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Про Кролика. Или вторая пара слов в защиту блогов.

02.12.2011 11:39 4 1 212 просмотров
«Кролики – это не только ценный мех, но и 2, а то и 3 кг легко усвояемого диетического мяса!»

Фермер растил кроликов. Он их продавал. Партиями. Кому-то нужен был мех, кому-то деликатесное мясо, кто-то покупал кроликов в розницу в подарок своим детям, а кто-то покупал кроликов для проведения опытов.
Рос маленький серенький кролик с белым пятнышком на спине, и ему было тяжело, когда увозили очередную партию его друзей. Ведь партиями увозили тех кроликов, которых выращивали, а затем нещадно убивали.

Для фермера серый кролик с белым пятнышком на спине был проблематичным – его не брали в ту или иную партию. Ведь если шить шубу, то мех должен быть однородным, а это пятнышко мешало, и кролик был бы затратным. Производителям шуб нужна была полноценная шкурка.

Для мясного производства подходили только белые и черные кролики, а мясо серых кроликов имело горьковатый вкус, поэтому для деликатесных и других блюд кролик не подходил. И в эту партию кролика не брали.

Кролик понял, что у него осталось 2 выхода – либо стать подарком ребенку, либо стать подопытным кроликом. Конечно же, кролику не хотелось умирать, он больше хотел быть подарком!

Поэтому кролик начал есть опилки, чтобы у него постоянно болел живот, чтобы он казался хилым и не здоровым на вид. Ведь опыты проводят только на здоровых кроликах. А хилые никому не нужны, иначе опыт не удастся, и расчеты не будут верны.

Когда приходили на ферму родители, подходили и выбирали кроликов своим детям, кролик прыгал, бегал и резвился, чтобы в подарок взяли именно его. Но он был хилым и не таким пушистым и большим, как остальные кролики, поэтому выбор родителей останавливался на других кроликах.

Так хитрый кролик дожил до глубокой старости. Он был очень мудрым. Ведь ему удалось выжить – не превратиться в мясо, не стать мехом, не участвовать в опытах и бездарно гибнуть, да и за свои прожитые годы кролик понял, что мог попасть в руки безответственного малыша, который через некоторое время наигрался бы и перестал за ним ухаживать.
Для фермера этот кролик стал любимым, потому что он рос свободным, и был тем, кем ему хотелось быть. Кролик был собой! Он сделал все, чтобы СТАТЬ, БЫТЬ, и ОСТАТЬСЯ СОБОЙ. ЖИВЫМ.

Мой личный дневник (вообще я его не веду, но пусть будет на блоге дневник 2 дней):
1.12.11 - Увидела пост под названием «jgfwephrejn;da’[kfwiahf» – что-то вроде этого… Кролики экспериментировали!
2.12.11 - Сегодня прочитала пост «Пара слов в защиту блогов». Крольчиха решила включиться в эксперимент!!!

Давно хотела написать пост. Думала, что цензура вырежет, потому что название будет длинным, а в самом посте только слово. Одно слово. Хотела увидеть обсуждения, кто как понимает это слово.
Время пришло. Ведь было же сообщение «jgfwephrejn;da’[kfwiahf». Значит, меня точно не вырежут! Закрутилась, не написала вчера.

А сегодня меня спровоцировали на опыт. Постом «Пара слов в защиту блогов».
Написала в блоге. Название: «Кем стать? Кем быть?» В пост 1 слово вставила «Собой!» smile:ura:
Через 2 минуты сообщения не было.
Зато на личную почту получила аж 2:
«Уважаемая Helenelen!
Модератор Редактор отредактировал ваше сообщение «Кем стать? Кем быть?» по причине «неформат».<br />

Просим вас принять это к сведению, и стараться не допускать вмешательства модераторов Банки.ру в ваш блог по этой или подобным причинам.<br />
Спасибо smile:)

С уважением, администрация блогов портала Банки.ру

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Это сообщение сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.»


Класс! Действует! Обещания выполняют! Делают так, как должно быть! Совершенствуются! Не стоят на месте!!! И меня это радует!

Спасибо за Вашу работу! smile:{}

P.S. …а пост я всё-таки дописала, тут, правда, целая сказка про кролика вышла. Зато пост из-за одного слова уже не удалят!
И сайт banki.ru тоже скоро СОБОЙ станет. Более удобным и мудрым. Как серый кролик с белым пятнышком на спине! А станет он мудрым кроликом благодаря другим кроликам. Серым. С пятнышками на спине. smile:idea: smile:ura: smile:{}

Комментарии 4

Першинг  (Першинг)
#
Елена! Сижу на работе. читать некогда. Вечером!
Кипят страсти.
Это нормально.
Сейчас всем не до нас с Вами.
Давайте поговорим вечерочком.
Я - старинный поклонник Вашего творчества.
Но
Цитата:
Когда стреляют пушки... музы молчат...

До вечера! smile:D
Helenelen  (Helenelen)
#
В споре рождается истина!
Конфликтовать полезно. И ругаться тоже. Но не перегрызать друг другу глодки. Иначе мы превратимся в волков. Собака - одомашненный человеком волк. Нужно оставаться хотя бы собаками!

Если все соглашаются с мнением оппонента, тогда никто не думает. Болото. Трясина. Поэтому спорить нужно. Иногда. Но спорить, думая.

Ожидаю, что мне полетят вслед камни. А я их собираю. И у меня есть музей камней!

А ошибки, все их совершают. Ошибки - это нить тонкого расчета. Для будущего! smile;)
Helenelen  (Helenelen)
#
Поэтому, когда пушки стреляют, я иду на поле боя.
Когда ядра для пушек закончатся, солдаты начнут кидать камни. И будет поле камней.
Их полезно собрать, даже когда ты находишься под прицелом.
Першинг  (Першинг)
#
Леночка! Прочитала только сегодня. Тут такое море событий...
Пишите! Я люблю Ваш блог. И давайте мы, суслики или как там нас назвали - лемуры, ставить плюсики друг другу. Просто так! smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D

Потому что не так уж много людей ВИДЯТ мир.
Таким, какой он есть.
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