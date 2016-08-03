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Часть 2. "Арксбанк": если вкладчика нет в реестре.

03.08.2016 16:39 1 2 694 просмотра
Часть Первая «Если вкладчик есть в реестре» тут:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=224866&MID=4950821#message4950821
Из тех, кто получает копейка в копейку, единицы, но попавшим в реестр хотя бы не нужно доказывать принадлежность к вкладчикам Аркса, так что далее вопрос только в сумме и времени.

Учтите, что Сбер не принимает флешки «ой, тётенька, распечатайте мне формочку», упорно не желает посещать официальный сайт АСВ, чтобы скачать нужную форму и пользуется только тем, что спущено свыше, т.е., видимо, доставлено фельдъегерской почтовой связью на перекладных с личной печатью и подписью государя императора Грефа.
Посему распечатка всего недостающего это часть Вашего квеста.

Часть Вторая «Если вкладчик пришёл в Сбер и ему объявили, что его в реестре нет»
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smile:!: ВАЖНЫЙ UPDATE.
с 4 августа операционистки Сбербанка уже могут заполнять и распечатывать Заявление о несогласии с размером выплат даже если Вас нет в реестре.
Пример с фото заявления: http://www.banki.ru/blog/Leshiko/7942.php
К нему прилагаются копии всех документов (или копируются сразу на месте).

Также Вам выдадут "Сообщение... об отказе в выплате возмещения... в связи с отсутствием в реестре обязательств ОАО "Арксбанк"
Мда, они до сих пор не могут вбить правильное название банка: АО "Арксбанк"
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далее старый текст:

Многих несчастных просто посылают в АСВ искать правду, после чего люди мечутся от оперки к оперке, умоляя поискать ещё, тщательней и найти… На моих глазах случилось 2-го августа просто невероятное событие: одна дама, пробившись к разбитному мальчику из Сбербанк-Премьер, «нашлась». Таких случаев единицы.

Информация от АСВ: все документы выдаёт и принимает банк-агент, т.е. Сбербанк. Да, можно послать письмом с описью копии документов в АСВ.
Но в случае с Арксом Сбер должен достаточно оперативно отсылать корреспонденцию (называлась периодичность 2 раза в неделю). Во всяком случае, всё, собранное 2 августа, уже уехало на след. день т.е 3-го августа.

Если оперка Сбера действительно попытается помочь, она может напечатать «Заявление о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов». Тут тонкость в том, что в данном заявлении нет пункта о сумме претензий и процедура может очень сильно затянуться, в любом случае пройдя через заявление о несогласии с суммой, но… когда это будет?
Можно потратить некоторое время и заполнить его, лишним не будет. Приложить все копии (оперка может снять с оригиналов, см. подробнее в первой части) и пусть оно отправляется.

? Стоит ли ждать у моря погоды и некого обновления реестров? Ну да, две недели на подтягивание реестров не хватило и вот-вот чудо случится… А вдруг, и реестр найдётся и суммы будут «один-в-один»? Всё бывает, но учтите, что рассмотрение заявлений производится в порядке поступления.

Правильное решение: заполнить самостоятельно «Заявление о несогласии с размером возмещения», примерная форма тут, в разделе Бланки:
http://www.asv.org.ru/insurance/
Прямая ссылка на заявление:
http://www.asv.org.ru/insurance/docs/zayavl_nesogl_new_1.docx
Образец заполнения:
http://www.asv.org.ru/insurance/docs/zayavl_nesogl_obrazec.docx

Некоторые особенности заполнения я упомянул в Части Первой:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=224866&MID=4950821#message4950821

Можно заполнить всё на компьютере (проверите сразу на ошибки, распечатаете и сохраните себе время и нервы). Далее останется только вручную поставить подпись и дату.

Отправляетесь в Сбер, отстаиваете очередь и вручаете:
- свой паспорт (оперки снимают копию);
- «Заявление о несогласии с размером возмещения» (если один экземпляр, то она должна отксерокопировать и заверить).
- оригиналы всех документов, которые Вы упомянули в заявлении – оперка снимает копии. Вариант – Вы приносите свои копии (заверять не обязательно), но оперка должна проверить на сходство с оригиналами.
Мне видится, что прилагаемыми к заявлению документами должны быть копии:
- договора;
- приходных ордеров;
- выписки от открытия договора на самую позднюю дату;
- опционально – уполномочие (доверенность) на операции с вкладом (лишнее доказательство Вашей причастности к вкладу).

Узнать стадию своего квеста можно на сайте АСВ тут:
http://www.asv.org.ru/insurance/claim/

В случае благоприятного исхода ставите мне пиво. Шутка.

Комментарии 1

Leshiko  (Leshiko)
#
UPDATE.
4 августа операционистки Сбербанка уже могут заполнять Заявление о несогласии с размером выплат.
Пример с фото заявления: http://www.banki.ru/blog/Leshiko/7942.php
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