Рынок государственных и корпоративных облигаций: низкие цены на нефть - низкая ставка ФРС, но и рост дефолтных рисков

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже минимума января 2015 года. В результате этого, а также снижения инфляционных ожиданий, доходность американских и немецких государственных облигаций проявляет тенденцию к понижению. Многие эксперты рынка утверждают, что Федеральная резервная система США (ФРС) никогда не повышала ставку в ситуации обвала цен на сырьевые товары. Шансы на повышение ставки в сентябре, по данным Bloomberg, снизились до 38% (по итогам последнего заседания центрального банка шансы на повышение оценивались на 50%), а доходность 10-летних облигаций Казначейства США упала до 2,16%. Доходность по аналогичным бумагам Германии упала до двухмесячного минимума и составила 0,63%. Обратной стороной падения цен на нефть явился всплеск дефолтных рисков у топливодобывающих компаний.



Пятилетние кредитные дефолтные свопы по суверенным долгам России (то есть стоимость страховки от невыплат по этим долгам) выросли до 3,6%, в то время как средний кредитный спред по номинированным в долларах США ценным бумагам энергетических компаний спекулятивной категории вновь поднялся до 9,5%, отражая тем самым увеличивающиеся дефолтные риски в этом сегменте. Alpha Natural Resources, один из угледобытчиков США, вчера объявил себя банкротом, и ожидается, что за этим заявлением последуют другие подобные.



Мы перестали рекомендовать высокодоходные американские ценные бумаги еще летом 2014 и считаем, что инвесторам следует дождаться волны дефолтов в энергетическом и горнодобывающем секторе, прежде чем вернуться на этот рынок. В то же время, мы советуем оставаться на рынках, которые пользуются поддержкой центральных банков, таких, например, как долговые бумаги стран периферийной Европы или ликвидные высококлассные американские облигации.



Маркус Алленшпах, руководитель отдела по инструментам с фиксированной доходностью банка Julius Baer