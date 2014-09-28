Вход
Профиль Блог Лента Активность

Почему не падает доллар?

28.09.2014 05:21 17 971 просмотр
Чубайс опять попросил из ФНБ 100 млр. рублей на нанотехнологии!!!

Наконец то я купил себе китайский смартфон,по кредитной карточке.За 2040 рублей..Радио изобрел русский, но о русской телефонии я не буду высказываться.Пока что говорить о продукции компании человека, который Россию натянул на ваучер, я воздержусь.На самоокупаемость компания Чубайса так и не перешла.Очень хочется посмотреть на мышь которую родила гора нанотехнологий.Ваучер скупали за бутылку водки.Хотелось бы узнать за сколько я могу купить чубайсфон. Вот поэтому доллар не потопляем.Главное дорваться до кормушки?А что там в низу?А фиг с ним, пойдем жахнем за процветание нанотехнологий.А говорить о самоокупаемости?Мы лучше поднимем руку на Национальное Благосостояние.По национальности я считаю себя русским.Поэтому действия Чубайса рассматриваю как воровство из моего кармана.В США за такое по головке не погладили бы.А у нас:"Мы впереди планеты всей".Ну хотя бы по воровству в высших эшелонах власти.Поощряемых государством. smile:evil:

Комментарии 17

Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Смартфон за 2000р? Лучше было не покупать - деньги на ветер.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
Почему?Вполне приличный смартфон,разбираюсь с Андроидом.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Накидай спеки, поржем вместе? Ну или хоть ссылка на сабж.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Ну, расскажи что там за железо? процессор, количество оперативной памяти, встроенной флеш-памяти, размер и тип экрана, версия установленной ОС и так далее.
Просто по моему опыту (а он у меня в контекте андроида уже года три) - начинать знакомство с Андроидом с "дешевого" low-end устройства - испортить себе впечатления ан всю жизнь. Никто не гвоорит, что нужно идти покупать топовый Самсунг за 30т.р, но среди китайцев можно подобрать устройство, не за 2000р, но близкое к топовым по характеристикам.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Вот пример того что дают китайцы за ту же цену - http://www.pandawill.com/leagoo-lead-4-smartphone-android-42-mtk6572w-40-inch-3g-gps-white-p93612.html
И я даже не старался выбирать. Харрктеритиски ощутимо лучше. Есть конечно вопрос с "кааачеством" но тут надо смотреть отзывы в сети.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
Спасибо.Просто я купил в магазине возле дома.Заказывать через интернет пока не могу,у моей карточки нет страховки от мошенничества.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Так PayPal же. Чтобы там не гвоорили про дружбу США-России, но в спорах с китайцами русским больше верят.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
У меня карточка Хоум Кредита, страховки от мошенничества у меня нет,за нее нужно платить 1000 рублей, их где то нужно найти.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
"Страховка от мошенничества", да еще в исполнении Хоум Кредита уже звучит крайне подозрительно и по мошеннически.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
Это 1 банк в нашем городе, где инвалиду дали кредитку в день обращения.В других банках дело обстоит еще хуже. С PayPal еще не разобрался.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
В общем, это Приемлимо для ДЕШЕВОГО устройства, характеристики на уровне (хотя, полагаю, у китайцев можно найти и поинтереснее за те же деньги). Но для устройства на Андроиде, как такового - так себе. Максимум как резервное устройство.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Ага, вижу. Ну, вот вам критика, только без обид.\
ОС 4.2.2. - терпимо, но, в принципе, старо. Текущая 4.4 и вот-вот выйдет в релиз серия 5.0. Некритично, но увы и эх
Оперативка 512 мегабайт - опять же, это на уровне "терпимо" и "так себе". Жить можно, но маловато. Топы уже год с 2 гигабайта, а 1гигабайт - Минимальная Норма, уже года как два.
4ГБ встроенной памяти - это некритично если есть разьем misroSD, совсем.
Экран 3,5-дюймов, очевидно ТФТ. 480x320 - ПЛОХО
Два ядра, по гигагерц каждый. Очевидно ARMv5. - Приемлимо. (осоебнно для цены)

Общий результат - себе бы не стал брать
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
В обидах смысла не ищу,хотя являюсь инвалидом,на десять тысяч пенсии другого не ищу.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения