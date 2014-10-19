Кому нужна УЭК?

Который раз сталкиваюсь с тем что на мнение народа нашей, незаконно избранной власти, начихать.В народном рейтинге Сбербанк, который эмитирует УЭК находиться на 37 месте.Одним все,а другим ничего.На мой взгляд госзаказами должны поощряться банки,согласно мнению народа,а не точки зрения коррумпированных чиновников.Забота о народе, у нас используется только для получения личного обогащения.Серьезного рассмотрения моего блока по УЭК так и не получилось.Россия главнейшая страна по коррупции и сдавать своих позиций не собирается.Неужели нет банков по технической оснащенности способных произвести эмиссию УЭК наравне со Сбербанком.Где рыночные отношения,где аукцион по работе с УЭК.Этот вопрос я постараюсь задать антимонопольному комитету.