Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! c526bx27@mail.ru

09.12.2013г Да простят меня банкиры, речь пойдёт о мошенниках. Вечером просматриваю почту, смс. В телефоне смс +79003770201 Ваша банковская карта заблокирована. Инфо по номеру 89003763585 04:29:26 мск. а вот тут неувязочка: где-то в 05 часов я совершал покупки. Всё было в порядке. Понятно мошки(буду краток). Другое похожее смс:+79037676046 Материалы Вашего дела могут быть переданы в Суд. 84959260209. Точно такое-же смс приходит на модемный номер, но другой отправитель +79037670209. Второе на английском от Rosskollector. Как будто я должник племени Мумбо-Юмбо! На модем обычно приходят служебные смс Билайна. И где коллекторы номер купили? Последнее время не приходят оповещения о снижении скорости. Может Билайн поменял на коллекторов? Номера мне не знакомы, а по сему извините. Дело в том, что коллекторы обязаны прислать договор с Банком, на основании чего они с вас требуют долг. Если нет, а вы у коллекторов ничего не брали, всё остальное можно послать сразу или по факсу. Службы безопаснасти Банков обычно предупреждают клиентов: общаться только по телефонам указанным в картах или в договоре с Банком. Подобные смс я вставляю в заявления и отправляю в разные инстанции. Вывод: все номера телефонов, не обозначенные в официальных документах считать мошенническими!!Сейчас пришла смска от ТинькоффБанка. О наших отношения с Банком стоит поговорить подробнее. После полуторагодовалых угроз, звонков на автомате мне и моим друзьям банк не продал меня коллекторам, подал в суд, перейдя в цивилизоанное русло. Мой ответ на это был токов:**Здравствуйте, ТКС Банк! Сегодня 13.09 2013, пятница, знаменательный день, не просыпьте соль, я получил Судебный приказ по моему долгу. С чем Вас и поздравляю!Мне очень жаль, что Вы мало со мной заработали, просто я правильно изпользовал 55 дневный период.Мне будет очень не хватать каждодневных звонков из столицы нашей Родины. А как завидовали соседи, прямо с ума сходили! Услышат звонок: бегут - дай послушать! *Да это не Москва, внучка беспокоится! *Уходя, чуть не плачут. В нашем прекрасном захолустье слышать голос самой Москвы - это сверхкруто!Я благодарен Вам за то, что не бросили мой долг под ноги алчных киллеров, сами доводите начатое дело до логического конца, не предали меня. Давно считал себя преданным должником, а сейчас воспрянул духом. Есть ещё в России самостоятельные Банки! Вы первыми из шести осмелились обратиться в суд, а это многого стоит! Нехорошо, что мы так и не стали верными друзьями в радости и горе, но я рад, что мы ещё немного будем вместе. Уверяю Вас в том, что не буду Вам мешать: не буду отменять судебный приказ, а так же другими действиями.Удачи Вам! Искренне Ваш, Константин Громадский.**Утро 13.12.2013г Всходит солнце! Звонок из Районного суда: *У вас на 09:00час назначено судебное заседание по заявлению СовкомБанка.* Смотрю на часы: 09:02час. Интересно, что я никаких уведомлений не получал. Договорились без меня, тем более от СовкомБанка так-же представителей нет.Это ладно, пусть так и будет. Фишка вот в чём: 13.09 ТКС Банк и 13.12 СовкомБанк. Я бывший моряк и немного суеверный. Подскажите кто-нибудь к чему это?? Получается: мы втроём сойдёмся у судоисполнителей, делить моё богатство. Жаль не все шесть банков. Пока остальные занимаются вымогательством, эти двое что-то уже цивилизованно откусят. Ну и ладненько.Удачи всем! Пока-Пока. Костик.