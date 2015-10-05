Слабые данные по рынку труда США ставят крест на планах ФРС поднять ключевую ставку

Пятничный отчет Минтруда США о занятости и безработице в сентябре стал полным разочарованием для участников рынка. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось в сентябре на 142 тыс. при ожидавшемся увеличении на 200 тыс. – показателе, который рассматривался ФРС как признак серьезного экономического оживления. Еще более тревожным сигналом стал пересмотр августовских показателей до 136 тыс. В этой связи планы ФРС о повышении ставки в этом году окончательно похоронены, соответственно и мы корректируем наш прогноз.



Теперь мы ожидаем, что ФРС повысит ставку не ранее январского заседания в 2016 года. Вполне возможно, что влияние международных факторов, сдерживающих экономический рост ослабнет в связи с тем, что меры по либерализации денежно-кредитной политики и налогово-бюджетному стимулированию в Китае начнут транслироваться в положительные экономические показатели. Хотя мы не ожидаем, что экономика США ускорит рост в 2016 году, но январское заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС предоставит хорошую возможность для по вывода денежно-кредитной политики США из режима нулевой процентной ставки. Однако, учитывая наш умеренный прогноз по экономическому росту в США в 2016 году, мы не ожидаем дополнительных повышений ставки в течение года после возможной январской.



Дэвид Коль, ведущий валютный стратег и главный экономист банка Julius Baer