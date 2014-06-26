ФРС России

"Возьмемся за руки друзья..."
Доллар это главная мировая валюта.Почему?Для этого есть много причин.Перечислю только некоторые.
1.Американцы объединили свои крупнейшие банки и создали ФРС США.
2.Доллар является резервной валютой для многих стран.
3.Техническое развите США идет гораздо быстрее, чем в большинстве стран.Они привлекают умнейших людей со всего мира.
А мы, обладая такой жемчужиной как сбербанк,отстаем.По моему есть смысл и нам бросить клич,банки всей России объединяйтесь.
Как Вы думаете?
Комментарии 1