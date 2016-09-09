Давно интересуюсь ипотекой и обнаружил следующие.Ипотека в России невыгодна.
1)Проценты по ипотеке такие же как и по кредитам не менее 10-12%.
2)Необходимо вносить 20% стоимости выкупаемой квартиры.
Гораздо разумней, взять обычный кредит.