такой низкой инфляции не наблюдалось.Инфляция год к году тоже радует, она вообще скатилась до 8%, что опять же связано с высокой базой предыдущего февраля, но факт остается фактом её значения выходят на докризисный уровень.Но насколько я понимаю ЦБ интересует не столько прошлая инфляция, сколько будущая. А вот торгуемая в ОФЗ-ИН breakeven inflation rateсерьезных изменений не претерпела. После небольшого январского всплеска она вернулась на уровни осени прошлого года и невзирая на общее снижение доходности по госбумагам снижаться ниже 7% годовых никак не желает. Два предыдущих заседания breakeven была именно на этих уровнях и ЦБ оставлял ставку неизменной.Общее снижение доходности офз привело не к снижению ожиданий по инфляции, а к самому низкому (с начала наблюдения за инфляционной бумагой с июля месяца прошлого года) значению реальной ставки. Сейчас её значение равно 2,27% годовых.Как я понимаю рынок будет ждать подтверждения тенденции на снижение инфляции. Скорее всего ЦБ поступит аналогичным образом и оставит ставку на прежнем уровне 11%