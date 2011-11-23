"Про печеньки" или "Кругом конкуренты!"

Плывет Головастик и думает: «Как их много! Их так много, штук 200, не меньше! Как же мне их обогнать? Я их должен опередить, потому что я более правильной формы, чем они. Но я так далеко, дальше, чем все остальные… Нет, всё-таки я ДОЛЖЕН!» Поплыл Головастик, пробираясь сквозь тьму себе подобных. Добрался. Так был зачат ребёнок.
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- Среди 20 контрольных работ, которые вы написали, есть всего одна пятёрка. Молодец, Женя! – сказала учительница, одобрительно качнув головой в сторону Жени.
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- Мам, ну туда не реально поступить. Там 27 человек на место! – расстроено сказал Абитуриент, которому очень хотелось стать Студентом.
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- Ну давай, ударь меня! Заваливай её цветами и подарками, а встречаться она всё равно со мной будет! Ясно тебе?
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- Нет, я не поддамся этой болезни! Я буду ходить, я смогу, я докажу всем, я себе докажу… Я не сломаюсь… Я смогу… Я сильный! Мне врачи сказали, что я безнадёжен, но я же научился заново держать ложку и чашку! Теперь нужно и нижние конечности расшевелить, чтобы я смог САМ прийти в кафе и заказать себе кофе, и уже в кафе держать ложку и чашку. Я сильный! Я смогу!
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- Вы знаете, у нас 4 финалиста на нашу вакансию. А посмотрели мы 20 человек. Однако больше склоняемся к выбору в Вашу пользу, т.к. из всех финалистов у Вас – свободный английский язык.
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- Я предлагаю разработать такой банковский продукт, который посоперничает с продуктом названных Банков-конкурентов…
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- Алло! Добрый день! Я снова звоню по поводу квартиры в строящемся доме… Да, верно, которая на 5 этаже… Да, я звонила на прошлой неделе… Что? Как продана почти?
***
- Нет, дорогая подружка! Я первая увидела это платье, и в чеке у меня пробито время раньше – 12.20. Ну-ка, а в твоем?... Что и требовалось доказать – ты купила платье позже, в 12.43… Вот ты и сдавай сама, не в одинаковых же ходить!!!
***
- Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, сырные печенья Акульчив… Как нет?
- Ну Вы же вчера привели конкурентов… Насколько я поняла, Вы все вместе работаете. Ну вот, они втроем приходили, да еще 5 с собой привели. Вот и закончились все печенья…
- Понятно. А завтра печеньки будут?.. Ладно, раз будут, приду рано утром, и первая куплю эти печеньки! Уж очень они вкусные и всем нравятся! Развелось конкурентов!!!
Конкурентов много. Они везде. Они вокруг нас. Конкуренты – на всех этапах и во всех сферах жизни, куда не коснись.
Закон природы: «Выживет сильнейший!» Простой естественный отбор.
Закон человечества: «Победит сильнейший… хм, или умнейший… а иногда – хитрейший…»
Человеческая Природа такова, что всегда нужно конкурировать с кем-то. Конкуренция - это стимул! Сравнение Себя с Конкурентами дает стимул к развитию, движению вперед, достижению цели.
И эта Конкуренция начинается ещё до того, когда Ты родился!
ПОМНИТЕ О ВАЖНОМ : маленький Головастик сделал свое дело. Он знал, что он правильной формы, нежели остальные головастики, и благодаря ему может получиться умный и красивый ребёнок. Он очень старался и достиг цели, опередив 200 конкурентов. Так родился Ты.
Неужели Ты (такой большой организм) не справишься со стайкой Конкурентов?
Сперматазоид -то справился!
Комментарии 10
Хотелось бы ещё добавить - мне кажется, чтоещё очень важна воля. И вера - мир создан для меня! Именно для меня. Я хочу. И буду.
Бывают, конечно, чудеса. Бывает, что всё устраивается само собой даже лучше, чем можно было желать.
Но ко всякому бонусу судьбы нужно быть готовым. Нужно не испугаться.
Мир полон шансов.
Каждое утро - это шанс!
Каждый день - это цепочка выборов.
И всегда нужно быть готовым сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор!
И использовать свалившееся негаданно ЧУДО!
Не упустить!
Кроме двух строчек - этих:
"Бывают, конечно, чудеса. Бывает, что всё устраивается само собой даже лучше, чем можно было желать."
"И использовать свалившееся негаданно ЧУДО!"
Вам просто кажется, что устраивается всё само собой... Вы приложили и к этому свою руку, пусть даже не приложили, а прикоснулись, сказали когда-то, прочувствовали что-то. И забыли.
И спустя какое-то время вдруг - черная полоса. Загрузились, измотались, ноете... И вдруг - о чудо! Все само собой разрешилось (по-Вашему)... Нет, просто рядом стоял ангел-хранитель, записавший в свою книгу Ваш прошлый хороший поступок, добрую мысль, и в трудную минуту компенсировал им ("пунктиком") Вашу черную полосу. А Вы об этом не помните, ибо этот хороший поступок сделали искренне, ...потому и не помните...
И черные полосы бывают не случайно, на мой взгляд. Если бы не было черных полос, мы бы не ощущали и белых, не ценили бы их. Все познается в сравнении!!! ТОЛЬКО В СРАВНЕНИИ!!! Иначе мы бы не знали, что такое ЧУДО!
И про конкурентов...
Они конечно может быть и есть... Только где-то очень далеко.
Так бы разбежалась от меня половина заказчиков и был бы и отпуск и размеренная жизнь. Да вот что-то бежать то особо не к кому.
Как говорит народная мудрость: "Городок у нас маленькой. Приличной девушке кроме как замуж и выйти то некуда". Дак вот тоже самое...
Вы меня, кстати, зарядили несколькими мыслями, попробую что-нибудь написать в ближайшее время. Ведь многие родители "вбивают" в голову детям то, что совсем детям не нужно, либо не совсем правильно для них... А делают это Родители для того, чтобы детьми было легче управлять...
А в отношении конкурентов - всегда они есть и должны быть... ну или хотя бы намечаться им надо!
Насчет конкурентов жду когда наметятся.
Кстати день сегодня урожайный получился. Подходит ко мне старшая и спрашивает
- Папа а что такое Сбербанк?
- Откуда ты такое взяла - спрашиваю.
- А вот тут прочитала (и подает мамину карточку)
Что делать объяснять пришлось. Читать ребенок научился.
А младшая сегодня впервые Луной очень сильно заинтересовалась. Широко раскрыла глаза и спросила "Что это???" Потом всем расказывала что Луну видела.
Даже настроение поднялось от таких вот достижений (или открытий если хотите)
Почему же "чахнет"? Чахнуть не получается!!! Скоро электронная газета у нас заработает, вот я и "перееду". А пока тут, на "кошечках" тренируюсь Только жаль, на корп.портале цензура меня вырежет!
А по дочкам - они у Вас, можно сказать, "с профессиями определились"... Одна - банкиром растет, другая - астрономом! Шучу, конечно, но что-то в этом есть!
Не сказал бы что это супервыдающиеся творения. С Толстым или Достоевским её сравнивать бессмысленно. Но если начнешь читать то оторваться сложно. Сюжет закручен дай боже. Я бы тоже может быть её не прочитал если бы не колесил в свое время по командировкам по нашей необъятной Архангельской области.
Дарья Донцова это очень удачный бизнес проект. Дама за несколько лет 40 книг написала. И продолжает писать. А ведь можно сделать тоже самое...
У старшей в свое время тоже было первое знакомство с Луной. И такие же бурные впечатления. Наверное Луна действительно завораживает, когда видишь её в первый раз.
С другой стороны год назад услышал "Я когда вырасту буду много работать и заколачивать много денежков как папа"
А через полгода "Мама ну где ты видела, чтобы женщины работали".....
Так что не знаю.... не знаю... Кем они станут. Сам очень хочу знать. Но пока не понимаю...
А второй Вы скажите: "Доча, а ты денежку можешь уже сейчас заработать." "А как?"- спросит она. "Нужно протереть стол после того, как все пообедают". А если она сделает это, дайте ей денежку (ну или шоколадку). Так она поймет, что деньги даются не просто так. Они работой зарабатываются