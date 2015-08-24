Правы ли спекулянты, прогнозируя дальнейшее падение цен на сырьевых рынках?

Распространение опасений относительно замедления роста глобальной экономики затронуло и финансовые рынки, особенно сильно отразившись на фондовом рынке и усилив шторм на сырьевых рынках. Цены на нефть штурмуют новые годовые минимумы. Марки Brent и WTI уже демонстрируют уровни ниже 45 и 40 долларов за баррель соответственно. Учитывая стабильную добычу нефти в Северной Америке и сезонное ослабление спроса, поддержка ценам, оказываемая фундаментальными факторами, фактически сходит на нет, однако, еще не в той степени, когда можно говорить о распродаже.



Медь этим утром торгуется ниже 5000 долларов за тонну. Но хотя рост спроса на медь со стороны Китая в этом году и снизился на фоне спада в строительной индустрии, нельзя сказать, что это обрушило рынок. Импорт меди остается устойчивым: ее запасы в Китае значительно ниже показателей, наблюдаемых в течение последних пары лет.



Если оценивать рынок даже безотносительно нефти и меди, настрой все равно остается весьма негативным практически по всем категориям сырьевых товаров, учитывая, что спекулятивные короткие позиции на рынках фьючерсов близки к рекордным уровням. По всей видимости, спекулянты таким образом готовятся к серьезному ухудшению мирового спроса на сырьевые товары, т.е. по сути к глобальной рецессии. И ключевой вопрос в сложившейся ситуации – насколько они близки к истине?



Мы не предполагаем глобальной рецессии на данный период, и считаем, что цены на сырье восстановятся. Тем не менее, с учетом высокой неопределенности на рынке, мы не рекомендуем масштабную скупку по сегодняшним ценам.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer