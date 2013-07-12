Бум розничного кредита. Причины и следствия

Сразу после кризиса возобновился бум розничного кредита. Хотя и не столь сильный, как до кризиса: если до кризиса максимальный темп роста достиг 92,8% (1 июня 2006 г., в годовом исчислении), то после кризиса – только 44,4% (1 июля 2012 г.). Однако до кризиса существенную роль играл эффект низкой базы.
Основным источником кредитной экспансии и до, и после кризиса являются вклады населения. Рост спроса на средства населения неминуемо привел бы к росту процентных ставок по вкладам. Однако с 1 августа 2009 года ЦБ неофициально ограничил процентные ставки по вкладам. Тогда был введен порог 18% годовых, и впоследствии он снижался. Нынешний порог – 11,26% годовых. Многие банки нарушают это ограничение, но не значительно – максимальная ставка по вкладам на banki.ru составляет 13% годовых.
Итак, процентные ставки по вкладам искусственно ограничены сверху и находятся на уровне, существенно более низком, чем ставки по необеспеченным розничным кредитам. Это ограничение и позволяет надуваться пузырю розничного кредита.
Из микроэкономики известно, что ограничение цен ведет к неэффективному использованию ресурсов. Например, при советской власти сельчане кормили домашнюю скотину булками, так как цены на хлеб искусственно занижались. Также и сейчас искусственно заниженные ставки по вкладам превращают сбережения населения в пузырь розничного кредита. Негативные последствия бума розничного кредита обсуждались в заметке «Дешевые и длинные».
Многие банки используют опасную стратегию: агрессивно кредитуют физлиц за счет привлечения вкладов населения. Эта стратегия опасна, в первую очередь, из-за концентрации и активов, и обязательств на одном клиентском сегменте. Кризис одновременно ведет к набегам вкладчиков на банки и к массовым неплатежам, например, из-за увольнений. Кроме того, для реализации такой стратегии, как правило, необходима разветвленная сеть продаж, которая даже в простое порождает огромные расходы. Когда кризис «осушает» рынок, доходы исчезают, а расходы остаются, ведь такую сеть быстро не свернешь.
График 1.
Посмотрим, какие банки пользуются этой стратегией. Среди всех банков (см. График 1) явно выделяется кластер игроков, у которых вклады превышают половину пассивов, а розничный кредитный портфель превышает половину кредитного портфеля (из кредитного портфеля исключены МБК). Эти организации находятся в северо-восточном углу первого графика:
График 2.
Рассмотрим банки с активами более 100 млрд руб. Как видно из таблицы, эти кредитные организации агрессивно растут с темпом, как правило, существенно превышающим темп роста банковской системы (19,2% за период с 1 июня 2012 г. по 1 июня 2013 г.). Исключение составляет только Траст. В таблице и на графиках приведены данные на 1 июня 2013 г.
Комментарии 9
Размер точки в данном случае - что показывает?
Отличная идея подачи цифрового материала.
Взяли на вооружение
То есть не ставки по вкладам рвутся в заоблачную высь вслед за валом розницы, а объёмы розницы растут вследствие ограничения ставок?
СтратегЪ! Это причина бума розничного кредита?
Много ли набегов вкладчиков на отечественные банки произошло во время и вследствие последнего кризиса? Велики ли расходы ТКС на разветвлённую сеть продаж?
И чем автор предлагает фондировать розницу? И что автор предлагает фондировать дорогими депозитами?
Диаграммы и впрямь симпатичные. Не читаются только без дополнительной подсказки. А так да - симпатичные. Со времён выпуска Excel 3.0 уж всяко можно научиться строить
Число повторений тезиса никак не повышает степень его убедительности.
Для пузыря необходимы были значительное число потенциальных заёмщиков, готовых брать кредит по ставке, которая диктуется имеющимся фондированием и приемлемой маржой.
Более-менее приличный объём относительно стабильных ресурсов и в короткие сроки можно было привлечь только с помощью депозитов физических лиц. АСВ и высокие ставки, бесплатные переводы и ИБ сделали банковские вклады и текущие счета более чем привлекательными для населения.
Количество физиков-заёмщиков, готовых кредитоваться по высокой ставке, было вполне себе комфортным.
Дороговизна фондирования сама собой требовала дорогого размещения с приемлемым риском. Такой вариант исключает иное размещение кроме розницы (ну, ещё торговли оружием, наркоторговли и проституции ).
ЦБ начал давить пузырь с двух сторон:
1. Экономическим обременением активных операций - существенно увеличил резервирование.
2. Экономическим обременением пассивных операций - ограничением ставок по вкладам.
Теперь рост операций кредитования не будет подстёгивать ставки по депозитам, а рост ставок по депозитам не будет способствовать дополнительному притоку дорогих денег, которые некуда впихнуть, кроме как в розницу.