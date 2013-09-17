ЦБ как гарант роста

Если бы не вливания ЦБ, то рост корпоративного кредита, и без того слабый (12,3% в годовом исчислении на 1 сентября), вовсе бы прекратился.Доля ЦБ в пассивах банковского сектораЗа август активы банковской системы России выросли на 523,3 млрд рублей. ЦБ обеспечил 45,3% этого прироста: средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли за август на 237,2 млрд рублей. Больший вклад внес только приток средств клиентов: они увеличились на 245,4 млрд рублей.Сходная ситуация сложилась и месяцем ранее: вклад ЦБ в июльский рост активов банковского сектора составил 44,5%, причем в июле ЦБ оказался на первом месте - средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли на 270,8 млрд рублей, тогда как средства клиентов – только на 217,0 млрд рублей. Подобной ситуации ранее в 2013 году не было.В какой форме ЦБ вливал ликвидность в банковскую систему?В июле ЦБ впервые провел аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, по плавающей процентной ставке сроком 1 год на общую сумму 306,8 млрд рублей. А в августе основным каналом помощи банковской системе были традиционные аукционы РЕПО. Задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО перед ЦБ выросла за август на 254,4 млрд рублей.1 сентября средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, достигли 2,8 трлн рублей. Более высокие уровни задолженности банковского сектора перед ЦБ были зафиксированы только в ходе кризиса, в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года. Максимум 3,7 трлн рублей был достигнут 1 февраля 2009 года.Сейчас кризиса в России нет. Тем не менее, зависимость банковского сектора от ЦБ активно растет. На 1 сентября доля средств, полученных кредитными организациями от ЦБ, в пассивах достигла 5,3%, тогда как до кризиса она была пренебрежимо мала. Например, на 1 января 2008 года эта доля составляла всего 0,2%.Однако все возрастающие вливания ЦБ в банковскую систему не ликвидируют дефицит ликвидности. Причина – деньги бегут из страны, а те, что остались, направляются на поддержание бума розничного кредита.Годовой темп роста корпоративного кредитаРост корпоративного кредита активно замедляется. За август корпоративный кредит вырос на 325,5 млрд рублей. В значительной степени это рост был обеспечен средствами ЦБ. Напомню, что за август средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли за август на 237,2 млрд рублей. Если бы не вмешательство ЦБ, корпоративный кредит впал бы, подобно нашей экономике, в состояние стагнации.