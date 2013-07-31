Вспышка предвыборного национализма

По мере приближения выборов мэра Москвы разгораются националистические страсти. Ведь разжигание межнациональной розни – самый дешевый и эффективный способ повышения рейтингов. Кроме того, игра на национальных чувствах отвлекает внимание общества от более важных проблем, в первую очередь, от коррупции и стагнации экономики.
Конфликт на Матвеевском рынке, когда дагестанец проломил череп полицейскому, привел к массовым зачисткам рынков. На московских рынках было задержано более 470 человек.
Источник: http://mir24.tv/news/society/7639035
Дагестанская тема особенно активно педалируется в последнее время. Она актуальна и для банковского сектора, ведь с ноября прошлого года в результате зачистки банковского сектора Дагестана лишились лицензий уже 7 дагестанских кредитных организаций из 30.
У меня есть приятель-дагестанец, он работал в моем подразделении в одном из банков. Не могу сказать о нем ни одного плохого слова – он высококвалифицированный специалист в области банковского аудита, дисциплинированный и трудолюбивый, побеждал в олимпиадах по банковскому бухучету. Но банковскую карьеру он так и не сделал. Как-то в одном из банков, где мне довелось работать, освободилась подходящая вакансия для него. Я поинтересовался, не подойдет ли он. На меня посмотрели как на умалишенного – ведь он дагестанец.
Нет плохих народов. У каждого народа есть свои преступники и свои святые. Мазать всех дагестанцев, или чеченцев, или таджиков одной черной краской – последнее дело. Разогрев национализма, явно наблюдающийся в российском обществе, весьма опасен.
Умный человек проблемы превращает в возможности, тогда как глупец создает проблемы из преимуществ. У России, помимо нефти и газа, есть колоссальный ресурс – нищее население окраин страны и бывших республик СССР. Для Китая дешевая рабочая сила стала основным фактором роста. В Эмиратах, в Саудовской Аравии местное население бьет баклуши, работают гастарбайтеры из Филиппин, Индии, Пакистана и т.п. Для России гастарбайтеры - головная боль. Вместо того чтобы навести порядок на рынке рабочей силы с Кавказа и из-за рубежа, выделить территории для работы и проживания гастарбайтеров, Россия пустила этот процесс на самотек. Результат известен – постоянные конфликты на национальной почве и высокий уровень этнической преступности.
Это – один из примеров провалов рынка. Если возникает негативная экстерналия (внешний эффект), то рынок самостоятельно не может с ним справиться. Стэнли Фишер дал такое определение: «Внешний эффект имеет место всегда, когда действия некоторого домашнего хозяйства или фирмы непосредственно влияют на издержки или выгоды каких-либо других домашних хозяйств или фирм и когда эти побочные эффекты не находят полного отражения в рыночных ценах». Наем рабочей силы с Кавказа или из Азии ведет к проблемам местного населения, москвичей. Так как рынок бессилен устранить этот негативный внешний эффект, то необходимо вмешательство государства. Но вмешательство разумное, а не предвыборная кампания по зачистке рынков.
Комментарии 18
Не надо заглядывать в статистику, для того чтобы понять следующее:
терпимость к приезжей рабочей силе выше в тех странах, где довольно высокий доход на душу населения и кривая доходов населения наименее эластична (т.е. прогиб как можно меньше)
Т.о. народ считает свое государство честным и справедливым (а соответственно и к чиновникам отношение лучше) и доверяет ему, верит в судебную систему и т.п.
Проблема нашей страны состоит в том, что почти все формы контроля во властных структурах были разрушены под либеральными лозунгами 90-х 00-х. Все это как мы видим уже привело к таким последствиям как Сердюков, Скрынник, стройки олимпиады 2014 и т.п., а сколько еще находится в неосвещенных областях правопорядка Следовательно недоверие к власти возрастает. И самое болезненное для всех начинается в периоды когда наблюдается экономический спад (или отсутствие экономического роста). Вот доходы население начались сокращаться и смотрит оно, а кто же виноват в этом и предприниматели в этот момент честно говорят, мы бы может и зарплаты не сокращали (и не банкротились) если бы долговая нагрузка не была такой тяжелой. Народ уже начинает вникать в данный вопрос и думает, а кто же выдает кредиты - это Банки. Вот и начались нападки на банки. Прошел год другой (пытались банки отмолчаться), да не вышло и сказали банки честно, что мы и рады выдавать дешевле, только Вы нам ресурсов дайте, да риски снизьте. А кто банкам ресурсы дешевые выдает в других странах и риски снижает - это ЦБ. И начал задумываться народ, чем же наш ЦБ занимается и кто в его голове стоит, и оказалась, что это те же самые люди которые в 90-х годах стояли и при ком уже кинули их. Начинают они слушать Игнатьева, Улюкаева, Набиулину и остальных, а они одни все глупости несут и ситуация тем временем все хуже и хуже. И начинает народ искать человека (группу лиц) которая жуликов к ответу сможет призвать, да так чтобы серьезно и по совести. И смотрит народ нет среди власти таких, а те кто нарисовываются, то с радикальными взглядами. И постепенно начинает народ тяготеть к радикализму, так как бороться с либерализмом на самом деле придется. А следовательно тяготеть к радикальным идеям.
Максим, предлагаю верный способ борьбы с национализмом - это экономический рост, реальный 7-10% и для показухи часть жуликов из высших эшелонов власти посадить
Но пока у экономистов которые стоят у власти с этим проблема. Сидят они фигню говорят про невидимую руку, про таргетирование инфляции, инвестиционный климат и т.п. А деньги все пропадают из страны и пропадают, и дела все хуже и хуже.
Как не прискорбно звучит, либо либералам все таки придется работать, а не заниматься фигней, либо расправа придет.Кудрина терпели и считали умным даже с бредовой идеей про накопление стаб фондов не за речь и не за ум, а за то что рост тогда был и Кудрин это понимал, поэтому и слинял вовремя из власти (прикрывшись левым конфликтом).
А если бы Вы Максим знали как не любят Чубайса за его радения о родине, то о национализме вообще бы даже не писали.
Выборы здесь не причём.
Лично для меня в данной ситуации весомее слава человека номер один в нашем государстве, а не писаки из желтой газетёнке.
Дословно;"И одна из главных, ключевых проблем — это сращивание органов власти с торговлей и с торговцами, и это не имеет прямого отношения к этнической принадлежности этих торговцев»"
Так что, лично я никакого национализма здесь не вижу.
В статистику о криминогенности мигрантов не верю (думаю в нее включают специфические нарушения типа нарушения регистрации, если такие загрязнения убрать и смотреть статистику по нарушениям в зависимости от пола и возраста, то особой разницы между мигрантами и немигрантами не увидим)
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного... (Послание к Колоссянам святого апостола Павла)
Максим, а что Вас так удивило? Ведь уже несколько лет как практически прекращен призыв в армию из регионов Северного Кавказа.
http://www.ria.ru/society/20120618/675902719.html
В ОАЭ ни один пакистанец или филиппинец не может приехать "просто так". Для ввоза гастера и его последующей работы работодатель сначала обязан оформить гастеру именное разрешение, и оно довольно недешевое (раньше было ~3500 баксов за квалифицированную голову). Гастер, получивший по этому разрешению рабочую визу, становится в каком-то смысле рабом -- он не может по своему желанию уволиться или перейти к другому работодателю, он даже сбежать из страны не сможет -- для выезда нужна отметка работодателя на рабочей визе о том, что претензий к гастеру нет. С учетом того, что границы ОАЭ -- море и самая натуральная пустыня, просто сбежать не получится. Нелегальная работа карается восточной тюрьмой (забитая камера с парашей без кондишена и +45 за окном), навечной депортацией и нехилым штрафом работодателю. Неквалифицированный персонал (пакистанцы и бангладешцы со строек) живет в т.н. "лабор-кемпах" -- типа городках из контейнеров-бытовок, за забором посреди пустыни в нескольких км от города. Никакой общественный транспорт туда, естественно, не ходит, никаких супермаркетов там нет, вода привозная из бочки и т.п. В фильме "Сириана" пакистанский лабор-кемп показан весьма достоверно. Вообще, на какие-то там "права" могут расчитывать лишь экспаты-западноевропейцы и до некоторой степени недоевропецы (типа расеян), арабы из других стран, обслуга-филиппинцы и всякие индусы-кодеры. Неквалифицированным же пакистанцам есть лишь одно "право" -- получить бамбуковой палкой по рылу, а недовольным этим -- получить еще раз. И мне даже трудно представить, что сделают с любым гастером, обидевшим "коренного жителя"...
Впрочем, само коренное население ОАЭ, обслуживаемое гастерами, -- всего пара миллионов человек, и все они так или иначе родственники правящих там эмиров. Все эмиратские запасы нефтигаза и толпы гастеров, по сути, обслуживают этих самых пару миллионов чел. Практически как в России! Пара миллионов правящей илитки и ее родственники.
Почему ГУЛАГ? В ОАЭ силой никого не тянут. Наоборот, говорят, что пакистанцы в очередь в консульство стоят, потому как в пакистанской провинции условия еще и похуже бывают. Да и в филиппинской провинции тоже. С работодателем, в принципе, можно и по хорошему договориться, не такие уж они там звери.
Просто обычаи в Эмиратах в этом отношении несколько более просты, примитивны и прямолинейны. Они просто хорошо знают, чего именно хотят. Не пытаются сидеть одной задницей на многих стульях, чтоб для всех хорошими быть. И обменивать спокойствие своих граждан на какие-нибудь свои военные базы в Киргизии не хотят (да и возможности не имеют). Дети гор, народец маленький, клановая система и всё такое...
И тут не нужно думать как направить процесс в "цивилизованное" русло. Рабов просто не должно быть на территории, иначе однажды вы проснетесь и эта территория уже будет не ваша, и они направят вас в свое "цивилизованное" русло, и русло это вам ой как не понравится, вот и все.
http://www.kommersant.ru/doc/2248299
http://www.vestifinance.ru/videos/11018
ограничения в виде налога на депозиты под 30%
похоже что память меня все таки не подвела