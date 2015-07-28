Опасения инвесторов относительно экономики Китая тянут цены на нефть вниз

Избыток предложений на рынке нефти по-прежнему оказывает давление на цены на «черное золото», и на текущий момент участники рынка не испытывают недостатка в новостях, становящихся причиной усиления медвежьих настроений. Активные распродажи на фондовом рынке КНР, опасения по поводу китайской экономики, неожиданное оживление буровой активности на сланцевых месторождениях в США, снижение запасов в плавучих нефтехранилищах в Иране и рекордное увеличение иракского экспорта – все эти факторы в совокупности негативно влияли на ценообразование на нефть в последнее время.



Рыночные настроения упали до крайне пессимистичного уровня, и большинство негативных трендов уже учтены участниками рынка в ценообразовании. Наращивание коротких позиций нервозными хедж-фондами в последние недели стало еще одним импульсом для распродаж на рынке не только нефти, но и других сырьевых товаров. Короткие позиции даже перекрывают мартовский ценовой минимум на нефть в США.



Наша позиция в отношении нефтепромышленников стала менее оптимистической в результате падения цен на нефть, но все же мы воздерживаемся от рекомендаций выходить из этих активов в данный момент. Замедление объемов добычи сланцевой нефти в США, устойчивый мировой спрос и риски закрытия коротких позиций обеспечивают базу для отскока цен на нефть в краткосрочной перспективе, если, конечно, Китай не столкнется с серьезным экономическим спадом в экономике.



Избыточное предложение продолжает давить на нефтяные цены и провоцировать тренд на понижение. Мы придерживаемся нейтральной точки зрения, но прогнозируем, что цена вновь поднимается выше 60 долларов за баррель, в результате сокращения добычи сланцевой нефти, высокого спроса и закрытия коротких позиций.



Норберт Рюкер, ведущий аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer