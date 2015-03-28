Дать или не дать. Кто же он, заемщик МФО?

Самые популярные вопросы и комментарии по этой теме.

Кто же берет займы в МФО?

"Банков как грязи, кому нужны эти "конские" проценты?"

"Лучше занять у друзей и родственников."

"Если и берут в МФО, то отдавать точно не будут. 2% в день, эти "конторы" только для наркоманов, алкашей и быдла" - пишут в комментариях под любой новостью про МФО.



Так кому же выдают займы МФО (микрофинансовой организации)? Кто эти люди?



Займы в МФО, как и кредиты в банках берут совершенно обычные, среднестатистические граждане нашей страны. Уровень дохода у всех заемщиков различный, но в основном средний и ниже среднего.

Со времен "совка" люди брали в долг, у соседей или друзей, перехватывали до получки на работе, спрашивали у родственников. Только сейчас не каждый одолжит знакомому. Соседей по лестничной клетке многие не знают, да и не всегда хочется объяснять зачем нужны деньги. Верно? Я это пишу не с целью пропаганды займов до зарплаты, это на самом деле так. Человеку в нашей стране постоянно нужны наличные и возможности их достать у всех разные.

Что же касается кредитов или кредитных карт в банке.

Заемщиков МФО, которым доступны кредиты в банках на самом деле не так много, около 20% (и это поверьте очень оптимистичный показатель). В текущих условиях отношения банков к заемщикам, я уверен эта цифра будет и того меньше. Этим людям одобрят кредит, выпустят кредитную карту в банке. Для остальных клиентов услуги банка не доступны. Где взять необходимые наличные всем остальным? Рынок МФО огромен и клиентов становится с каждым днем все больше.



Теперь о подробнее о наших клиентах, заемщиках МФО.

Я разделил их на 4 основных группы.



Мошенники - заемщики, которые не собираются платить по своим долгам, на момент оформления кредита, займа, сдачи вещи в ломбард и т.д. Процент таких заемщиков не так высок, но есть абсолютно у любой кредитной организации.



Добросовестные клиенты - ни чего особенного тут не напишешь. Берут и выплачивают в срок. Услугами МФО пользуются не часто. Части из них попросту недоступны банковские услуги (численность населенного пункта в котором они живут мала для банка), но большинство из них уже клиенты банков. Они дорожат своей кредитной историей, в силу каких-то сложившихся обстоятельств обращаются в МФО. Причем если говорить о получении именно небольшой суммы наличных денег, в МФО они обойдутся гораздо дешевле, чем в банке. Это многие понимают и для «перехвата» небольшой суммы до аванса, обращаются к нам.



"Опоздуны" - это достаточно большая доля клиентов МФО. Это те, кто постоянно забывает, опаздывает с выплатой, ждет до последнего, и не отдают пока не напомнят. Я думаю все встречали таких. Если вы ему дали в долг, то указанный срок возврата для него не самое главное. Пока ему не напомнишь о возврате долга - он не отдаст. И не потому, что он не планировал отдавать, просто он такой. Из-за этого он, взяв раз в банке и допустив пару просрочек, больше у не получит следующий кредит. Может быть это часть нашего менталитета, желание "халявы" (вдруг МФО или банк про меня забудет), забывчивости и различных жизненных обстоятельств.

От части это относительная безнаказанность, хотя сейчас кстати этот пункт убран, вся информация от МФО передается в БКИ. Просрочил в МФО - испортил себе кредитную историю.

Таким заемщикам не охотно дают в долг, ни на работе, ни знакомые. Выход для них практически один, обратится за займом в ближайшее МФО. Конечно они могут улучшить кредитную историю, но для этого нужно будет не раз взять в МФО и выплатить вовремя. А уже потом пробовать обращаться в банк.



"Максималисты" - заемщики не обращающие внимания на то, что они возможно не смогут отдать долг или выплатить очередной платеж по кредиту.

Берут максимально возможную сумму, несмотря на то, что она возможно равна их месячному заработку. Часть денег из займа на самом деле им необходима, а остальные просто бесцельно тратят. Набирают огромное количество кредитов и займов в различных МФО, зачастую следующий займ с целью погасить предыдущий. Тем самым они самостоятельно загоняют себя в кабальные для них условия.

Именно с этими клиентами связаны большинство историй про коллекторов, приставов и кабальные условия МФО и банков. Именно они пытаются «бегать» ото всех. Люди, которых они указывают, как свои дополнительные контакты «страдают», тоже из-за такого отношения к своим долгам.

Вот такие клиенты, вот такие заемщики.

Самое важное для отрасли МФО сделать услугу микрофинансирования доступной для каждого. Понятно, что ни кто не хочет выдавать мошенникам займы, но тем кому деньги необходимы - выдать необходимо. Можно сколько угодно стараться выявить того самого лучшего заемщика для МФО. А на самом деле необходимо стать той самой лучшей и единственной МФО для заемщика, даже для того кто не всегда платит в срок.