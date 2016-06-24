Как будут взыскивать долги в 2017 году? Закон о коллекторах. Основные моменты.

Законопроект "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов" 21 июня был принят Думой и направлен в Совет Федерации.

Можно считать, что существующий текст законопроекта сохранится без существенных изменений, потому, что на этом этапе как правило они уже, не вносятся.



Для тех, кто не осилит прочтение всего поста свои выводы напишу в самом начале.



Новый законопроект определенно усложнит взыскание задолженности. Но в целом нет ни чего критичного, что может полностью остановить взыскание долгов. В первую очередь, я уверен закон «ударит» как раз не по коллекторам и МФО, а как раз по самим заемщикам.



С заемщика, который «прятался» от взыскания и изначально не хотел отдавать свой долг, и до этого законопроекта взыскать долг было делом нелегким и часто практически не возможным. Многие МФО уже давно используют во взыскании технологии своих департаментов рисков. Они на этапе выдачи уже предполагают с кого из рисковых заемщиков получится взыскать, а на кого не нужно тратить свои ресурсы в последующем. Теперь я уверен просто будет «поднята планка» для заемщиков с высокими рисками. Многие скоро не смогут получить не только кредит, но и заем в МФО. И это не всегда мошенники.



Ну и конечно эти изменения коснутся небольших игроков рынка микрофинансирования. С рынка взыскания должны будут уйти небольшие коллекторские агентства. Их место займут крупные игроки рынка, а им не всегда интересны небольшие объемы МКК. Предположу, что их портфели (МКК) будут постепенно уменьшатся, соответственно будет уменьшаться и доход. Возможно многим придётся уйти с рыка.



Кредиторы пойдут в суды. И долги будут взыскивать уже не коллекторы, а судебные приставы, у которых есть полномочия по принудительному взысканию. Так что в-третьих законопроект значительно увеличит нагрузку суды.



Вместе с этим законопроектом были приняты изменения в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:



МФО не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера.

Напомню, ранее данное ограничение было четырехкратным.



При просрочке проценты начисляются только на непогашенную часть основного долга и только до достижения общей суммы подлежащих оплате процентов двухкратного размера непогашенной части займа.

К примеру заемщик должен 10 000 рублей, проценты не могут быть начислены более 20 000 рублей. Что в конечном счете не превысит предыдущего ограничение в трехкратном размере 30 000 рублей.



Неустойка начисляется только на непогашенную сумму основного долга.



Этим изменения будут применяться к договорам потребительского займа, заключенным с 1 января 2017 года.



Теперь попробуем разобраться с новым законопроектом. И так основные моменты того, что нас ожидает:



1. Взаимодействие с третьими лицами по взысканию долга (контакты, которые указал заемщик, помимо своих) будет ограничено.



Для взаимодействия с третьими лицами нужно соблюсти следующие условия:

согласие самого должника и третьим лицом, и не выражено несогласие на осуществление с ними взаимодействия. Согласие можно отозвать, в том числе направив заказное письмо.



2. Взаимодействовать с заемщиками путем личных встреч, телефонных переговоров, смс и прочее (все кроме почты) может только:



- кредитор;

- лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является лицом, имеющим статус банка или лицом, осуществляющим деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр (коллектора). При этом, при уступке прав требования, новый кредитор для взаимодействия этими же способами должен быть банком или коллектором.



3. Нельзя привлекать к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности, лиц, находящихся за рубежом, а также взаимодействовать с должником из-за рубежа.



4. Нельзя размещать информацию о должнике в интернете, жилом доме и ином здании, а также сообщать по месту работы.



5. Кредитор вправе передать данные должника новому кредитору или лицу при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат долгов (коллектору) только при наличии согласия должника в форме отдельного документа. При этом должник будет иметь право отозвать свое согласие, соответственно, после отзыва, совершить цессию будет нельзя, так, как и передать долг на взыскание коллекторам



6. Кредитор вправе взыскивать долг (взаимодействовать с должником путем личных встреч, телефонных переговоров, смс - все, кроме почты) только либо лично, либо при привлечении только одного коллектора одновременно.



7. С должником нельзя взаимодействовать:

- в рабочие дни в период с 22 до 8 часов

- в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства (пребывания) должника, известному кредитору или коллектору, в соответствии с договором или другим документом, на основании которого возник долг, либо в соответствии с письменным уведомлением должника;



Частота взаимодействия:

посредством личных встреч – более одного раза в неделю;

при взаимодействии посредством телефонных переговоров:

- не более одного раза в сутки;

- не более двух раз в неделю;

- не более восьми раз в месяц.



8. Введены ограничения по количеству смс сообщений и времени их отправки, установлено обязательное содержание сообщения.



Личные встречи и телефонные переговоры запрещены:

- с лицами в процедуре банкротства;

- с должником, в отношении которого известно, что он:

- является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности;

- находится на излечении в медицинской организации;

- является инвалидом первой группы;

- является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного).



9. Звонить по телефону можно только с абонентских номеров, принадлежащих кредитору или коллектору. Скрывать номер нельзя.



10. Должник вправе отказаться от взаимодействия либо указать своего представителя (имеются ввиду отказа от личных встреч, телефонных переговоров, смс и пр. - все кроме почты; представителем может быть только адвокат). Такое уведомление может быть направлено через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку. Заявление об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или коллектору не ранее чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки. При этом принятие судебного акта о взыскании приостанавливает заявление об отказе на 2 месяца.



11. Кредитор обязан в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора в письменной форме уведомить об этом должника.



12. Коллекторов обяжут включится в реестр, завезти сайт в интернете, застраховать свою ответственность (страховая сумма - не менее 10 млн руб.) и т.д. Установлен размер чистых активов такой организации - не менее 10 млн руб.



13. Коллекторы должны вести и хранить аудиозаписи переговоров, хранение текстовых отправлений, отчитываться по своей работе в уполномоченный орган.