Индекс MSCI Russia повышен до «нейтрального»

В России, по-прежнему, сохраняется негативный экономический и политический фон из-за отсутствия прогресса по Минску-2. Тем не менее, на ближайшие 4-6 месяцев мы оцениваем индекс MSCI Russia как «нейтральный», что обусловлено рядом причин.



Во-первых, рынок, по всей видимости, устал и вернулся к уровням декабря 2014 года. Во-вторых, на этой неделе ФРС США, скорее всего, смягчит свой тон по вопросу повышения ставок в этом году. Как следствие, в-третьих, цены на энергоносители останутся устойчивыми, и рубль развернется от уровней перепроданности. В-четвертых, чем дольше цены на нефть марки Brent торгуется около 40 долларов за баррель, тем выше вероятность положительного воздействия операционного рычага.



Хайнц Ройтман, стратегический аналитик развивающихся рынков банка Julius Baer