Цены на нефть корректируются с учетом реальной стоимости дефляции

Несмотря на официальные данные, показывающие неожиданно сильное снижение американских нефтяных запасов и неизменно высокий спрос на нефть, цены на черное золото достигли вчера новых минимумов. Импульсные продажи, чрезмерно медвежий настрой участников рынка в связи со спадом в экономике Китая и возвращением на рынок иранской нефти стали решающими факторами снижения цен на нефть. При этом фундаментальные факторы также не оказали той поддержки ценам на «черное золото», на которую мы изначально рассчитывали и на которой основывался наш прогноз относительно консолидации цен в районе 60 долларов за баррель.



Сокращение объемов добычи сланцевой нефти в США происходит медленно и частично компенсируется ростом добычи «черного золота» из канадских нефтеносных песков. В то же время, производители сланцевой нефти снижают затраты на ее добычу быстрее, чем ожидалось, демонстрируя тем самым высокую конкурентоспособность в отрасли и постоянно удивляя довольно устойчивой добычей. Наконец вследствие того, что мы находимся на пике летнего сезонного спроса и приближаемся к осеннему межсезонью, фундаментальная поддержка цен на нефть ослабла, однако, не до уровня, который подразумевает начало распродаж.



Мы корректируем наш прогноз цен на нефть и считаем, что нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 55-60 долларов за баррель в ближайшие три месяца и около 55 долларов за баррель в 12-месячной перспективе, подтверждая наш прогноз постепенного снижения в долгосрочной перспективе. Основными факторами, которые могут повлиять на ценообразование, можно назвать возможное закрытие игроками рынка коротких позиций на фоне роста позитивных настроений, что позволило бы ценам на нефть начать расти. И наоборот, дальнейшее снижение цен может быть спровоцировано реальным замедлением экономического роста в Китае и укреплением доллара США.



Опасения относительно переизбытка нефти на рынке сохраняют свое давление на цены и поддерживают тенденцию к понижению. С учетом устойчивой добычи все более дешевой сланцевой нефти и на фоне сезонного снижения спроса мы корректируем наши прогнозы и считаем, что нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 55-60 долларов за баррель в краткосрочной перспективе и даже на более низких уровнях в долгосрочной.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков Julius Baer