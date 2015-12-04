Драги восстает против ожиданий рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишь частично оправдал завышенные ожидания участников рынка. Президент ЕЦБ Марио Драги не стал принимать решительных действий и снизил ставку по депозитам только до вполне ожидаемого уровня -0.3%. Вместе с тем программа скупки активов была ограничена лишь временными рамками. Ее ежемесячный объем был оставлен без изменений. Курс евро вырос к доллару выше отметки в 1,08. Увеличилась и доходность облигаций еврозоны. Учитывая положительные экономические данные еврозоны, публикуемые в последнее время, мы оцениваем меры ЕЦБ как действенные и своевременные. Умеренное сокращение ставки по депозитам сохраняет возможности для принятия больших мер в будущем. Например, в случае, если укрепление евро начинает угрожать восстановлению еврозоны. Следовательно, мы придерживаемся нашего трехмесячного прогноза и считаем, что котировки пары EUR/USD будут в районе отметки 1.06.



Дэвид Коль, ведущий валютный стратег и главный экономист немецкого подразделения банка Julius Baer