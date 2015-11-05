Moody's понизило рейтинг Volkswagen, а S&P оставил компанию на том же уровне

Volkswagen подтвердил, что в ходе проверки в 800 тыс. автомобилей концерна, преимущественно с дизельными моторами, были выявлены несоответствия в том, что касается выбросов углекислого газа. Экономический ущерб при этом может составить примерно 2 млрд евро. В связи с этим международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг немецкого концерна с "A2" до "A3", сохранив "негативный" прогноз. Понижение рейтинга может отразиться на репутации компании и будущих объемах продаж и прибыли. Кроме нарушений выбросов CO2 в качестве основных причин понижения агентство Moody's указывает также на следующие моменты: 1) согласно недавнему заявлению Агентства по охране окружающей среды США (EPA) мошенническое программное обеспечение было также установлено в некоторых моделях Audi, Porsche и VW Touareg; 2) серьезные недоработки в системе внутреннего контроля и проблемы в структуре управления компанией, которые значительно более глубокие, чем казалось изначально. Агентство S&P в свою очередь считает, что его рейтинг А- с негативным прогнозом, присвоенный Volkswagen, не зависит от нарушений компании относительно выбросов CO2. Вместе с тем, согласно агентству, несмотря на то, что несоответствие данных о выбросах углекислого газа не оказало незамедлительного влияния на рейтинг компании, развитие этого вопроса может увеличить риски и стоимостные издержки для Volkswagen.



Последняя волна новостей указывает на то, что VW находится в процессе разбирательства внутренних махинаций. Не удивительно, что одно из рейтинговых агентств снизило свой рейтинг на одну ступень. Очевидно, что прозрачность финансовых операций компании остается на низком уровне, что способствует росту обеспокоенности. Тем не менее, мы придерживаемся оптимистичных взглядов относительно компании и считаем, что в долгосрочной перспективе VW сможет выдержать все трудности благодаря своим размерам, высокой ликвидности и балансовой отчетности, а также возможной государственной поддержке.



Урс Дитхельм, аналитик по инструментам с фиксированной доходностью банка Julius Baer