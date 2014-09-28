Почему не падает доллар?

Чубайс опять попросил из ФНБ 100 млр. рублей на нанотехнологии!!!
Наконец то я купил себе китайский смартфон,по кредитной карточке.За 2040 рублей..Радио изобрел русский, но о русской телефонии я не буду высказываться.Пока что говорить о продукции компании человека, который Россию натянул на ваучер, я воздержусь.На самоокупаемость компания Чубайса так и не перешла.Очень хочется посмотреть на мышь которую родила гора нанотехнологий.Ваучер скупали за бутылку водки.Хотелось бы узнать за сколько я могу купить чубайсфон. Вот поэтому доллар не потопляем.Главное дорваться до кормушки?А что там в низу?А фиг с ним, пойдем жахнем за процветание нанотехнологий.А говорить о самоокупаемости?Мы лучше поднимем руку на Национальное Благосостояние.По национальности я считаю себя русским.Поэтому действия Чубайса рассматриваю как воровство из моего кармана.В США за такое по головке не погладили бы.А у нас:"Мы впереди планеты всей".Ну хотя бы по воровству в высших эшелонах власти.Поощряемых государством.
Комментарии 17
Просто по моему опыту (а он у меня в контекте андроида уже года три) - начинать знакомство с Андроидом с "дешевого" low-end устройства - испортить себе впечатления ан всю жизнь. Никто не гвоорит, что нужно идти покупать топовый Самсунг за 30т.р, но среди китайцев можно подобрать устройство, не за 2000р, но близкое к топовым по характеристикам.
И я даже не старался выбирать. Харрктеритиски ощутимо лучше. Есть конечно вопрос с "кааачеством" но тут надо смотреть отзывы в сети.
ОС 4.2.2. - терпимо, но, в принципе, старо. Текущая 4.4 и вот-вот выйдет в релиз серия 5.0. Некритично, но увы и эх
Оперативка 512 мегабайт - опять же, это на уровне "терпимо" и "так себе". Жить можно, но маловато. Топы уже год с 2 гигабайта, а 1гигабайт - Минимальная Норма, уже года как два.
4ГБ встроенной памяти - это некритично если есть разьем misroSD, совсем.
Экран 3,5-дюймов, очевидно ТФТ. 480x320 - ПЛОХО
Два ядра, по гигагерц каждый. Очевидно ARMv5. - Приемлимо. (осоебнно для цены)
Общий результат - себе бы не стал брать