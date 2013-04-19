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Оскорбление чувств верующих в золото

19.04.2013 12:54 38 2 299 просмотров
С исторического максимума $1900, достигнутого 5 сентября 2011 год, золото скатилось к 15 апреля до $1348, причем падение с 12 по 15 апреля составило 13,0%. Среди причин падения назывались плохая статистика из Китая и угроза того, что европейские правительства вслед за Кипром начнут распродажу резервов.

В июле прошлого года в колонке «Золото: варварский атавизм, «тихая гавань» или щит от инфляции?» я написал: «… на рынке золота явно набух пузырь. … И вряд ли глобальная инфляция успеет увеличить издержки золотодобытчиков раньше, чем этот пузырь громко лопнет или тихо сдуется». То, что происходило на этой неделе на рынке золота, было похоже на взрыв пузыря – уж больно стремительно, почти отвесно падала цена желтого металла.

Вера в золото подверглась суровому испытанию. А ведь только верой цена золота и держится, так как промышленное использование этого металла существенно меньше инвестиционного. К инвестиционному можно отнести и использование золота в ювелирном деле. Ведь, по существу, люди инвестируют в украшения из золота, как когда-то – в украшения из алюминия, когда цена этого металла существенно превосходила цену золота.

Существует миф о том, что золото - щит против инфляции. Вообще говоря, это не верно. Например, в XVI - XVII веках н.э. золото вместе с серебром сами стали источником инфляции из-за огромного потока драгоценных металлов, устремившихся из Америки в Европу. Технологический прогресс неизбежно приведет к радикальному снижению издержек золотодобычи и, следовательно, к падению цены золота. Упомянутый пример алюминия хорош и тем, что демонстрирует ниспровержение металла из числа драгоценных из-за технического прогресса.

Золото уже утратило важнейшую функцию денег – не выполняет функцию средства расчета. Попробуйте-ка рассчитаться в магазине золотыми монетами, эффект может быть забавным. Подобно тому, как в XX веке золото утратило функцию монетарного металла (из него делаются только коллекционные монеты), возможно, уже в ближайшие десятилетия XXI века оно утратит и функцию резервного и инвестиционного актива.

В дискуссии по упомянутой колонке обнаружил утверждение DKA: «Золото - это прежде всего деньги в последней инстанции». Действительно, пока сильны позиции людей, верящих в необходимость привязки денег к золотому якорю. Однако процесс виртуализации денег, лишения их даже последней материальной оболочки – бумажной, уже ничем не остановить. Деньги – это информация плюс вера.

Комментарии 38

Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
возможно, уже в ближайшие десятилетия XXI века оно утратит и функцию резервного и инвестиционного актива


А что тогда займёт его место?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
функцию резервного актива преимущественно исполняют казначейские обязательства США
Ольга Курочкина  (kha)
#
Но ведь до сих пор в качестве резервов использовались и трежеря, и золото. Одно другому не мешало. Наоборот, помогало диверсифицировать риски. Если золото перестанет быть резервным активом, должно же что-то другое появиться для диверсификации? Не будут же все резервы вкладываться в одну корзину из казначейских обязательств?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Диверсификация осуществляется за счет инвестиций в облигации других стран, например, Германии.
FlamingWind  (FlamingWind)
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Только на текущее понижение золото/серебра народ среагировал тем, что... пошел скупать монеты/слитки в немеренном количестве smile:) .

Более того, то же физическое серебро крайне проблематично купить по близкому к биржевому курсу. Рынок "бумажных" металлов начинает жить своей жизнью и в отрыве от реальности!

А текущий обвал золота и серебра, это лишь "вытряхивание" с рынка лишних людей. Возможно кукловоды еще обвалят на процентов 10, но дальше - только рост (физического металла уж точно).
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Пример динамики цен алюминия Вас не убедил?
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Пример динамики цен алюминия Вас не убедил?

Алюминий - это уже не то, чистый коммодитиз. А вот серебро или золото можно купить и "положить под подушку", чем, собственно, сейчас население активно и занимается.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В 19 веке алюминий был драгоценным металлом, стоил на порядок дороже золота.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Да, я вас не правильно понял smile:) . Если изобретут "философский камень" (дешевый способ синтеза золота) то да, оно непременно просядет.

Но это "если". А сейчас США эмитирует триллионы необеспеченных долларов и за ними следуют все страны (кто активнее - Япония, кто сдержаннее - Европа). Пока им удается держать рынки и разгонять лишь свой фондовый, но долго ли у них будет получаться подобные фокусы? Думаю, что нет. А если так, то золото обязательно вернется на свои уровни.

Что касается серебра, то оно уже "живет своей жизнью". Как я писал выше, по биржевым ценам уже не купить этот металл. При этом 95% добываемого серебра "сгорает" (используется в промышленности), поэтому дефицит данного металла - лишь вопрос времени. Если же учитывать мысли выше, эмиссию необеспеченных триллионов, то это уже вопрос ближайшего времени.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Пытаюсь убедить, что технический прогресс неминуемо поставит золото на одну ступень с алюминием, превратит его в обычный металл. Но все как-то не получается. Не доходчиво объясняю.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
А вы уверены, что нас ждет "технический прогресс" в ближайшие десятилетия? Пока виден только регресс и "топтание на месте".
investoro  (investoro)
#
Алюминий уже не торт...
smile:thumbsup:
investoro  (investoro)
#
Гыыыыы! Сейчас верующие докажут, что золотишко -- это навечно! Еще с доисторических времен, когда золото считалось духом Солнца, а серебро -- Луны. smile:rofl:
Впрочем, золото удобно тем, что оно твердое и при малом размере имеет высокую стоимость. Хранить удобно. Попробуйте-ка держать баблишко в бочках нефти или киловаттах электричества. Хотя г-н Стерлигов умудрялся держать своё в меду. smile:ок:
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
А ведь могли бы в раковины верить. Или в беличьи шкурки: «Беличьи шкурки - это прежде всего деньги в последней инстанции».
probkovorot  (probkovorot)
#
Напечатали столько денег, что золото уже не может быть эквивалентом, гарантом и превращается в тыкву в обычный алюминий.
Юрий Улитин  (menY)
#
На счет "золотого якоря" я не соглашусь. Любая бумажка "типа деньги" в первую очередь подкреплена только золотым запасом, наличие золотого запаса формирует определенный объем денежной массы в стране. Чем больше на 1 единицу денежной массы приходится золота тем дороже валюта и наоборот. Так уж повелось основными спекулянтами выступают сами ЦБ стран и крупные банки тем самым регулируя экономику. Т.е. чем выше стоимость золота тем больше можно напечатать купюр и удерживать в одном ценовом диапазоне по отношению к другим валютам, при снижении стоимости золота валюта дешевеет (чем занимает сейчас ЕС, золото дешевеет в месте с Евро). Но дело в другом, основным потребителем газа, нефти в основном является ЕС, если у них все плохо то и у нас тоже и соответственно наша валюта привязана к золоту тоже. Золото также выступает регулятором темпов инфляции. Сюда можно и отнести Китай, который в большей степени ориентирован на Европу.
Так что если члены ЕС не развалят свой союз, то золото как единственный регулятор будет расти в цене. В противном случае обвалится рынок золота, обесценится валюта как евро так и рубль, что приведет к росту инфляции в ЕС, России и Китае. Может это будет интересно США когда потребуется возвращать свои долги, может именно это ихняя задумка, но это уже совсем другая тема.
Спасибо за внимание smile:uncap:
Юрий Улитин  (menY)
#
Максим, так это совсем другая система, т.е. система фиксации стоимости золота, назовем его захватом долларом США всего мира, когда ни политических ни экономических рычагов контроля не были разработаны. Т.е. любая страна не подконтрольно могла печатать сколько угодно денег, чтоб доллар стал СКВ и в итоге взял на себя функцию "самого золота" и распространился по всему миру тем самым став ценным инструментом в определении стоимости как и других валют так и товаров. В итоге сами США отказались (отток капитала) это привело к кризису, и золото отпустили, напечатали много купюр и успели продать по высокому курсу т.д и т.п. Проблем в том, что золота фактически не хватает на тот объем денежных средств стран, если в определенный период взять и забрать по тем бумажкам золото в натуральном виде, боюсь многим не достанется - это еще один казус мировой экономики у нас все на фьючерсах, расписках и т.д. зерно, мука, метал - все придумано грамотно, и пол мира голодают.
maike  (maike)
#
"если члены ЕС не развалят свой союз, то золото как единственный регулятор будет расти в цене. В противном случае обвалится рынок золота, обесценится валюта как евро так и рубль, что приведет к росту инфляции в ЕС, России и Китае."
так если будет инфляция и золото вырастит
Юрий Улитин  (menY)
#
На счет пузыря, который должен лопнуть. Понятно что банкам дают заработать. С момента падения золото только прибавляет в цене и к третей декаде июня мы увидим совсем другую картину, страны займутся снижением темпов инфляции.... Вернемся к этой теме в июне.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В золоте еще долго будут надуваться пузыри, с этим никто не спорит. Такова уж психология людей.
Юрий Улитин  (menY)
#
Мы с Вами на этот процесс не сможем повлиять, он уже запущен. А вот заработать можно.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Гыыыыы! Сейчас верующие докажут, что золотишко -- это навечно!


investoro, а Вы сам не верующий? У Вас ник для этого очень подходящий: investitore + oro smile:) .
investoro  (investoro)
#
В золото? Неа. Я вообще считаю, что время абсолютных финансовых ценностей и всякой там "обеспеченности" прошло безвозвратно (за исключением пары вариантов)... smile:-X
Но раз люди так хотят верить в золотишко -- "Who am I to disagree?", как говорили Юритмикс. Вовремя его купить, вовремя продать -- и с золотишка тоже можно получить оооочень неплохую относительную ценность, да-с. smile:yes!!!:
Ольга Курочкина  (kha)
#
В общем, превратили вечную ценность в спекулятивный инструмент. А что это за пара вариантов?
investoro  (investoro)
#
Гыыы... А что мне будет за мои финансовые консультации? smile:D
Впрочем, ничего топ-секретного тут нет. Например, хотите осчастливить правнуков ценным наследством из подвалов швейцарского банка -- купите для них по дешевке, скажем, бюстик работы Праксителя. Или Кохинур. Вряд ли Кохинур сильно подешевеет лет через 200. smile:yep: Но при всей антиинфляционной стойкости это вариант не лишен других определенных недостатков. Вопрос в том, что вам важнее. Ну и так далее.
maike  (maike)
#
Максим, золото всего лишь обесценилось в размере РОСТА на 2-3 летний минимум. А последние 100 лет только рост, рост, и еще раз рост. И алюминий кстати тоже растет в цене.
По поводу " 19 веке алюминий был драгоценным металлом, стоил на порядок дороже золота"
когда нам ждать, что цены на алюминий и золото сравняются?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Рост, рост и еще раз рост? 21 янв 1980 $850, затем падение. Уровень $850 был преодолен только в 2008 году - через 28 лет!
maike  (maike)
#
да только по той причине что цена на него за 2 года 78-80 более чем в 4 раза увеличилась!!! других причин нет. И это снижение результат многолетнего роста. Возможно некоторый "пузырь " и был. Но скорость с которой центробанки всех стран печатают деньги , позволяет предположить в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе 5-10 -20 лет, только рост
maike  (maike)
#
и если посмотрим на цены, за 100 лет например, то снижение (некоторое), после роста
maike  (maike)
#
Максим, золото всего лишь обесценилось в размере РОСТА на 2-3 летний минимум. А последние 100 лет только рост, рост, и еще раз рост. И алюминий кстати тоже растет в цене.
По поводу " 19 веке алюминий был драгоценным металлом, стоил на порядок дороже золота"
когда нам ждать, что цены на алюминий и золото сравняются?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
бюстик работы Праксителя. Или Кохинур. Вряд ли Кохинур сильно подешевеет лет через 200.


Да, на это ещё фьючерсы не догадались сделать. И разные другие инструменты. ETF и что там ещё бывает. Так что инвестиция надёжная. Только хрупкая ... Пусть лучше в подвале швейцарского банка лежит smile:) .
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Оскорбление чувств верующих...... в золото"
Уважаемый Максим, не боитесь что на фоне религиозного психоза последнего времени какие-нибудь фундаменталисты не дочитают до конца заголовок и начнут нападки на Вас? smile:nightmare:
а то читать ОНИ более менее научились, а вот понимать прочитанное еще нет smile:crazy:
Олег Фридман  (connung.helg)
#
Я покупал и буду покупать золото (на коррекциях) потому что не верю политикам и банкирам. Рухнет пирамида мировой финансовой системы или нет, а подушка безопасности из золотого запаса не повредит.
Что касается переоценки вечных ценностей. Сейчас, с развитием средств коммуникации, некоторые граждане стали практиковать виртуальные связи между мужчиной и женщиной. Но это совершенно не отменяет и не обесценивает традиционные отношения.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"некоторые граждане стали практиковать виртуальные связи между мужчиной и женщиной" smile:D ЭТО еще не самое страшное - тут хоть между мужчиной и женщиной - так сказать традиционно-виртуальные связи smile;)
Гектор  (Гектор)
#
Я уже выссказывал свой взгляд на золото на форуме - поробую повторить.
Золото - это никакие не деньги, но на современном этапе - хороший актив, вроде той же нефти. И как любой актив он не только растет в цене, но еще и иногда падает. Одной из основных особенностей золота является то, что практически никакой потребительской полезности у него нет, этим оно отличается от своих собратьев по группе благородных металлов - серебра, платины, палладия. Но зато за золотом - историческая память поколений.
Еще одной из его особеннностей являются длинные циклы роста и падения. Если влезть в золото в период повышателльного тренда можно долго проехать с неплохой прибылью в тех самых презренных бумажных деньгах!
Резюме: у хорошего хозяина в саквояже должны быть разные инструменты
- золото один из них!
Но если весь ваш саквояж набит одним золотом - мне вас жалко! smile:)
Egorrr  (Egorrr)
#
Ровно в полночь всё ваше золото превратится в черепки smile:o smile:magic:
DKA  (DKA)
#
Цитата
В дискуссии по упомянутой колонке обнаружил утверждение DKA: «Золото - это прежде всего деньги в последней инстанции». Действительно, пока сильны позиции людей, верящих в необходимость привязки денег к золотому якорю.
Это позиции не отдельных людей, а народов, государств и центральных банков.
Цитата
Попробуйте-ка рассчитаться в магазине золотыми монетами, эффект может быть забавным.
Попробуйте рассчитаться в российском магазине долларами, эффект будет тот же. Апеллировать к использованию золота в розничных расчетах некорректно. Здесь действуют законодательные ограничения.

Виртуализация денег, в частности золота привела к тому что на рынок оказался наводнен "бумажным" золотом, которого гораздо больше, чем физического металла. Я считаю это основной причин технической коррекции.
Целью является то, чтобы те, кто это затеял, скупили по низким ценам металл у держателей. Цены на золото (фиксинг) - одно из немногих, что устанавливается решением узкого круга допущенных, а не в результате свободных торгов. Как думаете, почему? Также полезно задаться вопросом, почему например центральному банку Германии фактически отказано в получение его золотого запаса, вывезенного в США? Или почему АБМ АМРО отказался выдавать физметалл клиентам? Не в пользу бумажных деньги и тем более безналичных денег говорит то. что они могут быть изъяты политическим решением как у граждан, так и у государств.
Так что золото еще очень неопределенно долгий период времени будут являться базисом денежных систем. Ожидать потери его значимости стоит не раньше чем перехода товарно-денежных отношений на принципиально новый уровень.
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