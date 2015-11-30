Золото на уровне шестилетних минимумов

На фоне укрепления доллара, роста медвежьих настроений и распродаж, золото вновь оказалось под давлением. Похоже, участники рынка уже заложили в текущие ценовые значения возможное повышение процентной ставки ФРС США в декабре. В тоже время, рынок по-прежнему фокусируется на американских экономических данных, в частности, ждет публикации отчета по рынку труда в эту пятницу.



Однако мы считаем, что значимость повышения ставки в декабре не следует преувеличивать. Для рынка золота гораздо важнее тот факт, что США встали на путь устойчивого роста. С учетом ожиданий слабой инфляции, золото, вероятно, выпадет из сферы интересов инвесторов. Таким образом, мы придерживаемся долгосрочного медвежьего прогноза по золоту.



Что касается остальных драгоценных металлов, то платина приближается к значениям семилетнего минимума, торгуясь ниже 830 долларов за унцию. Мы считаем, что помимо давления со стороны крепнущего доллара рынок продолжает находиться под влиянием «дизельного скандала». Но, поскольку продажи дизельных авто держатся на хорошем уровне, мы считаем, что падение цен обусловлено скорее настроениями инвесторов, а не фундаментальными факторами. Мы сохраняем бычий настрой по рынку платины в долгосрочной перспективе. Однако, по-прежнему предпочитаем палладий в связи с большей динамикой спроса.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer