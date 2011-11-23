"Про печеньки" или "Кругом конкуренты!"

Плывет Головастик и думает: «Как их много! Их так много, штук 200, не меньше! Как же мне их обогнать? Я их должен опередить, потому что я более правильной формы, чем они. Но я так далеко, дальше, чем все остальные… Нет, всё-таки я ДОЛЖЕН!» Поплыл Головастик, пробираясь сквозь тьму себе подобных. Добрался. Так был зачат ребёнок.***- Среди 20 контрольных работ, которые вы написали, есть всего одна пятёрка. Молодец, Женя! – сказала учительница, одобрительно качнув головой в сторону Жени.***- Мам, ну туда не реально поступить. Там 27 человек на место! – расстроено сказал Абитуриент, которому очень хотелось стать Студентом.***- Ну давай, ударь меня! Заваливай её цветами и подарками, а встречаться она всё равно со мной будет! Ясно тебе?***- Нет, я не поддамся этой болезни! Я буду ходить, я смогу, я докажу всем, я себе докажу… Я не сломаюсь… Я смогу… Я сильный! Мне врачи сказали, что я безнадёжен, но я же научился заново держать ложку и чашку! Теперь нужно и нижние конечности расшевелить, чтобы я смог САМ прийти в кафе и заказать себе кофе, и уже в кафе держать ложку и чашку. Я сильный! Я смогу!***- Вы знаете, у нас 4 финалиста на нашу вакансию. А посмотрели мы 20 человек. Однако больше склоняемся к выбору в Вашу пользу, т.к. из всех финалистов у Вас – свободный английский язык.***- Я предлагаю разработать такой банковский продукт, который посоперничает с продуктом названных Банков-конкурентов…***- Алло! Добрый день! Я снова звоню по поводу квартиры в строящемся доме… Да, верно, которая на 5 этаже… Да, я звонила на прошлой неделе… Что? Как продана почти?***- Нет, дорогая подружка! Я первая увидела это платье, и в чеке у меня пробито время раньше – 12.20. Ну-ка, а в твоем?... Что и требовалось доказать – ты купила платье позже, в 12.43… Вот ты и сдавай сама, не в одинаковых же ходить!!!***- Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, сырные печенья Акульчив… Как нет?- Ну Вы же вчера привели конкурентов…Насколько я поняла, Вы все вместе работаете. Ну вот, они втроем приходили, да еще 5 с собой привели. Вот и закончились все печенья…- Понятно. А завтра печеньки будут?.. Ладно, раз будут, приду рано утром, и первая куплю эти печеньки!Уж очень они вкусные и всем нравятся! Развелось конкурентов!!!Конкурентов много. Они везде. Они вокруг нас. Конкуренты – на всех этапах и во всех сферах жизни, куда не коснись.Закон природы: «Выживет сильнейший!» Простой естественный отбор.Закон человечества: «Победит сильнейший… хм, или умнейший… а иногда – хитрейший…»Человеческая Природа такова, что всегда нужно конкурировать с кем-то. Конкуренция - это стимул! Сравнение Себя с Конкурентами дает стимул к развитию, движению вперед, достижению цели.И эта Конкуренция начинается ещё до того, когда Ты родился!ПОМНИТЕ О ВАЖНОМ: маленький Головастик сделал свое дело. Он знал, что он правильной формы, нежели остальные головастики, и благодаря ему может получиться умный и красивый ребёнок. Он очень старался и достиг цели, опередив 200 конкурентов. Так родился Ты.Неужели Ты (такой большой организм) не справишься со стайкой Конкурентов?Сперматазоид -то справился!