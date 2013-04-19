"Оскорбление чувств верующих...... в золото"

С исторического максимума $1900, достигнутого 5 сентября 2011 год, золото скатилось к 15 апреля до $1348, причем падение с 12 по 15 апреля составило 13,0%. Среди причин падения назывались плохая статистика из Китая и угроза того, что европейские правительства вслед за Кипром начнут распродажу резервов.
В июле прошлого года в колонке «Золото: варварский атавизм, «тихая гавань» или щит от инфляции?» я написал: «… на рынке золота явно набух пузырь. … И вряд ли глобальная инфляция успеет увеличить издержки золотодобытчиков раньше, чем этот пузырь громко лопнет или тихо сдуется». То, что происходило на этой неделе на рынке золота, было похоже на взрыв пузыря – уж больно стремительно, почти отвесно падала цена желтого металла.
Вера в золото подверглась суровому испытанию. А ведь только верой цена золота и держится, так как промышленное использование этого металла существенно меньше инвестиционного. К инвестиционному можно отнести и использование золота в ювелирном деле. Ведь, по существу, люди инвестируют в украшения из золота, как когда-то – в украшения из алюминия, когда цена этого металла существенно превосходила цену золота.
Существует миф о том, что золото - щит против инфляции. Вообще говоря, это не верно. Например, в XVI - XVII веках н.э. золото вместе с серебром сами стали источником инфляции из-за огромного потока драгоценных металлов, устремившихся из Америки в Европу. Технологический прогресс неизбежно приведет к радикальному снижению издержек золотодобычи и, следовательно, к падению цены золота. Упомянутый пример алюминия хорош и тем, что демонстрирует ниспровержение металла из числа драгоценных из-за технического прогресса.
Золото уже утратило важнейшую функцию денег – не выполняет функцию средства расчета. Попробуйте-ка рассчитаться в магазине золотыми монетами, эффект может быть забавным. Подобно тому, как в XX веке золото утратило функцию монетарного металла (из него делаются только коллекционные монеты), возможно, уже в ближайшие десятилетия XXI века оно утратит и функцию резервного и инвестиционного актива.
В дискуссии по упомянутой колонке обнаружил утверждение DKA: «Золото - это прежде всего деньги в последней инстанции». Действительно, пока сильны позиции людей, верящих в необходимость привязки денег к золотому якорю. Однако процесс виртуализации денег, лишения их даже последней материальной оболочки – бумажной, уже ничем не остановить. Деньги – это информация плюс вера.
Комментарии 38
А что тогда займёт его место?
Более того, то же физическое серебро крайне проблематично купить по близкому к биржевому курсу. Рынок "бумажных" металлов начинает жить своей жизнью и в отрыве от реальности!
А текущий обвал золота и серебра, это лишь "вытряхивание" с рынка лишних людей. Возможно кукловоды еще обвалят на процентов 10, но дальше - только рост (физического металла уж точно).
Алюминий - это уже не то, чистый коммодитиз. А вот серебро или золото можно купить и "положить под подушку", чем, собственно, сейчас население активно и занимается.
Но это "если". А сейчас США эмитирует триллионы необеспеченных долларов и за ними следуют все страны (кто активнее - Япония, кто сдержаннее - Европа). Пока им удается держать рынки и разгонять лишь свой фондовый, но долго ли у них будет получаться подобные фокусы? Думаю, что нет. А если так, то золото обязательно вернется на свои уровни.
Что касается серебра, то оно уже "живет своей жизнью". Как я писал выше, по биржевым ценам уже не купить этот металл. При этом 95% добываемого серебра "сгорает" (используется в промышленности), поэтому дефицит данного металла - лишь вопрос времени. Если же учитывать мысли выше, эмиссию необеспеченных триллионов, то это уже вопрос ближайшего времени.
Впрочем, золото удобно тем, что оно твердое и при малом размере имеет высокую стоимость. Хранить удобно. Попробуйте-ка держать баблишко в бочках нефти или киловаттах электричества. Хотя г-н Стерлигов умудрялся держать своё в меду.
в тыквув обычный алюминий.
Так что если члены ЕС не развалят свой союз, то золото как единственный регулятор будет расти в цене. В противном случае обвалится рынок золота, обесценится валюта как евро так и рубль, что приведет к росту инфляции в ЕС, России и Китае. Может это будет интересно США когда потребуется возвращать свои долги, может именно это ихняя задумка, но это уже совсем другая тема.
Спасибо за внимание
так если будет инфляция и золото вырастит
investoro, а Вы сам не верующий? У Вас ник для этого очень подходящий: investitore + oro .
Но раз люди так хотят верить в золотишко -- "Who am I to disagree?", как говорили Юритмикс. Вовремя его купить, вовремя продать -- и с золотишка тоже можно получить оооочень неплохую относительную ценность, да-с.
Впрочем, ничего топ-секретного тут нет. Например, хотите осчастливить правнуков ценным наследством из подвалов швейцарского банка -- купите для них по дешевке, скажем, бюстик работы Праксителя. Или Кохинур. Вряд ли Кохинур сильно подешевеет лет через 200. Но при всей антиинфляционной стойкости это вариант не лишен других определенных недостатков. Вопрос в том, что вам важнее. Ну и так далее.
По поводу " 19 веке алюминий был драгоценным металлом, стоил на порядок дороже золота"
когда нам ждать, что цены на алюминий и золото сравняются?
По поводу " 19 веке алюминий был драгоценным металлом, стоил на порядок дороже золота"
когда нам ждать, что цены на алюминий и золото сравняются?
Да, на это ещё фьючерсы не догадались сделать. И разные другие инструменты. ETF и что там ещё бывает. Так что инвестиция надёжная. Только хрупкая ... Пусть лучше в подвале швейцарского банка лежит .
Уважаемый Максим, не боитесь что на фоне религиозного психоза последнего времени какие-нибудь фундаменталисты не дочитают до конца заголовок и начнут нападки на Вас?
а то читать ОНИ более менее научились, а вот понимать прочитанное еще нет
Что касается переоценки вечных ценностей. Сейчас, с развитием средств коммуникации, некоторые граждане стали практиковать виртуальные связи между мужчиной и женщиной. Но это совершенно не отменяет и не обесценивает традиционные отношения.
Золото - это никакие не деньги, но на современном этапе - хороший актив, вроде той же нефти. И как любой актив он не только растет в цене, но еще и иногда падает. Одной из основных особенностей золота является то, что практически никакой потребительской полезности у него нет, этим оно отличается от своих собратьев по группе благородных металлов - серебра, платины, палладия. Но зато за золотом - историческая память поколений.
Еще одной из его особеннностей являются длинные циклы роста и падения. Если влезть в золото в период повышателльного тренда можно долго проехать с неплохой прибылью в тех самых презренных бумажных деньгах!
Резюме: у хорошего хозяина в саквояже должны быть разные инструменты
- золото один из них!
Но если весь ваш саквояж набит одним золотом - мне вас жалко!
Виртуализация денег, в частности золота привела к тому что на рынок оказался наводнен "бумажным" золотом, которого гораздо больше, чем физического металла. Я считаю это основной причин технической коррекции.
Целью является то, чтобы те, кто это затеял, скупили по низким ценам металл у держателей. Цены на золото (фиксинг) - одно из немногих, что устанавливается решением узкого круга допущенных, а не в результате свободных торгов. Как думаете, почему? Также полезно задаться вопросом, почему например центральному банку Германии фактически отказано в получение его золотого запаса, вывезенного в США? Или почему АБМ АМРО отказался выдавать физметалл клиентам? Не в пользу бумажных деньги и тем более безналичных денег говорит то. что они могут быть изъяты политическим решением как у граждан, так и у государств.
Так что золото еще очень неопределенно долгий период времени будут являться базисом денежных систем. Ожидать потери его значимости стоит не раньше чем перехода товарно-денежных отношений на принципиально новый уровень.