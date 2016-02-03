Нефтяные державы начинают запрашивать экстренные займы

В пятницу цены на нефть превысили отметку 35 долларов за баррель. В итоге неделя завершилась крутым ралли короткого покрытия и срочным поиском хедж-фондами запасных вариантов для фиксации прибыли. При этом фундаментальный драйвер прошедшего ралли по-прежнему неясен.



Перспективы относительно регулируемого сокращения объемов производства нефти Саудовской Аравией и Россией в лучшем случае остаются очень туманными. Большинство нефтяных держав нуждаются в наличности и мотивированы скорее наращивать, чем сокращать производство, не в последнюю очередь по причине возвращения на рынок иранских баррелей нефти. И пока на рынке нет каких-либо признаков спада избыточных предложений, цены на нефть в ближайшем будущем останутся в подвешенном состоянии.



Тем временем на рынке растут опасения относительно негативного влияния низких нефтяных цен на экономику стран-экспортеров. Азербайджан уже обратился за помощью к ряду международных финансовых организаций, а рейтинговое агентство S&P в конце прошлой недели понизило рейтинг страны до мусорного. Нигерия также запросила экстренный займ у Всемирного банка и Африканского банка развития. Рост дефицита бюджета, сокращение национальных резервов и быстрая девальвация в нефтедобывающих странах стали обратной стороной избранной ими сырьевой модели развития экономики.



Выбранная нефтяными государствами сырьевая модель развития экономики стала для них ловушкой. На наш взгляд, если глобальный кризис не усугубится, то в среднесрочной перспективе, цены на нефть, скорее всего, будут выше текущих показателей. Вместе с тем, мы не рекомендуем совершать покупки на рынке, поскольку риски по-прежнему высоки.



Норберт Рюкер, глава отдела исследований сырьевых рынков банка Julius Baer