Когда Россия перейдет на рыночные отношения ? 2

Опять получил по e-mail сообщение о выигрыше в интернет лотерее.Привожу текст:Dear User,



Your email address won you a Cash prize of £2,600,000,00 GBP in the UNITED KINGDOM LOTTERY in collaboration with FACEBOOK PROMO Held on 29th of April 2015 in UK. Your Ref No: (FBXUK015), For claim Email us your Name,Address,Occupation,and Phone number to ( uklott.uk02@aol.com ) for more details.



Note: All winnings MUST be claimed in 2 weeks otherwise all winnings will be returned as unclaimed funds.



Mr. Patrick John.

Подобные письма получаю с 97 года,но оказывается наша прокуратура их классифицирует как мошеннические.А это извините маркетинг.Ту лапшу что нам вешают средства массовой информации уже надоело слушать.Вот когда такое сообщение придет на русском.Тогда я поверю в рыночные отношения.А пока мы воруем нефть у наших детей.Буду публиковать эти письма,что бы у банков совесть проснулась.Точно знаю что эти деньги можно получить.Управляющая одного банка сказала:"Я получила,но тебе не отдам.Ты плохой." "Грабь награбленное".