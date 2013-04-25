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Мой вопрос Путину

25.04.2013 12:14 32 2 773 просмотра
Отвечу по-еврейски вопросом на вопрос. На тот, что обсуждался в понедельник 22 апреля на совещании по экономическим вопросам в Сочи: «Как стимулировать экономический рост?». Мой вопрос такой: «Почему не использовать банки, контролируемые государством, для стимулирования экономического роста?».

Вместо того чтобы наращивать корпоративный кредит, госбанки ринулись сломя голову вслед за конкурентами на рынок розничного кредита. Между тем, рост розничного кредита не стимулирует рост ВВП, а, напротив, его подавляет. Дело в том, что розничный кредит, за исключением ипотеки, в российских условиях из-за неконкурентоспособности производства способствует росту импорта и сокращению ВВП. Например, автокредит используется преимущественно для приобретения иномарок.

За 2012 год корпоративный кредитный портфель Сбербанка по МСФО вырос всего на 25,1%, тогда как розничный – на 57,1%. Еще более разительна разница у ВТБ: его корпоративный кредитный портфель вырос всего на 5,3%, а розничный – на 35,9%.

Да и инвестиции госбанков с точки зрения стимулирования экономического роста оставляют желать лучшего. Например, во 2-ом квартале 2012 года Группа ВТБ приобрела долю 48,8% "Burger King Russia (Cyprys)", Limited с Burger King Worldwide Holdings Inc. и Burger Rus LLC за $50 млн (1,6 млрд руб.). А смысл «приобретения» Банка Москвы и вовсе остается за гранью понимания. Вызывает также удивление и недавний “Drang nach Westen” Сбербанка. Каким образом покупка убыточного бизнеса VBI на территории бывшей Австро-Венгерской империи будет способствовать росту российского ВВП, не понятно. А последнее крупное приобретение Сбербанка, Denizbank, явно полезнее для турецкой экономики, чем для российской. Более того, эти инвестиции Сбербанка внесли достойный вклад в отток капитала из России.

На совещании в Сочи прозвучал и вопрос о марже банков, что не худо бы ее подсократить. А ведь государство способно регулировать маржу госбанков, причем возможности для сокращения маржи есть, и еще какие – и Сбербанк, и ВТБ получили за 2012 год рекордную чистую прибыль по МСФО: Сбербанк - 347,9 млрд руб., ВТБ – 90,6 млрд руб.

Кроме того, госбанки могли бы сыграть важную роль в затыкании дыр, через которые капитал утекает за границу. Они же, наоборот, способствуют этому процессу. Напомню, что, у ВТБ есть даже собственный дочерний банк на Кипре.

Забавно получается с госбанками: как получать госпомощь, так они государственные, а как удваивать рост ВВП – так вроде и частные…

Комментарии 32

Andre Shche  (q1234e)
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Лично мне интересно, почему шериф занялся проблемами индейцев.
investoro  (investoro)
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Забавно получается с госбанками: как получать госпомощь, так они государственные, а как удваивать рост ВВП – так вроде и частные…
Я не Путин, но вот лехко вам ответ: "Поэтому самому". smile:jokingly: Потому, что так оно и было задумано. И вроде даже не кто иной, как вы, давеча эту особенность артикулировали.
Иван Иванов  (Schultz)
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Дело в том, что розничный кредит, за исключением ипотеки, в российских условиях из-за неконкурентоспособности производства способствует росту импорта и сокращению ВВП. Например, автокредит используется преимущественно для приобретения иномарок.

Максим, это утверждение более чем спорно. С чего вы взяли, что розничный кредит способствует росту импорта? Предположение, что на розничный кредит покупаются строго импортные товары- очень смелое. Средняя величина розничного (не авто) кредита универсального банка (включая Сбер)- это 200-250 тысяч рублей. Основная цель траты такой суммы- ремонт, мебель, автомашины (в т.ч. подержанные), даже иногда недвижимость. Замечу, что АвтоВАЗ, например, лидер авторынка в РОссии. Далее, говорить о сокращении ВВП в данном случае тоже очень опрометчиво. Кредитные деньги впрыскиваются с сферу торговли и услуг, т.е. ВВП в моменте увеличивается. Может, вы намекаете, что рубль в розничном кредите может увеличить производство на западных автозаводах, а вот рубль в кредите автовазу увеличивает ВВП больше? Ну так это не тоже самое, что "уменьшает ВВП". Но и не факт, что увеличивает, т.к. сможет ли Автоваз этот рубль грамотно освоить и на него увеличить ВВП- ещё вопрос....В общем, не надо делать смелых утверждений конкретно в этом месте.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Иван, на банки.ру публикуются данные по автокредитам: http://www.banki.ru/products/autocredits/search/?currency=&amount=&initialInstalment=&kindVehicle=350&typeAut­o=&model=&term=&withRequestForm=on®ion=%C2%F1%E5+%E3%EE%F­0%EE%E4%E0&show=all&curcount=all&bankid%5B%5D=every&go=

Так вот, многие банки вообще не кредитуют приобретение подержанных российских автомобилей. В их числе ВТБ24, Газпромбанк, Уралсиб, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Росбанк...
Всего я обнаружил 192 вида кредита на приобретение подержанных российских автомобилей и 364 - на приобретение подержанных иномарок.

Потребительский кредит направляется преимущественно на какие-то относительно крупные покупки - помимо упомянутых автомобилей это телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и т.п. В основном это импорт.
investoro  (investoro)
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Ну, вообще-то, у предыдущего оратора есть некоторый резон. Т.н. "иномарки" нередко произведены среди родных осин, пусть и отверточным способом. Да и прочий импорт не марсиане привозят, таможат, пеарят и продают. Ларёк с поддельными мобилами -- это не только 10-20 кетайцев, но и 2-3 рабместа для дорогих расеян, узбек-уборщик, а также добавка к пенсии служащему КУГИ! smile:ок:
XIIX  (XIIX)
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Т.н. "иномарки" нередко произведены среди родных осин, пусть и отверточным способом.
Даже те что производят авто по полному циклю, как Рено Логан, это не значит, что после реализации авто все средства оставляют в России, скорее наоборот: выплатили налоги и издержки производства, а остальное "мамке" за бугор.
Bald  (Bald)
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В кредит - только российское, на импорт заработай сам!
Иван Иванов  (Schultz)
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Потребительский кредит направляется преимущественно на какие-то относительно крупные покупки - помимо упомянутых автомобилей это телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и т.п. В основном это импорт.

Максим, я же писал- средняя сумма - 200-250 тысяч. Компьютеры и сотовые телефоны - это не главное. Главное - ремонт, в частности мебель, машины, недвижимость. Замените фразу "способствует росту импорта и сокращению ВВП." на "во многом способствует росту импорта и не так сильно увеличивает ВВП, как кредитование промышленности." - и я сразу отстану. smile:)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Иван, дайте, плз, ссылку на источник Вашей информации: "средняя сумма 200-250 тысяч".

investoro, отверточная сборка только прикрывает импорт. Создаваемая таким образом добавочная стоимость ничтожна.
Иван Иванов  (Schultz)
#
Иван, дайте, плз, ссылку на источник Вашей информации: "средняя сумма 200-250 тысяч".

Максим, извините, я это знаю из опыта. Может, где и есть в открытом доступе, не знаю. Понятное дело, у ХКФ, РУсского Стандарта и пр., которые в магазинах сидят, цифры меньше, однако у универсалов, в т.ч. и слона и кита, цифры именно такие, в регионах понятно меньше, а в столицах, соответственно, больше. Заблуждение про меньшие средние суммы проистекает из того, что подавляющее число розничных сделок- оно от 10 до 50 тысяч, и там да, это компьютеры, телефоны и пр., где доля импорта высока. Однако средняя температура по больнице - именно такая, как я сказал и по озвученным мной причинам.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Иван, я не специалист по рынку мебели, но мне кажется, что и тут импорта хватает - Икеа, Белорусь... А что касается ремонта, то много ли товаров для ремонта делается в России? Плитка, обои, краска... Да и ремонт кто делает - не гасты ли?
Иван Иванов  (Schultz)
#
Ну здесь, Максим, вам как макроэкономисту виднее, на что среднестатистический гражданин может потратить среднестатистические 200 тысяч рублей и как это повлияет на какие отрасли и соотв. ВВП. Я только отказываюсь верить, что это уменьшит ВВП, Потому что если завтра Путин запретит розничное кредитование, то послезавтра мы соответственно увидим невиданный рост ВВП России, так что ли?
investoro  (investoro)
#
Гыыыыы! Roca, Jika, Hansgrohe, Delafon, Grohe, Iddis, Itap, Valtec, RMB, Tiemme, Bugatti, FAR, Dulux, Tikkurila, Vetonit, Knauf, Berghaus, Ceresit, Makita, Metabo, Bosch, Hammer, Siemens, Ariston, Electrolux... Какие простые русские названия! Впрочем, есть и Кнауф отверточной сборки, и Интерскол с заводом в Кетае. Да и плитку можно шахтинскую или керама-марацца. А вот за гастов не надо -- за ценник отечественного специалиста с добавленной стоимостью можно легко нанять три-пять гастов! Держим марку! smile:-X
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Иван, я просто знаю, что Y=C+I+G+NX, где Y - ВВП, C - потребление, I - инвестиции, G - госрасходы, NX - чистый экспорт, а NX=Ex-Im - экспорт минус импорт. Т.е. импорт сокращает ВВП. Кроме того, рост импорта подавляет национальное производство.
Иван Иванов  (Schultz)
#
Мне кажется, это сильно упрощённый взгляд на вещи. Импорт айфонов подавляет национальное производство айфонов?....Но не суть. Суть в том, что розничный кредит в первую голову стимулирует потребление C, а вот импорт он стимулирует косвенно, в той только доле прироста C, которая будет за счёт импортных товаров. И мне вот честно говоря не очевидно, что эта доля будет сильно велика. Например потому, что импорт происходит по оптовым ценам, а вот потребление этого импорта- по розничным, которые на некоторые позиции (особенно в потребительском секторе) кратно выше оптовых. Про среднюю величину сделки мы говорили выше. Кроме того, под это потребление будут сделаны те или иные инвестиции...В общем, меняйте фразу про "сокращает".
Александр К  (KAA-74)
#
Максим, вынужден с Вами не согласиться.
Смотря о каком импорте идет речь. Если импорт предметов производства, то это одно, ежели импорт предметов потребления, то Да, здесь Вы правы. Но опять же правы не на все 100. Очень много факторов, влияющих на ту или иную экономическую ситуацию в чем то конкретном или в общих моментах. Глупо пытаться выращивать бананы на Чукотке, ссылаясь на отказ от их импорта (по причине, указанной Вами). Но не менее глупо импортировать предметы потребления, которые были произведены из нашего же собственного Российского экспорта. Это из "оперы": продали за рубль, купили за сто...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Когда розничный кредит наращивается вместо корпоративного, это означает переброску денег из I в C, что на Y никак не влияет. А вот рост C из-за розничного кредита ведет в случае России к росту импорта и, тем самым, к снижению ВВП.
Иван Иванов  (Schultz)
#
Тогда оптимальный для ВВП способ - это не отменять розничный кредит, а отменять потребительский импорт при сохранённом розничном кредите. ИНтересно, почему никто этого не предлагает?
investoro  (investoro)
#
И как собираетесь "отменять" потребительский импорт? Взывать к духовным скрепам сограждан? Пошлинами обложить? Вообще закрыть границы? Или сразу в Магадан всех этих купленных Госдепом потребителей импорта? smile:D
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
для начала запретить госслужащим покупать импортные товары
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Это называется протекционистская внешнеторговая политика. Полагаете, ВТО нас по головке за такое погладит?
Иван Иванов  (Schultz)
#
Так и до ВТО таких предложений не поступало. В общем, неправильно вы пишете. Формулировки надо смягчать.
Андрей  (Андpeй Б.)
#
какое-то странное решение отдать рынок розничного кредитования конкурентам, предполагая, что рынок благодаря этому будет расти медленнее, что поможет развиваться стране.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Андрей, ИМХО основная цель госбанков должна состоять не в зарабатывании прибыли и не в борьбе с конкурентами, а в выполнении тех или иных задач, поставленных руководством страны. Иначе госбанки становятся "непрофильными активами", от которых государство как неэффективный собственник должно избавляться.
Иван Иванов  (Schultz)
#
А ничего, что Сбербанк, находящийся в собственности у неэффективного собственника государства, демонстрирует рекордные прибыль и рентабельность? Опять вы, Максим, делаете смелые и радикальные утверждения. Я бы выразился немного по-другому. Цель госбанка- это максимально безрисковое кредитование и максимально сохранные (поэтому под низкие ставки) сберегательные продукты. Про "не получение прибыли" я не говорю.
Петр  (gardenn)
#
Цитата
А ничего, что Сбербанк, находящийся в собственности у неэффективного собственника государства, демонстрирует рекордные прибыль и рентабельность?


Скажете тоже - "рекордная рентабельность" smile:)
Не поленился - слазил в МСФО-шный отчет Сбера за 12-й год. Рентабельность (чистая прибыль за год к среднему капиталу) у них 24,1%.
У Хомяков, например, за тот же год 46,5%. Почувствуйте разницу, рекордный Вы наш.
При том почти монопольном положении, которое занимает Сбер, 24% - это весьма и весьма скромный результат.

И таки да - Максим на редкость верную мысль высказал статьей, а Вы с ним спорите всё - зачем?!
Иван Иванов  (Schultz)
#
Пётр, сравнивать надо банки, выступающие "в одной весовой категории". Когда я писал про рекордную рентабельность, я (прошу прощения- не указал, думал, это очевидно) имел в виду про рентабельность среди универсальных банков, у которых развиты все направления бизнеса (Сбер, ВТБ, Райф, Юникредит, Газпромбанк, Росбанк и т.д.). ХКФ же розничный банк, и сравнивать его надо не со Сбером, а с такими же розничными банками (Русский Стандарт, Ренессанс Кредит, ДжиИМани, ТКС и т.д.)

Спорю я не с мыслью "Почему не использовать банки, контролируемые государством, для стимулирования экономического роста" - конечно, использовать, а с отдельными утверждениями Максима, которые являются ошибочными.
Петр  (gardenn)
#
Ну ок, если смотреть банки сходного профиля, скажем, по доле розницы в активах - то да, никто не дотягивает. Но обратное, в случае своего наличия, говорило бы о вопиющей неэффективности, а так...
Андрей Банас  (kredit-konsultant)
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Какие низкие ставки Иван? Сбербанк мне как постоянному клиенту, с положительной КИ впаривает кредит под 25% годовых. Сбербанк скоро потеряет всех своих клиентов,останутся только бабушки которые через данный банк получают пенсию.
Vlad  (Vlad19)
#
С автором согласен...У самого вопросов к экономической политике Путина накопилось.Один из них, почему идет невиданная концентрация финансовых потоков в Москве. Причем, это настолько тормозит экономический рост, что даже Матвиенко это заметила.
Александр К  (KAA-74)
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Среди банкиров банкиров то и нет...
Ставка рефинансирования 8,25%, а кредитные продукты (розничные продажи) достигают уровня до 60%
Все ринулись в розничные продажи за максимальной прибылью.
Привлеченные средства граждан опять же направляются на рынок перепродаж розничных продуктов кредитования. (т.е. обещанные в среднем 10% годовых, вот это действительно парадокс!!!)
О каком экономическом росте может идти речь?
Кстати, ставка рефинансирования никак не может быть ниже ставки по вкладам, принимаемых от граждан. В противном случае это ведет к коррупции такого уровня, о котором даже высказываться будет страшно. Т.е. высшие эшелоны власти, отдают деньги государства (ставка рефинансирования 8,25) под проценты банкирам (пусть будет 11%), которые в свою очередь "впаривают" гражданам того же самого государства под процент значительно больший, нежели в странах с более ли менее здоровой банковской структурой.
С оборота в 1 трлн. руб для кого-то за год получается весьма и весьма...(почти 1 млрд. долларов за год - наверное очень хороший заработок...)
И добавлю:
Одна из многих функций любого БАНКа - это функция, позволяющая делать взаиморасчеты между предприятиями. Кредитование предприятий - способствует увеличению оборота предприятий (экспорт, импорт в данном случае не рассматриваются).
А когда ВВП повышают в два раза за счет того, что происходит повышение цен в два раза (на всё!!!), это как в том старом анекдоте, про двух ковбоев, которые ехали по пустыне....
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