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ФРС России

26.06.2014 07:49 1 861 просмотр
"Возьмемся за руки друзья..."
Доллар это главная мировая валюта.Почему?Для этого есть много причин.Перечислю только некоторые.
1.Американцы объединили свои крупнейшие банки и создали ФРС США.
2.Доллар является резервной валютой для многих стран.
3.Техническое развите США идет гораздо быстрее, чем в большинстве стран.Они привлекают умнейших людей со всего мира.
А мы, обладая такой жемчужиной как сбербанк,отстаем.По моему есть смысл и нам бросить клич,банки всей России объединяйтесь.
Как Вы думаете?

Комментарии 1

Андрей Троицкий  (Korvet1)
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Забыл записать.Сбербанк,это самый большой банк в мире.
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