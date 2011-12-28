"Приходите завтра" или с Новым Годом!

Совсем скоро Новый год. А вместо снега льет дождь.

А уже хочется, чтобы не лил, а шёл. Белый, пушистый, мягкий, в крупных хлопьях. Снег!



Снег... В тишине слышно, как он приземляется и формирует сугробы. Или ложится на ёлки, деревья, шапки людей. Кто-то начинает встряхивать одежду, боясь, что снег растает. А кто-то специально ловит на вережку снежинки, всматривается в их форму, пока снежинка не растает сама.



Пока льет дождь. А дождь как-то не хочется ловить варежкой, потому что варежка будет сырая.

Наверное, у природы "переходный период". Возможно, природа тренирует людей, намекает, что нужно следить за здоровьем, вырабатывать иммунитет, потому что скоро выпадет настоящий снег, в настоящий Новый Год. Только с сильным иммунитетом можно пережить холодную зиму и все трудности, которые возможно, встретятся на пути.



"Переходный период" бывает не только у подростков, он случается у каждого из Вас в определенный момент жизни.

"Переходный период" бывает у государства, у компаний, у природы, даже у вещей.



Утром, собираясь на работу, я иногда включаю 1-й канал, программу "Доброе утро". Есть такая смешная рубрика, где деревянным корягам, валяющимся в парке, придают новую жизнь - делают всевозможные декоративные вешалки, рамки, оленьи рога, заколки и т.п. Слушая этот бред с утра, я, бывает, возмущаюсь, негодую, но чаще улыбаюсь. Ведь надо же придумать такую идею. Что можно сделать с корягой? Нужно потратить время для съемок, чтобы снять этот бред. Этот бред сняли для того, чтобы вызвать реакцию. Реакции разные. Как и разные люди.

Некоторые коряги можно исправить, декорировать, и они приобретут неповторимую форму и вид, станут элементом интерьера, украшением, либо коряга вообще будет незаменимой вещью в быту. А есть коряги, которые нельзя исправить. Их можно красить, полировать, укорачивать, но этот вид коряг довольно ломкий, поэтому при любом воздействии такие коряги трескаются, и работа бывает проделана зря. Ведь всё зависит от самой коряги - насколько она хочет стать необходимым элементом в жизни человека.



Думаю, у многих есть привычка - перечитывать понравившиеся книги, пересматривать несколько раз фильмы. И всегда новые ощущения! Разные! Как будто новое прочтение, новый взгляд. На то, что уже читал, уже видел.



Фильм "Приходите завтра" я видела раза 3. Весело было наблюдать за Фросей Бурлаковой, которая неуклюже сломала чужую скульптуру, горланила (пела) как слон в квартире, собирая толпы людей на улице. Толпы не понимали, зачем она так горланит... В кафе она заказала официанту "12 стаканов чаю", вызвав удивление своей компании. Смешно было наблюдать, как она обивает пороги учебного заведения, как ее обманывают и подкалывают студенты, называясь Станиславским, - фамилией известной Личности, которой уже нет в живых.

Преподаватель говорит Фросе при каждой встрече: "Приходите завтра!" В ее успех не верит Скульптор, у которого она временно живет. "Зачем? Бесполезно!" - думает и говорит он, намекая, что ей лучше покинуть этот город. Но она упорно продолжает обивать пороги, и наконец, становится студенткой. Фрося вызывает у многих улыбку, потому что на первый взгляд, она - комедийный персонаж. Так думала и я, иногда не посмотрев фильм с самого начала и до конца.



Бывает так, что садится зрение, и все предметы, лица видятся расплывчато. Этот недостаток мешает жить полноценной жизнью. Иногда можно в толпе перепутать друга, потому что издалека незнакомец очень похож внешне на того самого друга. Но приближаясь и взглянув в лицо на расстоянии метра, ты понимаешь, что ты обозналась. Чтобы в следующий раз не попасть в такую нелепую ситуацию, ты начинаешь корректировать свое зрение - покупаешь очки или линзы, а в тяжелых случаях - делаешь операцию.



Некоторое время назад я купила линзы, потому что зрение действительно упало.

Совсем недавно я зашла в книжный магазин. Я не планировала покупать книгу, я зашла погреться, потому что было холодно на улице. На одной из полок я нашла книгу, для интереса решила прочитать пару фраз. Мои мысли совпали с мыслями этого автора. Я купила эту книгу. На тот момент я не подозревала, что я купила не книгу, а очки. Теперь, когда я одеваю эти очки, я вижу мир с четкими линиями, я вижу мелкие детали и узоры. Раньше я могла не заметить их.

Эти очки профессиональные, и я доверяю им. Они отнюдь не розовые...



Благодаря этим очкам, я посмотрела фильм "Приходите завтра" с самого начала до конца. Мое восприятие этого фильма кардинально изменилось. Я поняла, что Фрося - это далеко не комедийный персонаж. За смешными, казалось бы, сценами, глубоко спрятаны иные понятия. Скульптор понимает, что Фрося была права, говоря, что самая лучшая скульптура та, которую он сделал во время своей учебы. Это была дипломная работа. Первая работа, в которую он вложил душу. Остальные скульптуры делались на заказ или для продажи. Но они были бездарны, поэтому не были интересны Фросе. В них не было души.

Скульптор понял это не сразу. Лишь после того, как ушла Фрося, добившись поступления, и комнаты в общежитии. Скульптор понял, что он ошибался в своем неверии. Он понял, что ошибался по отношению к Фросе. Он разбил все свои скульптуры, оставив только одну. Самую первую. Он решил жить и работать иначе.

Думаю, Скульптор тоже нашел свои очки. Случайно. Благодаря Фросе.



Скоро НОВЫЙ ГОД. Он НОВЫЙ, поэтому с января нужно начинать жить по-новому!



Уважаемые читатели, пользователи сайта, а также создатели сайта banki.ru!

Поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!



Желаю вам всем (как и себе) следующих вещей:

1. Во-первых, неудовлетворенности. Да-да, как бы ни странно это звучало, желаю всем именно этого.

Неудовлетворенность - это толчок для работы над собой, своим окружением, анализ своих ошибок, стремление к совершенству. Именно это пожелание говорит о росте и развитии. Своем, в первую очередь.

2. Желаю найти хорошие очки! Они позволят увидеть не расплывчатые образы, а четкие линии. Иногда в полном, казалось бы, бреде, можно увидеть зерно разума.

3. Как только Вы найдете очки, пусть наступит "переходный период". Он закалит организм, и из угловатого подростка разовъется прекрасная девушка или юноша.

4. Творите и лепите скульптуры с душой, а не для продажи. Отсекайте лишнее - так рождаются мировые шедевры!

5. Не будьте ломкими корягами. Иногда нужно зажмуриться и потерпеть, пока тебя полируют и покрывают красивым водоотталкивающим лаком. Это займет немного времени, преображенная коряга будет незаменимой вещью в быту!

6. Приходите именно сегодня, а не завтра! Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!



Пусть Новый год будет действительно НОВЫМ!



С уважением и странными, на первый взгляд, пожеланиями,

Helenelen