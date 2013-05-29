Тьма сгущается над Москвой

Сергей Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской Экономической Школы (РЭШ) и отказался баллотироваться в новый состав Наблюдательного совета Сбербанка. Возможно, это стало реакцией на допрос в СКР по делу ЮКОС. В настоящее время Гуриев находится во Франции, где в Парижской школе экономики преподает его супруга, известный экономист профессор Екатерина Журавская. Безработным Гуриев, один из наиболее выдающихся российских экономистов, не останется - его с распростертыми объятиями примет любой из лучших вузов мира.



Информация об отставке Гуриева совпала по времени с отставкой заместителя министра образования и науки Игоря Федюкина, павшего в неравной битве с высокопоставленными плагиаторами. В 2007-2012 годах он работал ведущим экспертом Центра экономических и финансовых исследований и разработок при РЭШ, директором по прикладным исследованиям РЭШ.



Перед либеральной интеллигенцией замаячила альтернатива: эмигрировать или стать абажуром. Причем российская история учит, что первая возможность может скоро исчезнуть. Возвратное движение маятника грозит забросить страну в причудливый компот из сталинизма и православия. Железный занавес вновь отрежет страну от цивилизованного мира.



Подобное обращение с интеллектуальной элитой наносит непоправимый ущерб имиджу России и снижает инвестиционную привлекательность страны. Отток капитала – ничто по сравнению с оттоком мозгов. Особенно таких, как у Гуриева.