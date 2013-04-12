Кипрские потери ВТБ

Просроченная задолженность на балансе ВТБ по межбанковским кредитам (МБК), предоставленным банкам-нерезидентам, выросла за март на 1,9 млрд рублей и достигла 2,0 млрд рублей на 1 апреля. Об этом свидетельствуют остатки на счете 32402 оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101 за март 2013 г.). Не исключено, что просрочку допустил Russian Commercial Bank (RCB) – кипрская дочка ВТБ. Просрочка могла быть допущена из-за банковских каникул и из-за введенных ЦБ Кипра ограничений на движение капитала.

Кроме того, на 1 апреля были просрочены проценты по МБК, предоставленным банкам-нерезидентам, на сумму 446,8 млн рублей, о чем свидетельствуют остатки на счете 32502. Столь большая задолженность возникла, скорее всего, из-за штрафных процентов.

На сумму просроченной задолженности и просроченных процентов созданы резервы в размере 100%.

В пресс-релизе ВТБ от 20 марта указано: «Даже при самом неблагоприятном развитии событий потери банка могут составить несколько десятков миллионов евро». Однако всего по состоянию на 1 апреля ВТБ предоставил МБК банкам-нерезидентам на сумму 448,4 млрд рублей. Значительная часть этих кредитов может приходиться на кредиты кипрской дочке с еще не наступившими сроками погашения.

Чистая прибыль ВТБ за 1 квартал 2013 года сократилась в 6,7 раза и составила 1,4 млрд рублей против 9,4 млрд рублей за 1 квартал 2012 года.