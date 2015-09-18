Слабый доллар идет на пользу золоту и серебру

В связи с решением ФРС не повышать процентную ставку доллар США вновь оказался под давлением. Напротив, такое решение Федрезерва оказало поддержку драгоценным металлам. Так цены на золото выросли на 1,1%, а на серебро - на 1,5%.



Мы по-прежнему считаем, что отказ ФРС от повышения ставки едва ли способен значительно оживить инвестиционный спрос на золото. Скорее, это приведет к дальнейшему ослаблению доллара и станет причиной увеличения количества закрытий коротких позиций на рынке фьючерсов, обеспечив тем самым краткосрочный рост цен, превышающий наш трехмесячный прогноз по цене 1150 долларов за унцию.



Гораздо важнее для рынка золота не сроки первого повышения ставки, а тот факт, что США следуют по пути устойчивого роста. Для того, чтобы рынок золота получил долгосрочную фундаментальную поддержку, экономика США должна демонстрировать устойчивый спад, побуждая ФРС к либерализации, а не ужесточению денежно-кредитной политики. Однако, этот сценарий маловероятен, поэтому мы придерживаемся долгосрочного медвежьего настроя относительно золота и подтверждаем наш 12-ти месячный прогноз по цене 1100 долларов за унцию.



Из-за высокой зависимости серебра (также как и золота) от инвестиционного спроса, мы считаем, что рынок серебра будет следовать в фарватере рынка золота. Таким образом, мы придерживаемся нейтрального прогноза на серебро в краткосрочной перспективе и медвежьего – в долгосрочной, ожидая, что цены достигнут отметки в 14,5 и 13,5 долларов за унцию в ближайшие три и двенадцать месяцев соответственно.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer