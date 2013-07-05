Дешевые и длинные

4 июля Владимир Путин провел совещание в Ново-Огарево по вопросам развития банковской системы России. Лейтмотив встречи был выражен президентом так: «…нашим компаниям, предприятиям, включая малый и средний бизнес, необходимы дешевые и, как принято в таких случаях говорить, «длинные» деньги» … Однако, по мнению самих предпринимателей, стоимость банковских кредитов сейчас явно завышена».



Путин задал вопрос: «… почему у нас не действуют тогда эти механизмы конкуренции …? Почему здесь они не работают, эти механизмы, хотя банков у нас девятьсот? И где эта искомая конкуренция, о которой мы говорим в других секторах экономики? Может быть, потому, что у нас крупных банков всего четыре-пять и все они так или иначе связаны и аффилированы с государством?» Владимир Владимирович вскрыл истинную причину низкого уровня конкуренции в банковском секторе страны и одну из основных причин высоких процентных ставок. Однако надлежащие выводы из этого прозрения сделаны не будут, и раковая опухоль госбанков и далее будет разрушать финансовую систему страны.



Президент поручил в течение недели подготовить перечень мер по снижению ставок по банковским кредитам. Судя по тому, что занялся подготовкой списка мер Алексей Улюкаев, ныне глава МЭР, основные предложения будут сводиться к смягчению денежно-кредитной политики и, в частности, к снижению ставок рефинансирования ЦБ. Хотя сам-то Улюкаев вполне понимает, что меры эти приведут в первую очередь не к экономическому росту, а к инфляции из-за того, что разрыв между потенциальным и фактическим ВВП минимален.



А теперь подумаем, что можно сделать для того, чтобы снизить кредитные ставки без особого ущерба для экономики страны. Для этого надо определить основные причины болезни. Куда уходят вклады населения и средства предприятий в банках? Почему без всякого кризиса в России продолжается дефицит ликвидности? Основная причина известна: бум на рынке розничного кредита. Корпоративный кредит замещается и вытесняется розничным кредитом: темп роста розничного кредита в три раза превышает темп роста корпоративного кредита. По существу, предприятия держатся на голодном пайке банковского кредита. Причиной дефицита ликвидности является, наряду с оттоком капитала, бум розничного кредита. Ставки корпоративного кредита высоки из-за перетока денег в розничный сегмент.



Бум розничного кредита не только чреват кредитным кризисом, но и негативно отражается на экономике – ведь существенная часть полученных денег расходуется населением на импорт, например, на иномарки. Таким образом, рост розничного кредита способствует росту импорта, сокращению чистого экспорта и, тем самым, снижению ВВП.



Если остановить бум розничного кредита, то снизятся ставки на рынке корпоративного кредита. ЦБ уже предпринимает ряд мер, направленных на торможение необеспеченного розничного кредита. Однако пока эти меры явно недостаточны. Многие банки используют опасную стратегию: агрессивно кредитуют физлиц за счет привлечения вкладов населения. Есть достаточные крупные банки, у которых более одновременно половины пассивов – вклады населения, и более половины активов – розничный кредитный портфель. Темп роста таких банков, за редким исключением, существенно превышает темп роста российской банковской системы. Для того чтобы остановить бум розничного кредита, надо в первую очередь сделать невозможной применение этой стратегии.



Вторая причина дефицита ликвидности и высоких процентных ставок – уже упомянутый отток капитала. Как лечить эту болезнь, известно – улучшать инвестиционный климат, улучшать бизнес-климат. Для этого надо бороться с коррупцией, но пока даже выявленные коррупционеры высоких чинов и званий разгуливают по свободе.