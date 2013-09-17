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ЦБ как гарант роста

17.09.2013 16:58 12 2 168 просмотров
Если бы не вливания ЦБ, то рост корпоративного кредита, и без того слабый (12,3% в годовом исчислении на 1 сентября), вовсе бы прекратился.


Доля ЦБ в пассивах банковского сектора

За август активы банковской системы России выросли на 523,3 млрд рублей. ЦБ обеспечил 45,3% этого прироста: средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли за август на 237,2 млрд рублей. Больший вклад внес только приток средств клиентов: они увеличились на 245,4 млрд рублей.

Сходная ситуация сложилась и месяцем ранее: вклад ЦБ в июльский рост активов банковского сектора составил 44,5%, причем в июле ЦБ оказался на первом месте - средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли на 270,8 млрд рублей, тогда как средства клиентов – только на 217,0 млрд рублей. Подобной ситуации ранее в 2013 году не было.

В какой форме ЦБ вливал ликвидность в банковскую систему?

В июле ЦБ впервые провел аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, по плавающей процентной ставке сроком 1 год на общую сумму 306,8 млрд рублей. А в августе основным каналом помощи банковской системе были традиционные аукционы РЕПО. Задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО перед ЦБ выросла за август на 254,4 млрд рублей.

1 сентября средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, достигли 2,8 трлн рублей. Более высокие уровни задолженности банковского сектора перед ЦБ были зафиксированы только в ходе кризиса, в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года. Максимум 3,7 трлн рублей был достигнут 1 февраля 2009 года.

Сейчас кризиса в России нет. Тем не менее, зависимость банковского сектора от ЦБ активно растет. На 1 сентября доля средств, полученных кредитными организациями от ЦБ, в пассивах достигла 5,3%, тогда как до кризиса она была пренебрежимо мала. Например, на 1 января 2008 года эта доля составляла всего 0,2%.

Однако все возрастающие вливания ЦБ в банковскую систему не ликвидируют дефицит ликвидности. Причина – деньги бегут из страны, а те, что остались, направляются на поддержание бума розничного кредита.


Годовой темп роста корпоративного кредита

Рост корпоративного кредита активно замедляется. За август корпоративный кредит вырос на 325,5 млрд рублей. В значительной степени это рост был обеспечен средствами ЦБ. Напомню, что за август средства, полученные кредитными организациями от ЦБ, выросли за август на 237,2 млрд рублей. Если бы не вмешательство ЦБ, корпоративный кредит впал бы, подобно нашей экономике, в состояние стагнации.

Комментарии 12

Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Однако все возрастающие вливания ЦБ в банковскую систему не ликвидируют дефицит ликвидности. Причина – деньги бегут из страны ...
Максим, ну тогда опять возникает вопрос: "Что мешает российским властям восстановить валютный контроль?"
Константин Поляков  (peter20100959)
#
Валютный контроль не "российских властей", а административного ресурса России, не остановит бегство капитала из России. Решение этой проблемы, как и других российских проблем, комплексное, а потому сегодняшние методы и способы, увы, неэффективны.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Спасибо, Максим! Разъяснил.
...а я-то думаю, почему "Сейчас кризиса в России нет"... smile:o
Борис Уткин  (borisau)
#
Цитата
Если бы не вмешательство ЦБ, корпоративный кредит впал бы, подобно нашей экономике, в состояние стагнации


Если бы ЦБР работал в интересах развития экономики то сделал бы ставку рефинансирования как во всех развитых странах 0.25-1%
и бизнес с большим удовольствием брал бы длинные кредиты под 3-5%, а не как сейчас под 16%

Вливания ЦБР в этом году были впервые в истории России (во всём мире это делается уже десятки лет, под минимальный процент)
При чём деньги раздавали на условиях аукционной процентной ставки, всего было выставленно на аукцион ~500млрд, но взято банками было только 300млрд под ~5.5% годовых, что явно говорит о том что до сих пор ЦБР слишком много просит от бизнесса.

Во всех ЦБ развитых стран при первом же признаке снижения темпов роста экономики ставку рефинансирования снижают, у нас же уникумы руководители ЦБР умудрились её ПОВЫСИТЬ!!! smile:o

Так что не надо нахваливать ЦБР, я бы сказал что экономика России развивается вопреки всем действиям ЦБР.
Андрей Журавлёв  (ajuravliov)
#
Прошу прощения, но рассуждение borisau по сути под стать его невыверенной форме.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Низкая ставка рефинансирования привела бы в первую очередь не к росту экономики, а к росту инфляции. Нашу слабо работающую экономику наводнять деньгами - что в пустыню воду лить.
Борис Уткин  (borisau)
#
Андрей Журавлёв - приведите аргументы против моего мнения и в чём же таки проявляется не выверенность ??

Максим Осадчий сравнение двух графиков инфляции и ставки рефинансирования ФРС на примере США, не подтверждает что инфляция будет расти

Да экономика потому и не работает что никто производством заниматься не хочет из за дороговизны кредитов.

Людям с деньгами значительно выгоднее положить их на депозит, или инвестировать в финансовую сферу чем заниматься сложным и высокорискованным производством реального продукта
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В США здоровая экономика, которая легко переваривает вновь напечатанные доллары. А у нас больная экономика, вливаниями ликвидности ей не поможешь. Ей необходимы институциональные и структурные изменения.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
В США здоровая экономика, которая легко переваривает вновь напечатанные доллары.
Максим, опять мимо.

Это операция не для экономики, а для банкиров, что прекрасно понимают все чиновники ФРС и все люди, кто хоть немного приближен к этому бардаку.
http://spydell.livejournal.com/509966.html
Александр Жихарев  (avj)
#
Максим, почему низкие ставки в Японии, США, Европе, Швейцарии, Швеции (список можно продолжить) не ведут к инфляции, а в России вдруг приведут?
sidseven7  (sidseven7)
#
Суверенной демократии - суверенную экономику. Мы - самые умные. Что нам ваши заграницы smile:D
Александр Жихарев  (avj)
#
Да уж. Еще скажите что в Греции и Испании здоровая экономика. Однако ставки у них 1%.
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