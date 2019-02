Julius Baer Group представляет результаты деятельности за первые 10 месяцев 2015 года

По состоянию на конец октября 2015 г., активы под управлением Julius Baer Group, ведущей банковской группы Швейцарии по оказанию услуг для состоятельных частных клиентов, выросли на 2% или на 6 млрд швейцарских франков (около 5,98 млрд долларов США) с конца 2014 года, достигнув рекордных 297 млрд швейцарских франков (около 296 млрд долларов США).



За отчетный период рост активов под управлением Группы был обусловлен увеличением чистого притока денежных средств, благоприятной рыночной конъюнктурой, переводом под управление Группы активов банка Leumi Private Bank AG в первой половине года и активов индийского подразделения Merrill Lynch IWM в сентябре. Этот рост был частично снивелирован негативным эффектом укрепления швейцарского франка по отношению практически ко всем мировым валютам, оцениваемом в 11 млрд швейцарских франков (около 10,9 млрд долларов США).



Справка о Julius Baer

Julius Baer Group – это ведущая банковская группа Швейцарии, специализирующаяся на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов, один из мировых премиальных брендов в области private banking. По итогам 10 месяцев 2015 года общая сумма клиентских активов Julius Baer Group составила 385 млрд швейцарских франков, а сумма активов под управлением – 297 млрд швейцарских франков. Основной частью Группы является банк Bank Julius Baer & Co. Ltd., который в 2015 году празднует годовщину – 125 лет со дня основания. Его акции котируются на фондовом рынке Швейцарии Six Swiss Exchange и входят в Индекс Swiss Market Index SMI, включающий 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Швейцарской бирже.



Julius Baer насчитывает более 5000 сотрудников, из них свыше 1000 – менеджеры по работе с клиентами, Группа представлена в более чем 25 странах и 50 регионах. Штаб-квартира Группы расположена в Цюрихе. Группа также имеет офисы в Дубае, Франкфурте, Женеве, Гонконге, Лондоне, Лугано, Монако, Монтевидео, Москве, Сингапуре и Токио.



Дополнительную информацию можно получить на сайте Группы www.juliusbaer.com, а также в пресс-офисе московского представительства банка Julius Baer у Екатерины Близнюк (bliznyuk@cros.ru +7 (495) 980 0680).