ФРС России

"Возьмемся за руки друзья..."

Доллар это главная мировая валюта.Почему?Для этого есть много причин.Перечислю только некоторые.

1.Американцы объединили свои крупнейшие банки и создали ФРС США.

2.Доллар является резервной валютой для многих стран.

3.Техническое развите США идет гораздо быстрее, чем в большинстве стран.Они привлекают умнейших людей со всего мира.

А мы, обладая такой жемчужиной как сбербанк,отстаем.По моему есть смысл и нам бросить клич,банки всей России объединяйтесь.

Как Вы думаете?