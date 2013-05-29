Вход
Профиль Блог Лента Активность

Тьма сгущается над Москвой

29.05.2013 13:44 105 5 343 просмотра
Сергей Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской Экономической Школы (РЭШ) и отказался баллотироваться в новый состав Наблюдательного совета Сбербанка. Возможно, это стало реакцией на допрос в СКР по делу ЮКОС. В настоящее время Гуриев находится во Франции, где в Парижской школе экономики преподает его супруга, известный экономист профессор Екатерина Журавская. Безработным Гуриев, один из наиболее выдающихся российских экономистов, не останется - его с распростертыми объятиями примет любой из лучших вузов мира.

Информация об отставке Гуриева совпала по времени с отставкой заместителя министра образования и науки Игоря Федюкина, павшего в неравной битве с высокопоставленными плагиаторами. В 2007-2012 годах он работал ведущим экспертом Центра экономических и финансовых исследований и разработок при РЭШ, директором по прикладным исследованиям РЭШ.

Перед либеральной интеллигенцией замаячила альтернатива: эмигрировать или стать абажуром. Причем российская история учит, что первая возможность может скоро исчезнуть. Возвратное движение маятника грозит забросить страну в причудливый компот из сталинизма и православия. Железный занавес вновь отрежет страну от цивилизованного мира.

Подобное обращение с интеллектуальной элитой наносит непоправимый ущерб имиджу России и снижает инвестиционную привлекательность страны. Отток капитала – ничто по сравнению с оттоком мозгов. Особенно таких, как у Гуриева.

Комментарии 105

NMichel  (NMichel)
#
Цитата
Перед либеральной интеллигенцией замаячила альтернатива: эмигрировать или стать абажуром.

Либеральная интеллигенция и так добре порезвилась. Уж у неё-то на совести абажуров не гипотетических, а самых, что ни на есть натуральных - предостаточно. Только совесть у неё особая. Хорошая такая совесть. Она запросто позволяет на абажур пускать всех, кто с ней несогласен, но требует вселенского воя по поводу отдавленной в трамвае мозоли.

Великие экономисты обанкротившие страну. Самим-то не стыдно? Интеллектуальная элита, блин, кушающая с руки ворюг.

Ей-ей, поравалить в цивилизованный мир. Рванёт здесь - так ведь и не поймёте за что вас, таких классных дельфинов анчоусы на вилы поставят.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Спасибо, Ваш комментарий - хорошая иллюстрация к заметке.
probkovorot  (probkovorot)
#
Какой еще занавес? Ресурсы из России сосут с присвистом и дальше-больше, без этого запад не выживет.
Не будет никакого занавеса, пока есть однополярный мир.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Наносит непоправимый ущерб имиджу России и снижает инвестиционную привлекательность страны.

Уже было, только в тот раз разговор шёл о приговоре Пусси Райт. Но некоторые события после приговора, говорят об обратном. Например, договор Роснефти и американской ExxonMobil.

Это всё к разговору об имидже России.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
In pursuit of revenue, ExxonMobil increasingly drills in terrains leased to them by dictatorships or near-dictatorships. In Nigeria, Chad and Equatorial Guinea, ExxonMobil is known to tolerate levels of political violence in conformity with its “see-no-evil” policies. As Dick Cheney remarked in 1996: “The good Lord didn’t see fit to put oil and gas only where there are democratically elected regimes,” adding: “We go where the business is.” Free-market Republicans such as Cheney argue that ExxonMobil is able to help impoverished, coup-prone countries flourish economically. The reality is very different. Oil production in emergent nation states is often a cause of poverty and corruption. Political economists speak of the “paradox of plenty”, by which wealth generated by petroleum in poor countries disappears into offshore bank accounts. Traditional economies such as agriculture suffer as a result; kidnap rackets thrive.
Источник: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/9429215/Private-Empire-ExxonMobil-and-American-Power-by-Steve-Coll.html
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
«Роснефть» может получить доступ к одному из крупнейших месторождений на Аляске Point Thomson, на которое приходится около 25% доказанных запасов газа северного склона. Сейчас оператором проекта является ExxonMobil, и госкомпания получает право выкупить у американской компании 25%.
Цитата
В апреле прошлого года российская компания получила от Exxon зарубежные активы. Она приобретет по 30% от доли ExxonMobil в Западном Техасе (в участке Ла-Эскалера Дэлавэр­ского нефтегазоносного бас­сейна) и Канаде (в участке Харматтан пласта Кардиум на территории Западно-Канадского бассейна), а также получила право на покупку 30-процентной доли в 20 принадлежащих Exxon участках в Мексиканском заливе.

РБК


В вашей ссылке Нигерия, Чад упоминается. Они тоже получили доступ к месторождениям в Мексиканском заливе и Аляске ?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Перевожу: В погоне за доходами, ExxonMobil все активнее бурит на территориях, предоставленных ей в аренду диктатурами или почти диктатурами.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Перевожу:
Я уже перевёл.
Вы на вопрос не ответили про Нигерию и Чад.
Виктор  (Янычар)
#
Кагда из государства уезжают умные люди, то само государство начинает "глупеть" с ускорением. Что мы сейчас и видим:
1.Сочинение (не разработка, а именно сочинение) законов "под себя" с целью рейдерского передела собственности, в том числе и природных ресурсов.
2.Чем меньше умных людей, тем "крепче демократия" в России. Это доказано российской историей.
3.Не надо радоваться конгломерации наших нефтегазовиков с американскими и т.д. иностранными компаниями. Иностранные компании будут держать "наших" за горло будущим шантажом в области нефтегазовых цен и зависимостью от стандартов американской демократии и соблюдения "американских стандартов прав человека".

И не "глупые экономисты" обанкротили Россию и СССР, а продажные чиновничьи ОПГ.

Так что спасибо автору за статью. Всего в таком небольшом объеме не осветить и не рассказать. А имеющий голову на плечах - сможет сам додумать последствия нового "филосовского парохода".

Небольшое уточнение: "Тьма сгущается над Россией", а не только над Москвой.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Не надо радоваться конгломерации наших нефтегазовиков с американскими и т.д. иностранными компаниями.
А вы где увидели радость ? Посмотрите, что я цитирую, и что говорю. Это всё было к тому. Что законы бизнеса, особенного крупного, диктуют свои условия.
А всё вот это:
Цитата
Наносит непоправимый ущерб имиджу России и снижает инвестиционную привлекательность страны.
, это разговоры для твиттеров, ЖЖ и т.д.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Вы почитайте the Economist. В каждом номере негатив о России, позитив там бывает редко. Материал про Гуриева там наверняка появится. А этот журнал чрезвычайно влиятелен. Вот из таких кирпичиков и формируется мощный негатив по отношению к России.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Я против Гуриева ничего не имею. Негатив не только в the Economist, и он сопровождает Россию чуть ли не всю её историю. Я имею ввиду негатив со стороны Европы, США.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
"Лучше в Париже, чем в Краснокаменске", — написал подавший в отставку ректор Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев в своем аккаунте в социальной сети Facebook, отвечая пользователям на комментарии об уходе с постов и отъезде из страны.

Источник: РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130529/940059699.html
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Статья называется: Российская экономическая школа опровергла отставку Гуриева.
Цитата
Однако сам Гуриев не только косвенно подтвердил эти слухи, но и дал понять, что покидает Россию. Он это сделал в переписке с журналисткой Наталией Морарь в Twitter. На пожелание журналистки о благоприятном для Гуриева развитии ситуации экономист ответил: «у меня все отлично. лучше в Париже, чем в Краснокаменске». Гуриев удалил это сообщение, однако его снимок сохранило, в частности, информагентство «Прайм».

BFM.Ru

P.S. Сообщение он удалил с какой-то целью ? Лично я думаю,что написал он его под эмоциями.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Цивилизованный мир - это который бомбил Югославию, Ливию, а теперь будет снабжать оружием сирийских бандитов?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а еще минировал посылки с продовольствием для детей в Афганистане smile@=
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
smile:crazy: Тьма сгущяется над Мордором,шеф усё пропало.
qaq  (qaq)
#
Никакого ущерба России , его бегство не нанесёт.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
А вот Кудрин считает иначе: «Если Сергей Гуриев уйдет из РЭШ и не вернётся в Россию, то это нанесёт ущерб отечественной экон(омической) науке и российскому гражданскому обществу».

источник: https://twitter.com/Aleksei_Kudrin
qaq  (qaq)
#
Если честно, я не знаком с выдающимися трудами Гуриева. Что она такого сделал Кудрин видимо не упомянул?
XIIX  (XIIX)
#
А вот Кудрин считает иначе: «Если Сергей Гуриев уйдет из РЭШ и не вернётся в Россию, то это нанесёт ущерб отечественной экон(омической) науке и российскому гражданскому обществу».

Ущерб можно нанести, если есть чему или кому наносить. А какое у нас гражданское общество, когда всё общество разбито на маленькие и большие междусобойчики и между собой они не общаются. Ну нет в России единого общества - хоть тресни и что самое обидное и не предвитися. И "отечественной эконауки" тоже нет - одни попытки срисовать с Запада
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
http://demiurg1987.livejournal.com/78289.htmlhttp://klikunov-nd.livejournal.com/192262.html
Цитата
Что такое РЭШ? Это дикий самопиар, отчасти оправданный, и 30 человек профессуры. Если уехало шестеро, то сами подумайте.
Я не думаю, что Гуриев стал политическим беженцем. Просто что-то не то с рэшкой... А что не то - денег мало. Да и в современной системе управления Гуриев оказался не особенно нужен.

Цитата
А теперь резюме из двух пунктов:
а) За год(даже из дипломированного физика) с трудом можно подготовить лишь бухгалтера, но никак не экономиста.
б) Экономический факультет Массачусетса известен, собственно, другим: для развивающихся стран там из надежных и проверенных(чаще просто завербованных) людей готовят не экономистов, а подрывников, пятую колонну. Факт этот настолько широко известен, что его никто особенно и не скрывает.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Для справки: РЭШ - магистратура с двухлетним периодом обучения.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
События развиваются, ну прям, как в хорошем триллере.
Цитата
Ректор российской экономической школы Серегй Гуриев является хорошим кандидатом на пост помощника президента по экономике. Такое мнение высказал председатель Наблюдательного совета ОАО ВТБ-Банк, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. Так он прокомментировал слухи о том, что Гуриев может уйти из Российской Экономической школы и покинуть страну.

Дубинин напомнил, что пост помощника президента по экономике скоро освободится, так как нынешний помощник главы государства, Эльвира Набиуллина, перейдет на должность руководителя Центробанка.
Эхо Москвы
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения