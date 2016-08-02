2 августа, первый день возмещения вкладчикам Арксбанка в Сбере

Всех приветствую.
С 8 утра на ногах, так что к 19-ти уже слегка выдохся. Описываю реальные ситуации.
Информация:
- Вам выдадут листик, который называется «Информация для вкладчиков АО «Арксбанк»;
- Вам выдадут Выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками (как правило, там будут смешные суммы);
- с собой возьмите оригиналы документов для предъявления, но оригиналы не отдавайте!
- копии документов НЕ обязательно заверять у нотариуса. Можете вообще принести свои копии, либо Вам откопируют всё на месте.
- валюта (доллары/евро) пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отзыва лицензии:
1$ США= 63.1154 руб;
1 € = 69.7741 руб.
Пруф: http://www.cbr.ru/currency_base/daily...19.07.2016
Оригиналы документов, которые следует иметь при себе:
- паспорт (банально, но не забудьте!)
- договор банковского вклада;
- платёжные поручения (они докажут внос денег);
- выписки по счёту (полагаю, можно не истязать себя и оператора, приложив самую свежую, если все они охватываются начальную дату).
- доверенность, она же – «Уполномочение» (не обязательно, но если Вы оформляли доверенность, то почему бы не предъявить ещё одно доказательство своей причастности к вкладчика Аркса?)
Общая часть:
1. Приходите в Сбербанк, отделения указаны тут (пролистывайте до адресов)
О! Они прикрутили карту!!! http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1654/
2. Если очередь электронная, то берёте талончик на возмещение АСВ.
---------------------------------------------------------
Вариант 1: ВКЛАДЧИК ЕСТЬ В РЕЕСТРЕ.
А Вы знаете, Вам всё-таки повезло…
Вам сообщат сумму возмещения (кому-то 10 рублей на 10 тыс $, кому-то 50тыс на 1 миллион рублей, у всех по-разному). Это будет в Выписке из реестра, которую Вам выдадут.
Ваше решение – брать или нет. Я предлагаю брать.
Если БЕРЁТЕ, то ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ:
- либо налом через кассу,
- либо безнал.
Update: Если превышения страховой суммы в 1,4 млн руб. нет, то Заявление о внесении в реестр с галочкой про превышение в нём может не понадобиться.
Т.к. Вы не согласны с размером возмещения, то заполняется «Заявление о несогласии с размером возмещения».
Примерная форма тут, а пример заполнения от АСВ - тут.
--------------------------------
Важный UPDATE
c 4 августа оперки уже могут редактировать и добавлять недостающие позиции в список прилагаемых к заявлению документов (по умолчанию там всего 3 позиции).
--------------------------------
Важно!
Очень тщательно проверяйте все данные. Например, я очень долго настаивал, чтобы мне в отделении на Адмирала Макарова, д.45 (Москва) исправили адрес на правильный. Никаких отговорок! Если что-то неправильно, пусть исправляют.
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните поле (на первой странице, сразу за контактным телефоном), где указывается о направлении дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований.
Если оператор откажется его заполнять (г.Москва, отделение Сбербанка на Адм.Макарова, д.45), в случае упорного отказа заполните сами, но потребуйте выдать Вам копию!
Я вписал туда три приходных кассовых ордера и четвёртым пунтом (дополнительно) – Выписку по счёту №… от последней из имеющихся у меня дат.
Сумма возмещения.
Это та общая сумма, с учётом процентов, которую Вы могли бы получить в Арксе на дату отзыва лицензии (19.07.2016) с учётом процентов. Т.е. самая последняя капитализация по договору и проценты за неполный квартал/месяц (что там у Вас в договоре?)
Не обязательно указывать всё до копейки (бедные, бедные пенсионеры), можно указать некую примерную сумму претензии. Не важно, получили ли Вы в качестве возмещения уже что-то или нет.
Обязательно!
Поставьте галочку «Согласен на получение информации о ходе рассмотрения настоящего заявления через официальный сайт Агенства в сети Интернет.
В этом случае можете отслеживать свой квест вот тут:
http://www.asv.org.ru/insurance/claim/
ЧАСТЬ 2: Вкладчика НЕТ В РЕЕСТРЕ - тут:
http://www.banki.ru/blog/Leshiko/7936.php
с примером фото Заявления о несогласии вкладчика, которого нет в реестре.
---------------------------------------------------------------------------
Всем удачи!!!
P.S.: Хочется пить, хочется есть, хочется в душ… Хреновый первый день отпуска получился.
Комментарии 5
http://www.asv.org.ru/insurance/insur...54/410698/
Ссылка по сост. на щас (вечер 7 августа) НЕ работает - пишут "ошибка 404"
Продолжаю изучать дальше Ваш труд. Спсибо!
http://www.asv.org.ru/insurance/insur...54/410698/
Ссылка по сост. на щас (вечер 7 августа) НЕ работает - пишут "ошибка 404"
Продолжаю изучать дальше Ваш труд. Спсибо!
Спасибо, поправил.
Они поменяли ссылку на список и прикрутили карту.
Сейчас пишу заявление о несогласии , хотя его оформили ещё в Сбере 02.08.но: 1. Не вписали ни одного приходника; 2. Не поставили галочку о согласии информирования через сайт; 3. Не внесли дополнительную информацию в связи со сменой паспорта.
Буду отправлять почтой заказным письмом с описью. Просто бросить в экспедицию - не эффективно в случае решения вопроса в судебном порядке. Также по почте отправлю досудебную претензию в ВА.
Остался вопрос : в таблице обязательств банка писать только номера счётов и напротив суммы? У меня 5 вкладов и 3 счета соответсвенно. Как правильно рассчитать? Сумма в какой валюте. У меня рубли, евро и доллары. Все пересчитывать в рубли ?
Спасибо
Есть пример заполнения (мне думается неправильный) операционисткой Сбера. Вбивалось всё: договор, приходники, выписка... Получилась весьма такая себе каша.
http://www.banki.ru/blog/Leshiko/7942.php
Кстати, там же есть форма для заполнения.
В правильном варианте таблицы Обязательств банка я писал бы так:
1. // Договор № *1***** от ***.**.****, счёт **1*********** // *******,** руб.
2. // Договор № *2***** от ***.**.****, счёт **2*********** // *******,** руб.
3. // Договор № *3***** от ***.**.****, счёт **3*********** // *******,** долл.США
4. // Договор № *4***** от ***.**.****, счёт **4*********** // *******,** евро
5. // Договор № *4***** от ***.**.****, счёт **5*********** // *******,** евро
6. // Договор № *4***** от ***.**.****, счёт **6*********** // *******,** евро
...
Кстати, если договоров столько, то в случае выхода за страховую сумму придётся, наверное, оформлять ещё заявление на внесение в реестр кредиторов.
Что касается валюты и рублей. Я вбивал бы оригинальные значения, т.е. доллары США и ЕВРО. Договор-то был в них и проценты в них.
Итоговую сумму написал бы как: суммарно: столько-то рублей, столько-то долл.США, столько-то евро.
Например: 1 000 руб. 00 коп; 250,00 долл.США; 125,00 евро.
Далее можно написать так: с учётом курсов иностранных валют по отношению к рублю РФ по курсу ЦБ РФ на дату отзыва лицензии (19.07.2016) полная сумма обязательств банка в пересчёте на рубли РФ составляет: **** руб. ** коп.
Но это моё IMHO. Могу быть не прав, т.к. не бухгалтер и не юрист.