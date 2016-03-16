Австралия запускает масштабный проект по природному газу

Рынок природного газа переживает сейчас кардинальные изменения. Как сообщает The Financial Times, первая отправка груза с проекта в Западной Австралии будет произведена на этой неделе. В сегодняшней статье газета справедливо указывает на то, что проект Горгон стал символом инвестиционного всплеска, характерного для товарного суперцикла последнего десятилетия. Высокие цены на нефть и природный газ сподвигли многие энергетические компании вложить миллиарды долларов в мега-проекты на северо-западе Австралии.



Все эти проекты постепенно реализуются. Австралия собирается удвоить экспорт природного газа к началу 2017 и утроить к 2018 году. Однако, такие сроки – худший вариант для владельцев проекта. За последние месяцы цены на азиатский сжиженный природный газ (СПГ) упали вдвое до 5 долларов за 7 млн БТЕ. Мягкая зима и конкуренция со стороны дешевых угля и нефти продавили спрос на природный газ.



В Китае замедление экономики и увеличение импорта нефти бросают вызов ранее завышенным ожиданиям относительно импорта СПГ. В свою очередь, поступательный рост атомных электростанций и высокие цены на газифицируемый уголь подавляют потребление природного газа в Японии.



Между тем, конкуренция растет – сланцевый газ из США получает доступ к мировым рынкам, благодаря строительству новой инфраструктуры. Идет уже вторая отгрузка, пункт назначения которой, вероятно, Бразилия. Одним из рынков сбыта собирается стать и Европа, оказывая, тем самым, долгосрочное давление на природный газ, а, следовательно, и на ставки по электроэнергии. Инвесторам следует учитывать риски уценки активов, связанные с инвестиционным всплеском в Австралии, а также доходные риски, которые всегда есть у европейских поставщиков газа.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer