Возможность повышение ставки давит на золото и серебро

Рынок золота и серебра по-прежнему находится под влиянием настроений участников рынка. С лета они поменялись с медвежьих на бычьи, вызвав рост цен на фоне крепнущих ожиданий, относительно отсрочки повышения ставки ФРС США.



Риски повышения ставки до конца этого года выросли, стимулируя рост доходности казначейских облигаций США и оказывая давление на цены на драгметаллы. Подобный эффект наблюдался неоднократно в течение последних лет, и мы ожидали, что рост цен на золото и серебро в итоге остановится из-за ограниченности физического спроса. Мы полагали что поддержка цен материализуется в средне- и долгосрочной перспективе лишь при условии того что экономика США будет продолжать демонстрировать слабую динамику, что побудило бы ФРС смягчить, а не ужесточать денежно-кредитную политику.



Однако, это не то, что мы ожидаем в настоящее время. Таким образом, мы подтверждаем наш долгосрочный медвежий прогноз по золоту и серебру и расцениваем нынешние высокие цены как благоприятного момент для фиксации прибыли. Краткосрочные риски дальнейшего роста цен, могут быть связаны лишь с усилением оптимистичных настроений или с очередным витком ослабления доллара.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer