Открытие МФО в кризис. Основные вопросы.

Микрофинансирование была и остается одной из самых обсуждаемых тем.

Это один из самых доступных вариантов финансовой деятельности для предпринимателя.

Но предметом обсуждения зачастую становятся не факты, а мифы. Мифы формируются из-за отсутствия информации о рынке, а бытовые мнения, быстро перерастают в "экспертные". В итоге становится совершенно не понятно, стоит ли открывать свой собственный офис МФО?



Я выбрал самые популярные вопросы, которые зачастую задают лично и на форумах, поэтому решил их объединить и дать на них свои ответы. Итак, давайте разберемся с некоторыми моментами в работе МФО.



1. Что будет с этим бизнесом дальше? Как влияет на МФО в кризис?



Начну со второго вопроса. Для МФО кризис – это возможности для уверенного развития. Банки сократили выдачи кредитов населению и вышли из многих небольших населенных пунктов.При этом потребность в деньгах у населения ни куда не делась. МФО способны донести услугу микрофинансирования, до каждого отдаленного и маленького населенного пункта, заемщику с низким и неподтвержденным доходом. Даже к тому у кого испорченная кредитная история. Мы привыкли видеть у себя в городе массу МФО под различными логотипами "Денег ...", и все они пока не закрывают потребностей населения в наличных. Большинство начинающих предпринимателей занимаются одним и тем же. Они просто плодят клонов МФО, по всем лобным местам, стараясь заработать на хорошем спросе, отчасти повышая закредитованность население своего собственного города. Мало кто старается посмотреть сколько МФО в другом, небольшом городке, и есть ли они там. Многие не смотрят в сторону малых населенных пунктов думая о них как о менее перспективных. Это ошибка, поэтому рынок МФО все еще огромен и пока не закрыт.



Перспективы отрасли следующие. В прошлом 2014 году отрасль претерпела значительные изменения, она перешла под контроль Банка России. Вступил в силу федеральный закон "О потребительском кредите (займе), поправки в закон"О микрофинансовой деятельности и МФО" и "О кредитных историях". Все это позволяет говорить только об одном, отрасль будет и дальше развиваться, а именно её легальная часть. Работать как раньше больше ни у кого не получится. Дело в то, что теперь вести деятельность придется по правилам, так что любители "легких" денег, а также "серые" МФО – вам придётся уйти. Вместе с ними придется уйти тем, кто не сможет работать в соответствии с нормами и стандартами, установленными Банком России. Больше применять на заемщике технологии, созданные "на коленке", и рассчитывать на то, что вас не заметят - не получиться. ЦБ сейчас убрал и продолжает убирать все те МФО, которые фактически не осуществляют своей деятельности, либо не способны, по каким-либо причинам, удовлетворять его требованиям. С этого года реестр МФО продолжает худеть в среднем на 50-70 компаний в месяц, при этом количество компаний, которые хотят попасть в реестр по прежнему не уменьшается.





2. Сколько нужно денег, чтобы открыть МФО?



Все кто говорят, что можно открыть офис МФО с суммой 300, 500 тысяч рублей, это не правда.

Этих денег не хватит, минимальная сумма для открытия офиса в маленьком городке или поселке будет в районе 1 миллиона и выше. И это с очень высокий риск, что все равно не хватит.

Чем больше численность, тем выше спрос на услугу, тем больше денег придется выдать заемщикам.

Как я уже написал бизнес нельзя вести "на коленке", без использования нужного и необходимого инструментария и специалистов,как минимум бухгалтера, юриста, специализированного ПО для работы МФО. Обязательно придется работать и с внешними службами, БКИ, взысканием, а скоро придется вступить в СРО.

Всем этим специалистам, работнику который сидит в офисе выдачи микрозаймов нужно платить зарплату.

Нужно знать, что не существует идеальной оценки заемщика, невозможно работать без просроченной задолженности и в любом случае будут убытки по дефолту.

Прибавьте к этому расходы на аренду, налоги и оставшиеся небольшие операционные расходы, все получите полную расходную составляющую в МФО. И тут явно не хватит даже миллиона.

И начинать создание своего собственного микрофинансового бизнеса "впритык"и без возможности дальнейшего пополнения портфеля компании - точно не стоит.

Денег в дальнейшем скорее всего вы не найдете, если их не нашли сразу.



3. Велика ли просроченная задолженность и невозвраты у МФО?



На микрофинансовом рынке очень высок уровень мошенничества. Весь бизнес МФО построен на выдаче займов тем, кому не доступны услуги кредитования. Это выдача денег заемщикам с высоким риском невозврата, отсюда и высокая процентная ставка. Закредитованность населения в небольших городках меньше, чем в мегаполисах, да и количество заемщиков-мошенников опять же выше в крупном населенном пункте. Причем здесь они объединяются в целые группы, вынося из вновь открывшегося офиса любой МФО значительные суммы. Поэтому возможно предугадать, где процент невозврата будет выше, а где ниже. Но предварительно оценить свой офис на возможные убыток по дефолту - невозможно.

Есть и другая сторона медали.

У МФО должны быть соответствующие инструменты для работы с заемщиком и его просроченной задолженностью, на двух самых важных этапах работы с ней (выдача займа и его возврат). Эта организация обречена, не используя их при выдаче и дальнейшем сопровождении заемщика.

Возможно минимизировать риски на момент выдачи,используя визуальный скоринг, богатый опыт других компаний и их скоринговые предложения, рейтинги заемщиков из БКИ, различные базы данных, в последующем собственную статистику и опыт и многое другое. Дальше сопровождать заёмщика на всех этапах его жизни в компании (напоминания о дате платежа, работа с просрочкой на первых этапах работы, ну и конечно обязательная работа с коллекторами). Все это обязательно дает результат, и он будет такой же как и в среднем по всему рынку.

Самое главное, что нужно осознавать прежде чем открывать свой офис МФО, если не вы не готовы к тому, что заемщики не будут вовремя отдавать и не готовы нести убытки с этим связанные - то лучше не начинать этот бизнес.

Стараться найти того единственного заемщика, который будет платить и тем самым решить проблему просрочки невозможно. Уже сейчас надо стараться быть лояльнее к заемщику, уделить внимание качеству обслуживания в офисе, быть заинтересованным в каждом заемщике. И тогда у вас все получиться.





4. Когда окупится и сколько буду зарабатывать?



Все зависит от того сколько денег будет находится на руках у заемщиков и второго - расходной части организации.

Доходная часть:

Все просто, необходимо выдать заемщикам максимальное возможное количество займов. Но необходимо иметь ввиду, что услуга дорогая и пользоваться ей постоянно невозможно, поэтому необходим постоянный приток новых заемщиков. Т.е портфель микрозаймов должен постоянно пополнятся и рассчитывать на постоянную аудиторию - это шаг в никуда. Поэтому подойдите с максимальным внимание к подбору места под офис и к качеству работы вашего персонала.

Расходная часть:

Аренда, заработная плата, налоги,расходы на хозяйственную деятельность, реклама и убытки по дефолту.

Исходя их этого смело можно сказать одно, открывать один, два офиса самостоятельно невыгодно. Расходная часть будет полностью съедать всю прибыль организации. Поэтому срок окупаемости данного бизнеса будет стремится к бесконечности.

Выходов сократить сроки окупаемости и доход несколько:

- объединиться вместе с другими МФО в группу микрофинансовых компаний;

- работать используя франшизу МФО;

- планировать сразу открытие сети офисов МФО.

Теперь о норме прибыли с одного офиса. Чем больше рабочий портфель и меньше убытков, тем больше будете зарабатывать. К примеру МФО-франчайзи с одного офиса с портфелем размером около 1 миллиона, может в среднем зарабатывать около 150 тысяч. Прибыль может быть и большей и конечно же её может и не быть совсем, все зависит от расходной части организации. Срок полной окупаемости такого офиса сейчас составляет около полутора лет.



5. Кому нужны эти займы, есть банки с их кредитными картами?



Как я выше писал, цель микрофинансирования, донести услугу до самого отдаленного населенного пункта. До того сегмента людей, кому как раз и не доступны банковские услуги, по разным причинам. Большинство наших с вами сограждан живут от зарплаты до зарплаты, средняя зарплата по регионам колеблется в районе 20 тысяч рублей. Многим из них недоступны кредитные продукты банков и денег взять просто не у кого. Жизненных ситуаций, когда нужно 5000 или 10000 тысяч рублей, огромное количество и МФО в этом случае просто необходимо. У МФО совершенно другая целевая аудитория,в отличии от банков. Пересечения заемщиков по тем же данным БКИ у МФО с банками не более 30%.

Есть ещё один из показателей, в нашей стране люди предпочитают наличные, нежели кредитные карты. Ко всему прочему снимать небольшую сумму наличных с кредитной карты куда дороже, чем взять их в МФО.



6. Открыть МФО по франшизе? Покупать или не покупать франшизу?



Решили открыть свой собственный офис МФО. Хотите попробовать франшизу МФО.

Самое важное, определите для себя, сможете ли вы работать по этой модели?

Для некоторых франшиза противопоказана, потому, что они предпочитают самостоятельное принятие решений, без внимания относятся к требованиям, советам и указаниям компании франчайзера. Это все противоречит самой концепции франчайзинга, и скорее всего приведет к негативным последствиям.

Самих предложений очень много, не продает сейчас франшизу только ленивый.

У многих компаний идея – продавать франшизу, возникает на этапе расширения собственной сети и определенных проблем с фондированием.

Поэтому любыми способами они пытаются найти себе своего франчайзи. Демпинг отчислений (роялти), минимальная цена входа, все это прикрывает отсутствие каких-либо технологий и бизнес-процессов. Это не готовый продукт, который можно назвать франшизой. Имейте ввиду, покупка такого бизнеса обернется для франчайзи не меньшим количеством проблем, нежели открытие его самостоятельно.

Несколько простых советов, прислушавшись к которым, будущий франчайзи будет иметь представление о компании, продающей ему свою франшизу:

- Постарайтесь узнать, есть ли у компании опыт работы с франчайзи. Да бывает и такое. Количество собственных предприятий еще ни о чем не говорит, сможет ли франчайзер передать франчайзи свой опыт? Сколько предприятий партнеров у той компании с которой Вы хотите начинать бизнес. Сопровождать 5 офисов МФО или 100, это большая разница.

- Постарайтесь встретится с компанией, даже если вы за 10 000 км. Это не потребует от вас ни каких финансовых вливаний. Консультации по телефону, не дадут вам полной картины.

- Обязательно посетите одно или несколько предприятий компании партнера, если это не возможно свяжитесь с действующими партнерами для получения субъективной оценки работы компании. Это позволит ознакомиться со какими-то нюансами, тонкостями предоставляемой франшизы.



Ну и напоследок.

Тем кто решит открывать свой первый офис МФО, я искренне желаю успехов.