Новый виток опасений по Китаю давит на развивающиеся рынки

Нестабильность китайской экономики вчера опять затронула активы на развивающихся рынках и привела к снижению цен на облигации и ослаблению местных валют. Цены на сырьевые товары также поддержали общий тренд на снижение – стоимость барреля нефти марки Brent упала до 43 долларов, нового минимума текущего года. При таких обстоятельствах спред по облигациям развивающихся стран достиг отметки в 415 базисных пункта, что почти на 100 пунктов выше июньского уровня этого года (согласно индексу CEMBI JPMorgan).



Это означает, что большая часть позитивной динамики, набранной в первой половине года, была потеряна. С начала года до текущей даты совокупный доход в сегменте инструментов с фиксированной доходностью составил 1,7%. Тем временем, все валюты развивающихся стран без исключения продолжают обесцениваться по отношению к доллару. Бразильский реал достиг 12-летнего минимума и торгуется по 3.55 реала за доллар. Российский рубль растерял всю динамику роста в первой половине этого года: курс ЦБ на 24 августа составлял 70,7 рубля за доллар.



Теперь самое время задаться вопросом, не является ли текущий распродажный уровень привлекательной возможностью для входа на рынок облигаций развивающихся рынков? Однако мы по-прежнему считаем риски слишком высокими, особенно в отсутствие позитивного прогноза относительно сырьевых товаров.



Цены на облигации действительно отражают существующий на рынке негативный настрой, однако большинство компаний подвержены давлению текущих фундаментальных факторов, и при нынешних ценах на нефть, медь и железную руду сложно найти положительные аргументы в пользу сегмента облигаций, кроме нынешних низких цен.



Облигации развивающихся рынков потеряли значительную часть доходности, накопленную ранее в этом году. Но мы не считаем, что текущий момент можно считать привлекательным для входа на этот рынок, поскольку фундаментальный прогноз остается негативным.



Алехандро Харджей, аналитик департамента по работе с инструментами с фиксированной доходностью банка Julius Baer