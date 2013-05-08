Ликфинбез журналистов отдела экономики «Российской Газеты»

В заметке «Зазеленело...», опубликованной 6 мая 2013 года «Российской Газетой», Роман Маркелов и Тарас Фомичев утверждают: «Курс евро в первомайские праздники начал расти ко всем мировым валютам. ... Причиной тому снижение учетной ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентных пункта до 0,5 процента годовых». Если бы такое откровение промелькнуло в «Урюпинской Правде», то и бог с ним, но все-таки «Российская Газета» - издание Правительства РФ… Впрочем, яблоко от яблони недалеко падает.
Из дискуссии, развернувшейся на форуме «Горячие новости банков», стало понятно, что в ликвидации финансовой безграмотности нуждаются отнюдь не только вышеуказанные журналисты отдела экономики «Российской Газеты».
Посмотрим на динамику курса евро 2 мая, когда было принято решения ЕЦБ о снижении ставки. Мы видим, что в момент объявления решения курс евро обвалился с 1,3218 до 1,3033. Аналогичная динамика наблюдалась и 5 июля 2012 года, когда ЕЦБ снизил ставку на 0,25 пп. до 0,75%.
Такая динамика объясняется просто: снижение ставки рефинансирования означает, что банки могут получать деньги от центробанка по более низким ставкам. Рост денежного предложения ведет к снижению курса валюты. Валютные спекулянты владеют этой логикой, поэтому курс валюты страны, где была снижена ставка рефинансирования, стремительно падает из-за того, что спекулянты распродают эту валюту.
Эти рассуждения не применимы к так называемой ставке рефинансирования Банка России, так как под эту ставку не осуществляется полномасштабное рефинансирование банковской системы России. Ставка рефинансирования ЦБР остается преимущественно сигнальным инструментом. Ее изменение, не сопровождающееся изменением «работающих» ставок рефинансирования (например, по валютным СВОПам и по операциям прямого РЕПО), не ведет, вообще говоря, к изменению курса рубля.
Естественно, ослабление валюты способствует улучшению торгового баланса, что, в свою очередь, ведет к укреплению валюты. Однако такие процессы коррекции протекают гораздо медленнее, чем на рынке денег.
Логика проста: ниже процентные ставки – дешевле валюта. У денег есть два измерения стоимости. По отношению к другим валютам – курс, по отношению к другим моментам времени – процентная ставка. И чем дешевле деньги в первом измерении, тем дешевле они и во втором.
Комментарии 34
Кажется финансовый ликбез нужно проводить не только посетителям сайта, журналистам, но и некоторым авторам.
Да будем Вам известно, многоуважаемый, Максим, что ни ЕЦБ, ни ФРС не кредитует банки
Дисконтное окно используется редко, в самых исключительных случаях!!!!
Это крайняя и последняя мера со стороны регулятора. Регулятор устаналивает целевую ставку - например сейчас она составляет 0-0.25 и по этой ставке банки кредитуют другу друга (из фондов, находящихся в банках системы за счет избыточных резервов). Чтобы ставка была не выше, скажем 0.25, фрс делает покупки на открытом рынке - например выкупает трежеря или другие ценные бумаги, тем самым регулируя спрос и предложение. Иногда ФРС вообще ничего не делает - рынок сам приходит в равновесие.
А в рамках LTRO ЕЦБ прокредитовал европейские банки на 2 трлн евро. Это значит, не кредитует?
Пока не стоит торопиться с открытием новых вкладов. Непонятно, не продолжит ли расти инфляция. И желательно в рублях держать не более трети вкладов, все остальное в евро и долларах, можно 5-10% - в драгметаллах.
Как это стыкуется с недавним предложением срочно продавать евро?
Так вот почему рубль колбасит ... Максим, я поняла принцип, по которому в Коммерсанте пишут заголовки. Берут устойчивое словосочетание и меняют в нём одно слово на созвучное. Например, "Руководящие приказания", "Бархатная резолюция", "Допэмиссия выполнима". В общем, прикалываются .
Рубль колбасит из-за его тесной привязки к нефти и низкой инвестиционной привлекательности российской экономики. К нам в гости приходят краткосрочные спекулятивные и очень пугливые деньги, а не долгосрочные инвестиции.
Максим, неправда Ваша. 25% обвал рубля в декабре 2008 - феврале 2009 г.г. произошел при достаточно стабильных нефтяных котировках. И пугливых спекулянтов в тот момент вроде бы на горизонте замечено не было
Максим, допустим что между ценами на нефть и курсом рубля существует многомесячный временной лаг. Но тогда Вам придется объяснить почему это лаг полностью отсутствовал в период с 03 мая по 05 июня 2012 г.?
Максим, во-первых наши олигархи напоролись на маржин-коллы в сентябре 2008 г. не из-за обвала цен на сырье, а по причине обвала фондовых рынков.
А во вторых, эти маржн-коллы, проблему с которыми в основном решили в сентябре-октябре 2008 г., не могли иметь и не имели никакого отношения к обвалу рубля в декабре 2008 г.- феврале 2009 г.
В свете вышеизложенного предлагаю подумать и об организации ликбеза для начальников аналитических управлений, департаментов, отделов и т.д. которые не могут внятно объяснить суть происходящего на российском финансовом рынке.
Максим, прежде чем подвергнуть сомнению Вашу новую версию причины обвала рубля на рубеже 2008-2009 гг. прошу подтвердить, что факторы перечисленные Вами в сообщении от 08.05.2013 15:47 # :
не имели к этому обвалу практически никакого отношения.
Максим, ну какой же это оффтоп? Я просто предложил, в развитие темы, Вам самому пройти курс повышения квалификации с тем чтобы устранить серъёзные пробелы в понимании причин обвала рубля на стыке 2008-2009 гг.
Ведь ни одна из предложенных Вами причин вышеупомянутого обвала рубля:
- вследствии тесной привязки рубля к ценам на нефть и
- из-за вброса государством триллионов рублей ликвидности
не может быть принята всерьез из-за многочисленных нестыковок.
ЗЫ: "Нестыковка-следствие ошибки и её признак" (с) В. Суворов-Резун
И второй вариант-если инфляция продолжит свой рост. Что делать в таком случае? И в чем отличие стратегии поведения от первого варианта?
P.S.Извините если вопросы наивные, просто я далека от финансовой сферы, и Ваши ответы хотя бы направят мои мысли в нужное русло.
В приведенной Вами выдержке из статьи, в частности, написано (цитирую): Но любые снижения ставок всегда дают только краткосрочный эффект, предупреждают эксперты. "Потом проходит несколько месяцев, деньги начинают поступать в экономику, и влияние принятых монетарных мер ослабевает", - предупреждают они.
Но пока снижение ставки ЕЦБ даст толчок для активности инвесторов, плюс в этом месяце выйдут свежие прогнозы по перспективам экономики Старого Света, которые могут быть и позитивными И поэтому весь май курс евро будет расти как к доллару, так и к рублю.
Так с ЧЕМ Вы, как эксперт, здесь не согласны?