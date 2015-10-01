Меры по стимулированию продаж автомобилей в Китае не оказали большого влияния на цены на палладий

Рост фондовых рынков и неопределенность, относительно военного присутствия России в Сирии, оказали поддержку ценам на нефть и перевесили значение фундаментальных сдерживающих факторов. Данные, опубликованные вчера в США, показали неожиданный рост нефтяных запасов в стране и устойчивость внутреннего производства черного золота. Хотя добыча сланцевой нефти уменьшилась на фоне снижения цен и инвестиций в эту отрасль, падение компенсируется ростом поставок нефти с Мексиканского залива.



Китай, в свою очередь, объявил о временном снижении налога на покупку легковых транспортных средств в целях стимулирования роста автомобильного рынка. Однако цены на палладий отреагировали на эту новость крайне слабо. Рынок, вероятно, полагает, что данная мера скорее позволит опустошить складские запасы, чем окажет поддержку росту производства автомобилей.



Между тем, платина по-прежнему торгуется вблизи шестилетних минимумов чуть выше 910 долларов за унцию. Цены на этих уровнях указывают на пессимистичный настрой рынка относительно будущего продаж дизельных автомобилей, основанный на сдвиге потребительских предпочтений в пользу бензиновых или гибридных двигателей. Вместе с тем, на сегодняшний день цены на платину остаются на слишком низком уровне для обеспечения устойчивых долгосрочных поставок. В этой связи, мы сохраняем наш долгосрочный позитивный прогноз на платину и палладий, однако, согласны с тем, что опасения по поводу продаж машин и ювелирных изделий в Китае в краткосрочном периоде продолжат оставаться понижающим фактором.





Норберт Рюкер, глава отдела исследований сырьевых рынков банка Julius Baer