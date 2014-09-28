Почему не падает доллар?

Чубайс опять попросил из ФНБ 100 млр. рублей на нанотехнологии!!!Наконец то я купил себе китайский смартфон,по кредитной карточке.За 2040 рублей..Радио изобрел русский, но о русской телефонии я не буду высказываться.Пока что говорить о продукции компании человека, который Россию натянул на ваучер, я воздержусь.На самоокупаемость компания Чубайса так и не перешла.Очень хочется посмотреть на мышь которую родила гора нанотехнологий.Ваучер скупали за бутылку водки.Хотелось бы узнать за сколько я могу купить чубайсфон. Вот поэтому доллар не потопляем.Главное дорваться до кормушки?А что там в низу?А фиг с ним, пойдем жахнем за процветание нанотехнологий.А говорить о самоокупаемости?Мы лучше поднимем руку на Национальное Благосостояние.По национальности я считаю себя русским.Поэтому действия Чубайса рассматриваю как воровство из моего кармана.В США за такое по головке не погладили бы.А у нас:"Мы впереди планеты всей".Ну хотя бы по воровству в высших эшелонах власти.Поощряемых государством.