Кипрские потери ВТБ

Просроченная задолженность на балансе ВТБ по межбанковским кредитам (МБК), предоставленным банкам-нерезидентам, выросла за март на 1,9 млрд рублей и достигла 2,0 млрд рублей на 1 апреля. Об этом свидетельствуют остатки на счете 32402 оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101 за март 2013 г.). Не исключено, что просрочку допустил Russian Commercial Bank (RCB) – кипрская дочка ВТБ. Просрочка могла быть допущена из-за банковских каникул и из-за введенных ЦБ Кипра ограничений на движение капитала.
Кроме того, на 1 апреля были просрочены проценты по МБК, предоставленным банкам-нерезидентам, на сумму 446,8 млн рублей, о чем свидетельствуют остатки на счете 32502. Столь большая задолженность возникла, скорее всего, из-за штрафных процентов.
На сумму просроченной задолженности и просроченных процентов созданы резервы в размере 100%.
В пресс-релизе ВТБ от 20 марта указано: «Даже при самом неблагоприятном развитии событий потери банка могут составить несколько десятков миллионов евро». Однако всего по состоянию на 1 апреля ВТБ предоставил МБК банкам-нерезидентам на сумму 448,4 млрд рублей. Значительная часть этих кредитов может приходиться на кредиты кипрской дочке с еще не наступившими сроками погашения.
Чистая прибыль ВТБ за 1 квартал 2013 года сократилась в 6,7 раза и составила 1,4 млрд рублей против 9,4 млрд рублей за 1 квартал 2012 года.
Комментарии 4
Не скажу что ВТБ ничем не лучше СБера, но теперь абсолютно понятна их рыночная позиция. Спасибо за инфу.
Варианты:
1. Ронять рубль в несколько раз.
2. Замораживать депозиты в ВТБ и списывать часть депозитов в виде "налога".(или обменить на мусорные акции ВТБ часть депозитов в принудительном порядке).
3. Списывать 3 - 5 % от сумм вкладов во всех банках РФ(больше не получится - упадут и все другие банки, включая сбер, по причине снижения достаточности капитала ниже допустимого) и замораживать депозиты во всех банках "во избежание паники".
Принять закон об изъятии наличных долларов и золотых монет, конечно, могут , но такой закон не будет работать при текущей власти- тогда появится черный рынок обмена валют( который уже был на закате ссср)
так что, или будут печатать рубли для спасения втб( тогда неминуемо снижение курса рубля), или списывать часть долгов банка(ов) с конвертацией списанного в акции банка( как на Кипре).