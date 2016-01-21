Первая партия американской нефти отправилась в Швейцарию

Рынок нефти переживает поворотную веху в своей истории. Вчера в средиземноморском нефтяном терминале Франции впервые после прошлогодней отмены США 40-летнего эмбарго на экспорт черного золота была официально отгружена партия американской нефти. По сообщению Financial Times, получателем груза, вероятно, является НПЗ Cressier в Швейцарии.



США являются вторым после Европы крупнейшим в мире импортером нефти, опережая по этому показателю Китай, поэтому снятие эмбарго слабо отразится на цены на черное золото. И все же американский экспорт изменит рынок, улучшив соотношение спроса и предложения по различным сортам нефти и нивелировав ценовые спреды.



Между тем, опасения относительно переизбытка нефти продолжают давить на ценообразование. И в краткосрочной перспективе воздействие этого фактора сохранит значительное влияние на рынок, поскольку активность большинства нефтеперерабатывающих предприятий снижена в связи с сезонными ремонтными работами.



Ярко выраженный медвежий настрой сохраняется, и сегодняшнее резкое изменение кривой фьючерсов означает, что рынок уже предвкушает значительное увеличение мировых запасов, вызванное возвращением иранской нефти и ростом опасений относительно жесткой посадки экономики Китая и последствий этого для мирового спроса.





Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer