Быки на рынке золота пойманы врасплох

После того, как цены достигли уровня $ 1200 за унцию в середине октября, настроения на рынке золота быстро изменились на фоне вернувшихся опасений относительно скорого повышения ключевой ставки в США. Опубликованные в пятницу данные по американскому рынка труда превзошли ожидания аналитиков, что усилило эти опасения, ставшие причиной падения цен на золото ниже отметки 1100 долларов за унцию.

Впрочем, это произошло не только из-за внезапного изменения настроений, но и из-за возобновившегося бегства инвесторов из золотых активов, что также оказало свое влияние на ценообразование. Таким образом, если сегодня ожидания повышения ставки в этом году застали врасплох быков на рынке золота, то тоже самое может произойти и с медведями в случае, если в декабре ставка так и не будет повышена.

Цены на золото в перспективе должны оставаться волатильными и восприимчивыми к колебаниям рыночных настроений в краткосрочной перспективе. В свою очередь, в долгосрочной перспективе устойчивый рост, повышение процентных ставок и сдержанная инфляция должны стать причиной дальнейшего снижения цен на драгметалл. Поэтому мы не считаем, что текущие ценовые уровни располагают к покупке.



Карстен Менке, Аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer