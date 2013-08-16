Смягчать или не смягчать?

Российская экономика стремительно замедляется, все более явной становится угроза рецессии. Поэтому все громче требования смягчить денежно-кредитную политику, снизить кредитные ставки. Но одновременно сохраняется опасность перегрева рынка розничного кредита. На 1 августа годовой темп его роста составил 33,8%, на 1 июля – 33,9%. Еще активнее растет рынок необеспеченных потребительских ссуд: годовой темп его роста составил на 1 июля 41,2%.
При этом рынок корпоративного кредита чуть теплее покойника: на 1 августа годовой темп его роста составил всего 12,9%.
В результате корпоративный кредит вытесняется розничным. Если в 2010 году доля корпоративного кредита в кредите экономике достигала 78%, то сейчас она стремительно сокращается.
Доля корпоративного кредита в кредите экономике
Поэтому стандартные инструменты денежно-кредитной политики, направленные на регулирование денежной массы, не подходят для исправления ситуации. Если снизить ставки, по которым осуществляется рефинансирование банковской системы, то в наибольшей степени активизируется розничный рынок и, в первую очередь, рынок необеспеченных потребительских ссуд, так как ставки по этим ссудам существенно выше ставок по корпоративным кредитам. К тому же результату приведет и расширение каналов рефинансирования банковской системы за счет предоставления новых продуктов. Например, кредитов под залог нерыночных активов сроком на год под плавающую ставку процента.
Ситуацию на каждом рынке надо выправлять по отдельности – разогревать, активизировать рынок корпоративного кредита и охлаждать, замедлять рынок розничного кредита - за исключением ипотеки. Инструменты разогрева – снижение резервных требований и коэффициентов риска, субсидирование процентных ставок, госгарантии. Инструменты охлаждения – повышение резервных требований и коэффициентов риска.
Более того, если охладить рынок розничного кредита, снизить темп его роста, то снизятся ставки на рынке корпоративного кредита и ускорится рост корпоративного кредита.
Комментарии 10
Далее. Почему вы считаете, что для стимулирования экономики надо изобретать сложные коэффициенты для разных видов банковских кредитов, если по факту достаточно совершить два-три телефонных звонка в Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк- и по идее ставки по рынку тут же двинутся туда, куда правительству нужно? Зачем такие сложности?
Или ставки по депозитам физикам станут низкими и тупое население удовлетворится копеечными процентами? Может быть оно поснимает, к лешему, свои деньги, да и пойдёт себе в ломбарды, ПИФы, и прочие МММы?
И у нас уже отменили контроль за целёвкой и ЦБ не в состоянии контролировать куда пошли средства, полученные банками в процессе рефинансирования?
Зачем делать глупости?
Ну, хоть не на выплаты бонусов и "золотых парашютов", как в более других, сильно развитых экономиках.
Печальный факт свидетельствует лишь о том, что ЦБ либо не ставил перед собой задачу контроля целевого использования, либо выдавал нецелевые кредиты. И то и другое достойно всяческого порицания, но никак не может свидетельствовать о невозможности такого контроля.
Набиуллина ждёт, что проблема рассосётся сама. Каким-нибудь мистическим образом, вроде "невидимой руки рынка"
Ну, а ежели решится и начнёт, то да. Обязан поставить задачу контроля целевого использования кредитов. Сейчас ЦБ-шное инспектирование, при желании, на счёт раз находит кредиты, погашенные за счёт выданных кредитов, даже если цепочка банков и заёмщиков достаточно длинная.
Но ведь ЦБ никто не мешает добавить в конец пункта 1.1 312-П фразу "и соответствия согласованному целевому использованию"?
Конечно, кроме желания самого ЦБ.