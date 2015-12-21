Фаст Финанс. Итоги 2015 года.

Конец года время подводить итоги уходящего 2015 года.

Друзья могу смело сказать 2015 уходящий год для «Фаст Финанс» был успешным!



Мы сохранили лидерство, нам удалось увеличить количество наших франчайзи и их присутствие в регионах России.

У нас значительно улучшились показатели эффективности, как в абсолютном, так и в относительном значениях.



- мы стали абсолютным лидером по количеству партнеров сети – сейчас в нашу группу компаний входят 46 франчайзи (прирост составил 18%). Разрыв с ближайшим конкурентом сильно увеличился - 15 компаний партнеров, в прошлом году мы обходили эту компанию всего на 1 франчайзи.



- наши франчайзи открыли в этом году 34 офиса. Показатель стабилен от года к году, в прошлом 2014 году наши партнеры открыли 40 офисов. Даже в уходящем кризисном году, мы продолжаем открывать и развивать бизнес вместе с нашими франчайзи. Общее количество открытых офисов "Фаст Финанс" на данный момент составляет 150.



- мы продолжаем инвестировать в развитие нашей сети на всех уровнях, для предоставления нашим партнерам и нашим заемщикам качественных продуктов. Особый фокус приходится на качество работы с заемщиком в каждом офисе нашего франчайзи. В ближайшее 2016 год эти задачи будут находиться в зоне нашего особого внимания.

Клиент – наше все!



Всем кто решится открыть свой микрофинансовый бизнес в будущем 2016 году я искренне желаю успехов!



С наступающим 2016 годом!

Здоровья и счастья!