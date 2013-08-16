Смягчать или не смягчать?

Российская экономика стремительно замедляется, все более явной становится угроза рецессии. Поэтому все громче требования смягчить денежно-кредитную политику, снизить кредитные ставки. Но одновременно сохраняется опасность перегрева рынка розничного кредита. На 1 августа годовой темп его роста составил 33,8%, на 1 июля – 33,9%. Еще активнее растет рынок необеспеченных потребительских ссуд: годовой темп его роста составил на 1 июля 41,2%.При этом рынок корпоративного кредита чуть теплее покойника: на 1 августа годовой темп его роста составил всего 12,9%.В результате корпоративный кредит вытесняется розничным. Если в 2010 году доля корпоративного кредита в кредите экономике достигала 78%, то сейчас она стремительно сокращается.Доля корпоративного кредита в кредите экономикеПоэтому стандартные инструменты денежно-кредитной политики, направленные на регулирование денежной массы, не подходят для исправления ситуации. Если снизить ставки, по которым осуществляется рефинансирование банковской системы, то в наибольшей степени активизируется розничный рынок и, в первую очередь, рынок необеспеченных потребительских ссуд, так как ставки по этим ссудам существенно выше ставок по корпоративным кредитам. К тому же результату приведет и расширение каналов рефинансирования банковской системы за счет предоставления новых продуктов. Например, кредитов под залог нерыночных активов сроком на год под плавающую ставку процента.Ситуацию на каждом рынке надо выправлять по отдельности – разогревать, активизировать рынок корпоративного кредита и охлаждать, замедлять рынок розничного кредита - за исключением ипотеки. Инструменты разогрева – снижение резервных требований и коэффициентов риска, субсидирование процентных ставок, госгарантии. Инструменты охлаждения – повышение резервных требований и коэффициентов риска.Более того, если охладить рынок розничного кредита, снизить темп его роста, то снизятся ставки на рынке корпоративного кредита и ускорится рост корпоративного кредита.