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Ликфинбез журналистов отдела экономики «Российской Газеты»

08.05.2013 14:07 34 1 703 просмотра
В заметке «Зазеленело...», опубликованной 6 мая 2013 года «Российской Газетой», Роман Маркелов и Тарас Фомичев утверждают: «Курс евро в первомайские праздники начал расти ко всем мировым валютам. ... Причиной тому снижение учетной ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентных пункта до 0,5 процента годовых». Если бы такое откровение промелькнуло в «Урюпинской Правде», то и бог с ним, но все-таки «Российская Газета» - издание Правительства РФ… Впрочем, яблоко от яблони недалеко падает.

Из дискуссии, развернувшейся на форуме «Горячие новости банков», стало понятно, что в ликвидации финансовой безграмотности нуждаются отнюдь не только вышеуказанные журналисты отдела экономики «Российской Газеты».

EURUSD 2 мая 2013 г.

Посмотрим на динамику курса евро 2 мая, когда было принято решения ЕЦБ о снижении ставки. Мы видим, что в момент объявления решения курс евро обвалился с 1,3218 до 1,3033. Аналогичная динамика наблюдалась и 5 июля 2012 года, когда ЕЦБ снизил ставку на 0,25 пп. до 0,75%.

EURUSD 5 июля 2012 г.

Такая динамика объясняется просто: снижение ставки рефинансирования означает, что банки могут получать деньги от центробанка по более низким ставкам. Рост денежного предложения ведет к снижению курса валюты. Валютные спекулянты владеют этой логикой, поэтому курс валюты страны, где была снижена ставка рефинансирования, стремительно падает из-за того, что спекулянты распродают эту валюту.

Эти рассуждения не применимы к так называемой ставке рефинансирования Банка России, так как под эту ставку не осуществляется полномасштабное рефинансирование банковской системы России. Ставка рефинансирования ЦБР остается преимущественно сигнальным инструментом. Ее изменение, не сопровождающееся изменением «работающих» ставок рефинансирования (например, по валютным СВОПам и по операциям прямого РЕПО), не ведет, вообще говоря, к изменению курса рубля.

Естественно, ослабление валюты способствует улучшению торгового баланса, что, в свою очередь, ведет к укреплению валюты. Однако такие процессы коррекции протекают гораздо медленнее, чем на рынке денег.

Логика проста: ниже процентные ставки – дешевле валюта. У денег есть два измерения стоимости. По отношению к другим валютам – курс, по отношению к другим моментам времени – процентная ставка. И чем дешевле деньги в первом измерении, тем дешевле они и во втором.

Комментарии 34

Че Ге  (CheGe)
#
"снижение ставки рефинансирования означает, что банки могут получать деньги от центробанка по более низким ставкам"[B]

Кажется финансовый ликбез нужно проводить не только посетителям сайта, журналистам, но и некоторым авторам.

Да будем Вам известно, многоуважаемый, Максим, что ни ЕЦБ, ни ФРС не кредитует банки smile:D smile:D smile:D
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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И ФРС, и ЕЦБ кредитуют банки. Если не устроят статьи википедии относительно ФРС (русский текст слабый, надо читать английский вариант статьи) и ЕЦБ, посмотрите сайт ФРС и сайт ЕЦБ. Неужели Вы ничего не слышали про "дисконтное окно" ФРС? Или про LTRO ЕЦБ?
Че Ге  (CheGe)
#
ах, Максим, Максим....
Дисконтное окно используется редко, в самых исключительных случаях!!!!
Это крайняя и последняя мера со стороны регулятора. Регулятор устаналивает целевую ставку - например сейчас она составляет 0-0.25 и по этой ставке банки кредитуют другу друга (из фондов, находящихся в банках системы за счет избыточных резервов). Чтобы ставка была не выше, скажем 0.25, фрс делает покупки на открытом рынке - например выкупает трежеря или другие ценные бумаги, тем самым регулируя спрос и предложение. Иногда ФРС вообще ничего не делает - рынок сам приходит в равновесие.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Вы уже так безапелляционно не заявляете, что ЕЦБ не кредитует банки? Если я Вас убедил относительно ЕЦБ, то, может быть, самостоятельно изучите ссылку с сайта ФРС, которую я выложил в предыдущем ответе? Или дать оттуда цитату, опровергающую Ваше мнение?
Че Ге  (CheGe)
#
мда, думаю, это бесполезно smile:(((
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Естественно. Вот что написано в документе ФРС: "However, at times of market disruptions, such as after the terrorist attacks in 2001, loans extended through the discount window can supply a considerable volume of Federal Reserve balances". (стр. 33)

А в рамках LTRO ЕЦБ прокредитовал европейские банки на 2 трлн евро. Это значит, не кредитует?
Че Ге  (CheGe)
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это значит 11 сентября или кризис. и более ничего. регулятор занимается регулированием, тушит пожары и иногда проводит операции на открытом рынке. более ничего
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Я доказал, что Ваше утверждение "ни ЕЦБ, ни ФРС не кредитует банки" не верно?
Че Ге  (CheGe)
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А я - доказал, что ЕЦБ и ФРС кредитует банки только в виде исключения? Что вводить в заблуждение неправильно? Ведь некоторые могут воспринять Вашим слова буквально и представить, что регуляторы тем и занимаются - что раздают деньги.
Marin_a K  (Marin_a)
#
Максим-поясните пожалуйста вот какой момент. Если наш Российский ЦБ снизит учетную ставку, ну например на 0,5 ,то курс рубля в доллару как изменится. Я так полагаю что рубль подешевеет, т.е будут давать больше рублей за доллар. Так? Через 2 мес. например еще на 0,5 снизят. Еще чуток рубль обесценится к доллару и буду давать больше рублей за доллар. Правильно я понимаю?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Ставка рефинансирования ЦБР носит преимущественно сигнальный характер, на рынок оказывает крайне слабое влияние.
Marin_a K  (Marin_a)
#
Но проценты по депозитам банки уже начали сокращать. Т.е. закрывают возможность открытия новых вкладов под высокие проценты, вводят новые вклады где проценты уже ниже. Как Вы считаете, Максим,-имеет смысл сейчас открыть новые депозиты (которые можно будет пополнить позднее) ,если текущие депозиты у меня заканчиваются через 1 мес и через 2 мес.? Боюсь что через 1-2 мес. уже не будет возможности открыть вклады под 11-12%.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Так ЦБР пока что ставку рефинансирования ведь не снизил. Правда, жду этого в июне-мае.

Пока не стоит торопиться с открытием новых вкладов. Непонятно, не продолжит ли расти инфляция. И желательно в рублях держать не более трети вкладов, все остальное в евро и долларах, можно 5-10% - в драгметаллах.
Леонид Гуревич  (leongur)
#
"...И желательно в рублях держать не более трети вкладов, все остальное в евро и долларах".
Как это стыкуется с недавним предложением срочно продавать евро?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Рекомендация делась "в моменте" как реакция на снижение ставки ЕЦБ. Написал же: "кто успеет". Посмотрите на первый график. А принцип диверсификации валютной корзины никто не отменял.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
ослабление валюты способствует улучшению торгового баланса, что, в свою очередь, ведет к укреплению валюты.


Так вот почему рубль колбасит ... Максим, я поняла принцип, по которому в Коммерсанте пишут заголовки. Берут устойчивое словосочетание и меняют в нём одно слово на созвучное. Например, "Руководящие приказания", "Бархатная резолюция", "Допэмиссия выполнима". В общем, прикалываются smile:) .
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
У Ъ творческий потенциал давно иссяк smile:)

Рубль колбасит из-за его тесной привязки к нефти и низкой инвестиционной привлекательности российской экономики. К нам в гости приходят краткосрочные спекулятивные и очень пугливые деньги, а не долгосрочные инвестиции.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Рубль колбасит из-за его тесной привязки к нефти и низкой инвестиционной привлекательности российской экономики


Максим, неправда Ваша. 25% обвал рубля в декабре 2008 - феврале 2009 г.г. произошел при достаточно стабильных нефтяных котировках. И пугливых спекулянтов в тот момент вроде бы на горизонте замечено не было smile:)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Да неужели? В июле 2008 года юралз достиг $135, в декабре ушел к $32.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
В июле 2008 года юралз достиг $135, в декабре ушел к $32.

Максим, допустим что между ценами на нефть и курсом рубля существует многомесячный временной лаг. Но тогда Вам придется объяснить почему это лаг полностью отсутствовал в период с 03 мая по 05 июня 2012 г.? smile:)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Если бы не было обвала цен сырья, то наши олигархи не напоролись бы на маржин-коллы и государству не понадобилось бы тратить миллиарды долларов на их спасение. Кроме того, не упали бы нефтегазовые доходы бюджета. В этом случае ЦБ имел бы шанс стабилизировать рубль.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Если бы не было обвала цен сырья, то наши олигархи не напоролись бы на маржин-коллы и государству не понадобилось бы тратить миллиарды долларов на их спасение.


Максим, во-первых наши олигархи напоролись на маржин-коллы в сентябре 2008 г. не из-за обвала цен на сырье, а по причине обвала фондовых рынков.

А во вторых, эти маржн-коллы, проблему с которыми в основном решили в сентябре-октябре 2008 г., не могли иметь и не имели никакого отношения к обвалу рубля в декабре 2008 г.- феврале 2009 г.

В свете вышеизложенного предлагаю подумать и об организации ликбеза для начальников аналитических управлений, департаментов, отделов и т.д. которые не могут внятно объяснить суть происходящего на российском финансовом рынке. smile:)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Обвал рубля был связан с тем, что государство направило преимущественно в госбанки триллионы рублей ликвидности, которые обрушились на валютный рынок, так как кредитный рынок фактически замер, и обвалили рубль. Кредитный рынок замер в частности и из-за того, что основные заемщики - предприятия сырьевого сектора - испытывали большие проблемы со сбытом продукции. А не было бы этих маржин-коллов, государство бы не качнуло триллионы рублей в банковский сектор.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Обвал рубля был связан с тем, что государство направило преимущественно в госбанки триллионы рублей ликвидности, которые обрушились на валютный рынок, так как кредитный рынок фактически замер, и обвалили рубль.

Максим, прежде чем подвергнуть сомнению Вашу новую версию причины обвала рубля на рубеже 2008-2009 гг. прошу подтвердить, что факторы перечисленные Вами в сообщении от 08.05.2013 15:47 # :
Цитата
Рубль колбасит из-за его тесной привязки к нефти и низкой инвестиционной привлекательности российской экономики.

не имели к этому обвалу практически никакого отношения.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Это оффтоп.

Максим, ну какой же это оффтоп? Я просто предложил, в развитие темы, Вам самому пройти курс повышения квалификации с тем чтобы устранить серъёзные пробелы в понимании причин обвала рубля на стыке 2008-2009 гг.

Ведь ни одна из предложенных Вами причин вышеупомянутого обвала рубля:

- вследствии тесной привязки рубля к ценам на нефть и
- из-за вброса государством триллионов рублей ликвидности

не может быть принята всерьез из-за многочисленных нестыковок.

ЗЫ: "Нестыковка-следствие ошибки и её признак" (с) В. Суворов-Резун
Marin_a K  (Marin_a)
#
Так Путин уже недвусмысленно дал команду снизить проценты по кредитам. Ну а банки соответственно одновременно начинают снижать проценты и по депозитам тоже.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Стихия царям не подвластна. В том числе и рыночная. Аналогичные заявления относительно процентных ставок по ипотеке наши президенты и премьеры делают уже несколько лет подряд.
Marin_a K  (Marin_a)
#
Максим- вот Вы написали, что не стоит торопиться с открытием новых вкладов, потому что неизвестно продолжит ли расти инфляция. Я связь не поняла инфляцией и новыми депозитами . Поясните Вашу мысль пожалуйста. Допустим первый вариант развития событий-инфляция не будут расти. И что тогда мне делать с моими закончившимися рублевыми депозитами через месяц,, если она не будет расти? Куда их использовать. Один на 1 млн. руб, второй на 500 тыс. руб.
И второй вариант-если инфляция продолжит свой рост. Что делать в таком случае? И в чем отличие стратегии поведения от первого варианта?

P.S.Извините если вопросы наивные, просто я далека от финансовой сферы, и Ваши ответы хотя бы направят мои мысли в нужное русло.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Если рост инфляции продолжится, то начнут усиливать денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту процентных ставок.
tnkfs  (tnkfs)
#
Максим,

В приведенной Вами выдержке из статьи, в частности, написано (цитирую): Но любые снижения ставок всегда дают только краткосрочный эффект, предупреждают эксперты. "Потом проходит несколько месяцев, деньги начинают поступать в экономику, и влияние принятых монетарных мер ослабевает", - предупреждают они.
Но пока снижение ставки ЕЦБ даст толчок для активности инвесторов, плюс в этом месяце выйдут свежие прогнозы по перспективам экономики Старого Света, которые могут быть и позитивными И поэтому весь май курс евро будет расти как к доллару, так и к рублю.

Так с ЧЕМ Вы, как эксперт, здесь не согласны?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Такие прогнозы могут делать или шарлатаны, или неграмотные люди.
tnkfs  (tnkfs)
#
Осталяя в стороне Вашу категоричность, замечу лишь, что в газете эти люди названы экспертами. Вам надо либо указать, в чём ошибочность их рассуждений (это Ваши коллеги, например), либо согласиться с тем, что Вы вырвали слова из контекста и обвинили во всём почему то журналистов, сославшихся на слова этих экспертов...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Журналисты отдела экономики столь, казалось бы, солидной газеты, издания Правительства РФ, должны знать азы макроэкономики и финансов и не цитировать глупости анонимных "экспертов". Объяснению ошибочности их рассуждений и посвящена моя заметка.
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