Конец года время подводить итоги уходящего 2015 года.
Друзья могу смело сказать 2015 уходящий год для «Фаст Финанс» был успешным!
Мы сохранили лидерство, нам удалось увеличить количество наших франчайзи и их присутствие в регионах России.
У нас значительно улучшились показатели эффективности, как в абсолютном, так и в относительном значениях.
- мы стали абсолютным лидером по количеству партнеров сети – сейчас в нашу группу компаний входят 46 франчайзи (прирост составил 18%). Разрыв с ближайшим конкурентом сильно увеличился - 15 компаний партнеров, в прошлом году мы обходили эту компанию всего на 1 франчайзи.
- наши франчайзи открыли в этом году 34 офиса. Показатель стабилен от года к году, в прошлом 2014 году наши партнеры открыли 40 офисов. Даже в уходящем кризисном году, мы продолжаем открывать и развивать бизнес вместе с нашими франчайзи. Общее количество открытых офисов "Фаст Финанс" на данный момент составляет 150.
- мы продолжаем инвестировать в развитие нашей сети на всех уровнях, для предоставления нашим партнерам и нашим заемщикам качественных продуктов. Особый фокус приходится на качество работы с заемщиком в каждом офисе нашего франчайзи. В ближайшее 2016 год эти задачи будут находиться в зоне нашего особого внимания.
Клиент – наше все!
Всем кто решится открыть свой микрофинансовый бизнес в будущем 2016 году я искренне желаю успехов!
С наступающим 2016 годом!
Здоровья и счастья!
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