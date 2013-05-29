Тьма сгущается над Москвой

Сергей Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской Экономической Школы (РЭШ) и отказался баллотироваться в новый состав Наблюдательного совета Сбербанка. Возможно, это стало реакцией на допрос в СКР по делу ЮКОС. В настоящее время Гуриев находится во Франции, где в Парижской школе экономики преподает его супруга, известный экономист профессор Екатерина Журавская. Безработным Гуриев, один из наиболее выдающихся российских экономистов, не останется - его с распростертыми объятиями примет любой из лучших вузов мира.
Информация об отставке Гуриева совпала по времени с отставкой заместителя министра образования и науки Игоря Федюкина, павшего в неравной битве с высокопоставленными плагиаторами. В 2007-2012 годах он работал ведущим экспертом Центра экономических и финансовых исследований и разработок при РЭШ, директором по прикладным исследованиям РЭШ.
Перед либеральной интеллигенцией замаячила альтернатива: эмигрировать или стать абажуром. Причем российская история учит, что первая возможность может скоро исчезнуть. Возвратное движение маятника грозит забросить страну в причудливый компот из сталинизма и православия. Железный занавес вновь отрежет страну от цивилизованного мира.
Подобное обращение с интеллектуальной элитой наносит непоправимый ущерб имиджу России и снижает инвестиционную привлекательность страны. Отток капитала – ничто по сравнению с оттоком мозгов. Особенно таких, как у Гуриева.
Комментарии 105
Либеральная интеллигенция и так добре порезвилась. Уж у неё-то на совести абажуров не гипотетических, а самых, что ни на есть натуральных - предостаточно. Только совесть у неё особая. Хорошая такая совесть. Она запросто позволяет на абажур пускать всех, кто с ней несогласен, но требует вселенского воя по поводу отдавленной в трамвае мозоли.
Великие экономисты обанкротившие страну. Самим-то не стыдно? Интеллектуальная элита, блин, кушающая с руки ворюг.
Ей-ей, поравалить в цивилизованный мир. Рванёт здесь - так ведь и не поймёте за что вас, таких классных дельфинов анчоусы на вилы поставят.
Не будет никакого занавеса, пока есть однополярный мир.
Уже было, только в тот раз разговор шёл о приговоре Пусси Райт. Но некоторые события после приговора, говорят об обратном. Например, договор Роснефти и американской ExxonMobil.
Это всё к разговору об имидже России.
Источник: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/9429215/Private-Empire-ExxonMobil-and-American-Power-by-Steve-Coll.html
РБК
В вашей ссылке Нигерия, Чад упоминается. Они тоже получили доступ к месторождениям в Мексиканском заливе и Аляске ?
Вы на вопрос не ответили про Нигерию и Чад.
1.Сочинение (не разработка, а именно сочинение) законов "под себя" с целью рейдерского передела собственности, в том числе и природных ресурсов.
2.Чем меньше умных людей, тем "крепче демократия" в России. Это доказано российской историей.
3.Не надо радоваться конгломерации наших нефтегазовиков с американскими и т.д. иностранными компаниями. Иностранные компании будут держать "наших" за горло будущим шантажом в области нефтегазовых цен и зависимостью от стандартов американской демократии и соблюдения "американских стандартов прав человека".
И не "глупые экономисты" обанкротили Россию и СССР, а продажные чиновничьи ОПГ.
Так что спасибо автору за статью. Всего в таком небольшом объеме не осветить и не рассказать. А имеющий голову на плечах - сможет сам додумать последствия нового "филосовского парохода".
Небольшое уточнение: "Тьма сгущается над Россией", а не только над Москвой.
А всё вот это:
Источник: РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130529/940059699.html
BFM.Ru
P.S. Сообщение он удалил с какой-то целью ? Лично я думаю,что написал он его под эмоциями.
Забавный у Вас профиль, ннгщн апаппа:
http://www.banki.ru/profile/?UID=176105
источник: https://twitter.com/Aleksei_Kudrin
Ущерб можно нанести, если есть чему или кому наносить. А какое у нас гражданское общество, когда всё общество разбито на маленькие и большие междусобойчики и между собой они не общаются. Ну нет в России единого общества - хоть тресни и что самое обидное и не предвитися. И "отечественной эконауки" тоже нет - одни попытки срисовать с Запада
Я не думаю, что Гуриев стал политическим беженцем. Просто что-то не то с рэшкой... А что не то - денег мало. Да и в современной системе управления Гуриев оказался не особенно нужен.
а) За год(даже из дипломированного физика) с трудом можно подготовить лишь бухгалтера, но никак не экономиста.
б) Экономический факультет Массачусетса известен, собственно, другим: для развивающихся стран там из надежных и проверенных(чаще просто завербованных) людей готовят не экономистов, а подрывников, пятую колонну. Факт этот настолько широко известен, что его никто особенно и не скрывает.
Дубинин напомнил, что пост помощника президента по экономике скоро освободится, так как нынешний помощник главы государства, Эльвира Набиуллина, перейдет на должность руководителя Центробанка.